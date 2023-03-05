Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Факел Неманя Пейчинович Политика Футбол

Бывший сербский футболист Неманя Пейчинович высказался о ситуации в мире.

«В европейском спорте всегда была политика, но в этих странах все время говорят наоборот. Это вранье! Сейчас они во все засунули политику, а должна быть дружба между народами.

Мы все прекрасно знаем, какое подлое лицо у Европы, но только сейчас, к сожалению, мы его увидели. Всем стало ясно, кто они на самом деле.

Мы же, сербы и русские, чтим христианские народы. Сейчас Украине пытаются что-то навязать, но мы в Сербии продолжим поддерживать Россию за спасение православного народа на этой земле. Все мы – братья», – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Факела».

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14 комментариев

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Maks Bynin
В госдуму этого господина!
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tyuiop tyuiop
Ответ TheCasper13
Л - лицемерие.
согласен.
русские братушки пока дают дешёвый газ
но РСЗО мы будем продавать Украине
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Aleksey Yashin
В ООН Сербия голосует так же, как "подлая" Европа
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Maxim Vasnechov
Ответ Tigran Shuts
сербы поддерживают Россию на словах, на деле снаряды в Украину передают.
А там тоже, братский, славянский, православный народ!
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cukken
Какой резонанс у читателей, щиплет, да?
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Maxim Vasnechov
Ответ Совесть Черданцева
У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят
Да причём тут в Сербии? В Сербии такой бред - услышишь максимум от настольгирующих по временам Иосифа Броза пенсионерах.
Этот просто копеечку зарабатывает, в беседе с российским журналистом.
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Рэд Уайт
Ответ Совесть Черданцева
У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят
о чем хохольские или те же американские телеканалы лучше???
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Максим Новиков
Сербы реально так сильно топят за веру? Кто бывал в Белграде массовое православие головного мозга не наблюдал там?
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Alon Raven
"За спасение православного народа". Ага, то есть Грецию тоже спасаем, да? И что насчёт Косово? Его тоже от Сербии спасаем или как?
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Михаил Сафонов
Ответ Совесть Черданцева
У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят
У низложено быть свое мнение, прикинь?
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TheCasper13
Л - лицемерие.
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Tigran Shuts
сербы поддерживают Россию на словах, на деле снаряды в Украину передают.
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Валентин Шишкин
Ответ Совесть Черданцева
У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят
Спортсмены во всех странах - это нижние 5% нации по интеллекту.
Вчера у нас один такой хет-трик положил.
Так что не стоит судить по ним.
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Совесть Черданцева
У сербов походу тоже российские телеканалы играют круглосуточно. Ну или они очень сильно лицемерят
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