Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»

Бывший сербский футболист высказался о ситуации в мире.

«В европейском спорте всегда была политика, но в этих странах все время говорят наоборот. Это вранье! Сейчас они во все засунули политику, а должна быть дружба между народами.

Мы все прекрасно знаем, какое подлое лицо у Европы, но только сейчас, к сожалению, мы его увидели. Всем стало ясно, кто они на самом деле.

Мы же, сербы и русские, чтим христианские народы. Сейчас Украине пытаются что-то навязать, но мы в Сербии продолжим поддерживать Россию за спасение православного народа на этой земле. Все мы – братья», – сказал бывший защитник « » и « ».

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