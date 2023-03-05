Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Топовый игрок для РПЛ, ему есть что доказывать. Он еще прибавит»

похвалил после хет-трика в ворота « ».

– Насколько Дзюба незаменим для команды?

– Это топовый игрок для российского чемпионата. Он харизматичный, с горящими глазами, ему есть что доказывать. Мы целенаправленно ставили его в состав против «Спартака», чтобы появились связи с партнерами.

Хет-трик, мы его поздравляем. Он прибавляет, но он еще прибавит и будет приносить пользу, – сказал главный тренер « » после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Хет-трик Дзюбы – вот это возвращение в РПЛ! Победил Карпина

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков