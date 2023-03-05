Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Топовый игрок для РПЛ, ему есть что доказывать. Он еще прибавит»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов похвалил Артема Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова».

– Насколько Дзюба незаменим для команды?

– Это топовый игрок для российского чемпионата. Он харизматичный, с горящими глазами, ему есть что доказывать. Мы целенаправленно ставили его в состав против «Спартака», чтобы появились связи с партнерами.

Хет-трик, мы его поздравляем. Он прибавляет, но он еще прибавит и будет приносить пользу, – сказал главный тренер «Локомотива» после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

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17 комментариев

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Фантом
Ответ Игорь Волков
Всё обсуждают Дзюбу, а он ничего не сделал особого. Ему создали данные моменты Пиняев и Глушенков, он же не посрамил их труд
Оказаться в нужное время в нужном месте - это тоже уметь надо, далеко не всем удается. А для центрального нападающего - вообще основной навык.
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nugoboss
Ответ Marat_NJL
У Тора молот. Кувалда это немного из другой реальности..
Дзюба же наш Тор, а у нас только кувалда в наличии.😁💪⚒️
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Marat_NJL
Ответ nugoboss
Дзюба в штрафной как Тор с кувалдой 💪⚒️
У Тора молот. Кувалда это немного из другой реальности..
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блокад блокадыч
Ответ Dan Kennedy
Ну с Дзюбой и Пиняевым все понятно. Но как же хорош Глушенков. Вчера во всех трех мячах поучаствовал. Он отлично играл в Крыльях Советов, сейчас может лидером Локомотива стать в атаке. Единственное, что у Максима с реализацией беда, а в остальном прекрасный игрок. У Галактионова может быть хорошее будущее(в целом в это верилось сразу после назначения в Локо), глядишь и из Тикнизяна сделает хорошего по нашим меркам левого защитника. Удачи Михаилу.
Помню Тикнизян за Россию U-21 на чемпионате Европы против Исландии так хорош был. Тогда также Галактионов его тренировал, вчера кстати Наир смотрелся неплохо.
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nugoboss
Дзюба в штрафной как Тор с кувалдой 💪⚒️
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блокад блокадыч
Ответ Dan Kennedy
Ну с Дзюбой и Пиняевым все понятно. Но как же хорош Глушенков. Вчера во всех трех мячах поучаствовал. Он отлично играл в Крыльях Советов, сейчас может лидером Локомотива стать в атаке. Единственное, что у Максима с реализацией беда, а в остальном прекрасный игрок. У Галактионова может быть хорошее будущее(в целом в это верилось сразу после назначения в Локо), глядишь и из Тикнизяна сделает хорошего по нашим меркам левого защитника. Удачи Михаилу.
Глушенков вчера тоже очень хорош был, особенно во втором тайме, Максим в целом хороший, перспективный футболист, но что то в нем не хватает, и как вы верно подметили, у него просто отвратительная реализация, однако и помимо завершения что то ему недостаёт, может игру на себя слишком много берёт, не знаю. Вот смотришь например на Пиняева, вот он все замечательно делает, а Глушенкову что-то не достаёт всегда.
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Зелёный гопник
Ответ Игорь Волков
Всё обсуждают Дзюбу, а он ничего не сделал особого. Ему создали данные моменты Пиняев и Глушенков, он же не посрамил их труд
Не пишите больше ничего пожалуйста!
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Зубы Дзюбы
Ответ mishakmv96
При всей моей нелюбви к Дзю, для нашего чемпионата он сильный игрок. Были бы у него ещё мозги, - был бы вообще бесценен.
Были бы мозги, после Спартака в Европу уехал и возможно там преуспел
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Dan Kennedy
Ну с Дзюбой и Пиняевым все понятно.

Но как же хорош Глушенков. Вчера во всех трех мячах поучаствовал. Он отлично играл в Крыльях Советов, сейчас может лидером Локомотива стать в атаке. Единственное, что у Максима с реализацией беда, а в остальном прекрасный игрок.

У Галактионова может быть хорошее будущее(в целом в это верилось сразу после назначения в Локо), глядишь и из Тикнизяна сделает хорошего по нашим меркам левого защитника. Удачи Михаилу.
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блокад блокадыч
Ответ Игорь Волков
Всё обсуждают Дзюбу, а он ничего не сделал особого. Ему создали данные моменты Пиняев и Глушенков, он же не посрамил их труд
второй гол он сам сделал
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инок
Можно как к человеку к Дзюбе есть претензии, но отрицать его мастерство глупо
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Викт0р Степанович
Ответ Игорь Волков
Всё обсуждают Дзюбу, а он ничего не сделал особого. Ему создали данные моменты Пиняев и Глушенков, он же не посрамил их труд
Сколько таких моментов было запорото всякими комано? Ага. Так что замкнуть в пустые ворота для наших нападающих это не "ничего особого". Плюс во втором голе он додавил и не бросил играть, а в третьем добежать смог.
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Счастье жить
Дзюба - Бог футбола, давно известно

бгг
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Игорь Волков
Всё обсуждают Дзюбу, а он ничего не сделал особого. Ему создали данные моменты Пиняев и Глушенков, он же не посрамил их труд
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gustavo1097
Да ему уже не надо ничего доказывать. Один из сильнейших российских нападающих в 21 веке, хоть и мозгами боженька обделил его. Если бы еще за языком следил, цены бы ему не было. А так, чем больше его ненавидят, тем лучше он играет.
+5
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mishakmv96
При всей моей нелюбви к Дзю, для нашего чемпионата он сильный игрок. Были бы у него ещё мозги, - был бы вообще бесценен.
+15
-1
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Kontur90
Как бы не хотелось сказать что нет, но по факту так и есть. Игрок он сильный
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