Депутат Свищев об интервью Дзюбы: «Для миллионов людей интересно его мнение. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Владимир Путин Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Дмитрий Свищев высказался об интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

В частности, нападающий «Локомотива» заявил, что поддерживает политический курс России и решения президента Владимира Путина.

«Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения. Дзюба, помимо того что является спортсменом, еще и публичная личность, узнаваемая персона. Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой.

Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь. Но я не сказал бы, что это интервью является некоей его политической платформой, это просто рассуждения», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Дзюба о политике: «Придут большие люди к соглашениям, все вернется в свое русло. Все будут знать, что Россия – лучшая держава»

Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

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23 комментария

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Ковид 07.10.52
Ответ vatto
как же противен этот театр...и два актера...
Сейчас актрисы подкатят...
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Ковид 07.10.52
Свой свояка слушает всегда....как же низко пал уровень членов ...что обращают внимание на Дзюбу....ой забыл...он же пятую точку нализал по Шевчуку, а это перекрывает все поступки ....
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НАВАЛЬНЫЙ
По такому случаю надо чтобы они друг другу передёрнули
+2
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Конечно интересно, они со Свищевым одного интеллектуального уровня
По тонкому льду Свищев пошёл…
Дзюба может это принять, как приглашение , Азмун далеко , в Германии
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Lev Kondratchik
Ну да, Дзюба же у нас известный мыслитель и политолог
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BlackJet
они нашли друг друга
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vatto
как же противен этот театр...и два актера...
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Bahmut
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
А вы тоже не различаете Свищева и Терюшкова?
Да как их одномандатных различишь то?
+3
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Bahmut
Свищев заинтересован Дзюбой. Артем сними ему новое видео, только нам не показывай!
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Kit244098
Свищев, ты тоже, как Дзюбаний любишь поиграть с Петрушкой? Вы родственные души?))
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Demyan Grachev
а что думает персонаж корешков?
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Прекрасная РФПЛ будущего
А вы тоже не различаете Свищева и Терюшкова?
+10
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Зизуха
У спортса сегодня праздник
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Ебздрогыч
Как я понимаю, у главы комитета госдумы нет более важных задач чем слушать интервью Дзюбы?
+2
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Spartakus1984
ТАк возьмите дзюбу к себе депутатом.Хорошо по ушам ездит.
+7
-1
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Ебздрогыч
Конечно интересно, они со Свищевым одного интеллектуального уровня
+4
0
+4
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Влад Путман
"Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения"
Точно? Такой как Дзюба с "правильными" для власти взглядами да. Другой, легко присядет на 5-9 лет.
+30
-4
+26
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Vít K
Кажется, сегодня нашлась "достойная" замена Свищеву😎
+2
-1
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Fooler
Представляю как бы он его поливать дерьмом,если бы он сказал обратное своих слов. Лицемеры..
+4
-1
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Mankunianec1878
А если бы Дзюба выразился иначе насчет президента и его политики, депутат сказал бы что мнение футболиста никому не интересно и он должен пинать мяч
+33
-1
+32
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Sinister Kid
Госдума, завтра, примет закон «о запрете дискредитации интервью Артёма Дзюбы»
+7
-2
+5
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Совесть Черданцева
Школьникам и домохозяйкам всмысле?
+4
-2
+2
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felipe89
Мне было бы интересно послушать мнение умного, адекватного человека, а не повелителя ужей. Целый день, как не зайдешь новости почитать - так и норовит затопить, поток сознания многоуважаемого дро.ера
+16
-2
+14
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