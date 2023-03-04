«Да не уничтожал Дзюба Карпина! Если бы не передачи, голов бы не было». Колосков о хет-трике форварда

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Валерий Карпин Вячеслав Колосков Малком Футбол

Почетный президент РФС прокомментировал хет-трик Артема Дзюбы.

Форвард «Локомотива» забил 3 мяча «Ростову» (3:1), который тренирует Валерий Карпин.

«Дзюба – главная звезда в РПЛ? Почему не Малком, который забил два замечательных гола? Дзюба может быть звездой конкретного матча. Да, это надо признать. Так на самом деле и было.

Сегодня Дзюба принес решающий вклад в этом матче. Но чтобы говорить о звездности, надо подождать, когда закончится чемпионат. Там и решим, звезда он или нет.

Да не уничтожал он Карпина! При чем здесь Дзюба? Вы видели, какие голы он забил? Все через передачи, только замыкать оставалось. Если бы не передачи, голов бы не было. То он у нас антигерой, то звезда.

С моей точки зрения, самое главное, чтобы футболисты много забивали и приносили радость зрителям, удовольствие от игры без фамилий.

Вызов в сборную? Нет, конечно! Карпин давно об этом решил вопрос. Какая ему сборная?!» – сказал Вячеслав Колосков.

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16 комментариев

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Пётр Зозуля
Зачем англичане футбол придумали?
Чтобы Карпина и Дзюбу поссорить???!!!
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Phantomm
Если не было стадиона ,не было бы игры
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Кеша
Бывает и с метра не попадают сколько не отдавай кривоногим деревяшкам .
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Skilled68
Я видел с 1978 года 100500 умельцев которым даже пустые ворота не помогали забить. Я понимаю что дроч в России явно не герой, но то что он сегодня порвал рпл это факт.
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Кирилл.С-Пб
Главное - кривульки с 47м размером тапка на конце)))
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Леван Сиукаев
Колосков своим высказиванием,по составу глупости,даже Жозепа Боррелья переплюнул
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PavelK22
У нас чемпионат молодых , перспективных , готовых в топ чемпионаты ехать( на словах)!а забивают ,и делают игру пенсионеры ,которые никому не нужны ) вот в чем проблема !!(
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Геннадий Тёкин
Я вот тоже думаю, а при чем тут Дзюба)))).
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aliev.islam.1976@icloud.com
Представляю,что скажет борзыкин после хет трика дзюбы.уверен скажет,что это все случайность и ни разу в сезоне он не забьет
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ЛоуренсАравийский
точно, ведь обычно нападающие получают мяч из воздуха
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Рррррррроман
Пирс Морган, это ты?
+5
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Евгений Семенченко
а Лототрон честно сказал.молодец!
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Tom_York
Ответ deadjoker
Если бы не мяч, годов бы не было
Если бы не футбол...)))
+9
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+9
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Саша Казанов
Если бы не футбол, Дзюба бы не играл в футбол!
+4
-1
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deadjoker
Если бы не мяч, годов бы не было
+33
-1
+32
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rigobersong
Дзюба молодец, взорвал за неделю пятую точку всех хейтеров:)🤣🤣🤣
+18
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