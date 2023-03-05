Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
Бывший сербский футболист Неманя Пейчинович высказался о ситуации в мире.
«В европейском спорте всегда была политика, но в этих странах все время говорят наоборот. Это вранье! Сейчас они во все засунули политику, а должна быть дружба между народами.
Мы все прекрасно знаем, какое подлое лицо у Европы, но только сейчас, к сожалению, мы его увидели. Всем стало ясно, кто они на самом деле.
Мы же, сербы и русские, чтим христианские народы. Сейчас Украине пытаются что-то навязать, но мы в Сербии продолжим поддерживать Россию за спасение православного народа на этой земле. Все мы – братья», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».
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русские братушки пока дают дешёвый газ
но РСЗО мы будем продавать Украине
Этот просто копеечку зарабатывает, в беседе с российским журналистом.
Вчера у нас один такой хет-трик положил.
Так что не стоит судить по ним.