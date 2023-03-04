Дзюба о хет-трике «Ростову» Карпина: «Огорчить Георгиевича – дело обязательное»
Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался после трех голов «Ростову» (3:1) в Мир РПЛ.
– Было ли желание забить команде Карпина?
– Всегда оно есть. Я «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей – Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно. Георгича огорчить – дело обязательное.
Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха [Виктор Мелехин] пяткой в колено попал.
Четвертый гол? Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».
Напомним, у игрока и тренера давний конфликт – со времен их работы в «Спартаке».
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Лучше сяду посижу!
он и так по жизни обиженный
Дзюба характером похож на Роналду, именно с точки зрения послать всех нахер и двигатья к своей цели. Таких людей единицы, так как многие не выдерживают и сдаются.
Дзюба хоть и противоречивый как и Рон, но характер стальной. И в футболе это главное. Дом 2 и хорошие скромные мальчики аля месси и другие пиар-днища вне футбола.
Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду, и Короля российского футбола - Артема Дзюбы.