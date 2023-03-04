«Да не уничтожал Дзюба Карпина! Если бы не передачи, голов бы не было». Колосков о хет-трике форварда

Почетный президент РФС прокомментировал хет-трик .

Форвард « » забил 3 мяча «Ростову» (3:1), который тренирует Валерий Карпин.

«Дзюба – главная звезда в ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать. Так на самом деле и было.

Сегодня Дзюба принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать, когда закончится чемпионат. Там и решим, звезда он или нет.

Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда.

С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Вячеслав Колосков.

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