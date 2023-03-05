Галактионов о хет-трике Дзюбы: «Топовый игрок для РПЛ, ему есть что доказывать. Он еще прибавит»
Михаил Галактионов похвалил Артема Дзюбу после хет-трика в ворота «Ростова».
– Насколько Дзюба незаменим для команды?
– Это топовый игрок для российского чемпионата. Он харизматичный, с горящими глазами, ему есть что доказывать. Мы целенаправленно ставили его в состав против «Спартака», чтобы появились связи с партнерами.
Хет-трик, мы его поздравляем. Он прибавляет, но он еще прибавит и будет приносить пользу, – сказал главный тренер «Локомотива» после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.
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Но как же хорош Глушенков. Вчера во всех трех мячах поучаствовал. Он отлично играл в Крыльях Советов, сейчас может лидером Локомотива стать в атаке. Единственное, что у Максима с реализацией беда, а в остальном прекрасный игрок.
У Галактионова может быть хорошее будущее(в целом в это верилось сразу после назначения в Локо), глядишь и из Тикнизяна сделает хорошего по нашим меркам левого защитника. Удачи Михаилу.
бгг