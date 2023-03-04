Дзюба о хет-трике «Ростову» Карпина: «Огорчить Георгиевича – дело обязательное»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Виктор Мелехин Футбол

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался после трех голов «Ростову» (3:1) в Мир РПЛ.

– Было ли желание забить команде Карпина?

– Всегда оно есть. Я «Ростов» вспоминаю с улыбкой, тут был завоеван первый трофей – Кубок. Все, что связано с Ростовом, приятно. Георгича огорчить – дело обязательное.

Заменили по делу, ушиб получил, Мелеха [Виктор Мелехин] пяткой в колено попал.

Четвертый гол? Надо меру знать. Три – я уже счастлив. Важно было победить, мы в ситуации, в которой «Локомотив» не должен находиться, – сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Напомним, у игрока и тренера давний конфликт – со времен их работы в «Спартаке».

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113 комментариев

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-Q-MaR-
Ответ Анатолий Magicbrain
Дзюба? Доброта? Вы серьезно?
так он не злой, а туповат
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ChurchilI
Ответ Roman
Не уверен насчет Кузьмичева, но Пиняев и Глушенко влились, как родные. Жемаледтинова и Миранчуку надо будет постараться, чтобы их потеснить
ну Кузьмичев я так понял защитник, первый раз его видел. боролся и стелился в подкатах он исправно. вперед иногда выбегал. надеюсь будущий Евсеев!)
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Alex Legend
Ответ Олег Ермолаев
Печален уровень нашего футбола,не набравший игровые кондиции,не игравший последние более полугода в профессиональный футбол,старенькийДзюба на выезде положил треху команде идущей на третьем месте
Откуда ты знаешь в какой он форме? Из футбольного менеджера?
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Isshin88
Ответ Баргузин Зимбабвийский
А вот и мамкины бунтари-революционеры в студии )))
Вам также как и Дзюбе- всего плохого желаю.
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interested
"Гергиевича" пишем, Семак -- в уме. ))
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Артём Фёдоров
Ответ Nathan De Stavr
Хороший нападающий должен быть говнюком
Хороший нападающий должен быть идиотом, как Зюба?
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Баргузин Зимбабвийский
Ответ Isshin88
С учётом всех его последних интервью игрочишке можно пожелать только всего плохого.
А вот и мамкины бунтари-революционеры в студии )))
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TiNO
Видимо Спартак его уже больше не возбуждает))
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nugoboss
Я за тебя очень рад Дзюба-ГОЛ
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Евгений Семенченко
Ответ Добрый_Ээх
Голубенькой команде трешку слабо?
так там Миллер карифан )))
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Олег Ермолаев
Печален уровень нашего футбола,не набравший игровые кондиции,не игравший последние более полугода в профессиональный футбол,старенькийДзюба на выезде положил треху команде идущей на третьем месте
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Евгений Семенченко
Ответ Rumov
Потроллил дурака.
да вроде бы о Черданцеве разговора не было )))
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Isshin88
С учётом всех его последних интервью игрочишке можно пожелать только всего плохого.
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Buharoid
Ответ Gaiar
А его отношения с Салахом показали его не с лучшей стороны
Там скорее Салах же был говнюком.
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Остап Бендер
Никого не огорчу,
Лучше сяду посижу!
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рашпиль
Суряев Слуцкого о Ростове Карпина. ПТУшники заполонили всё пространство.
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Rumov
Потроллил дурака.
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xomamb
обидеть Карпина может каждый
он и так по жизни обиженный
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Роман Сорокин
Ответ Roaltar
Кристиано - интервью, разрыв шаблонов, хэттрик за свой новый клуб. Дзюба - интервью, разрыв шаблонов, хэттрик за свой новый клуб. Великие) ПС. А еще Дзюба пошел по стопам легенды итальянского футбола Димы Комбарова (помните «Грацио б*%ть?») и орал на весь пустой Ростовский стадион «Вамос, б%^ть!» после своего первого гола, как будто он чемпионат выиграл))
Эмм, только у Кри Ро хет-трик далеко не в первом матче, и даже не в 3-м, и через месяца 4 после интервью, кроме того он там говорил вещи иногда неправильные, иногда неприятные, но не противоречащие здравому смыслу, в отличие от Дзюбы. Неэу это так, навскидку.
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Нефанатик
Неужели он сам это сказал без подсказки?)) Однозначно лайк))
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Max9999
В сборной Карпина и без Дзюбки есть кому забивать. Таджикистану с Узбекистаном вон скока накидали.
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leeexxxxtml
Красиво сказано. Также Роналду огорчал на протяжении 20 лет хейтеров, забивая хет-трики и выигрывая 5 ЛЧ в 2 клубах. Как же они страдали и страдают до сих пор, когда Рону уже 118 лет))).
Дзюба характером похож на Роналду, именно с точки зрения послать всех нахер и двигатья к своей цели. Таких людей единицы, так как многие не выдерживают и сдаются.

Дзюба хоть и противоречивый как и Рон, но характер стальной. И в футболе это главное. Дом 2 и хорошие скромные мальчики аля месси и другие пиар-днища вне футбола.

Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду, и Короля российского футбола - Артема Дзюбы.
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Ковид 07.10.52
Из грязи в князи....надолго ли...
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Rumov
Он его не огорчил Он его ограничил. Лерик теперь никто и зовут его никак. Он КАЛ дзюбы.
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Давай Так
Такой вот уровень у первенства водокачки, что даже собаки сутулые хет-трики делают.
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