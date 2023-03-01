Депутат Свищев об интервью Дзюбы: «Для миллионов людей интересно его мнение. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь»

высказался об интервью Артема Дзюбы Нобелю Арустамяну.

В частности, нападающий « » заявил, что поддерживает политический курс России и решения президента .

«Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения. Дзюба, помимо того что является спортсменом, еще и публичная личность, узнаваемая персона. Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Есть те, кто следит за его высказываниями, за его карьерой.

Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь. Но я не сказал бы, что это интервью является некоей его политической платформой, это просто рассуждения», – сказал глава Комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Дзюба о политике: «Придут большие люди к соглашениям, все вернется в свое русло. Все будут знать, что Россия – лучшая держава»

Артем Дзюба: «Столько мифических созданий появляется, небинарных личностей. Горжусь, что в России это не позволяют. У нас всегда мужчина будет с женщиной, надеюсь»

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