Форвард « » высказался после трех голов « » (3:1) в Мир .

– Было ли желание забить команде ?

– Всегда оно есть. Я «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей – Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно. Георгича огорчить – дело обязательное.

Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха [Виктор Мелехин] пяткой в колено попал.

Четвертый гол? Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, у игрока и тренера давний конфликт – со времен их работы в «Спартаке».

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