«Не считаю слова Дзюбы о поддержке России мужским поступком. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую». Александр Тихонов об интервью форварда

Александр Тихонов прокомментировал слова о поддержке России.

Форвард « » в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»»

«Не считаю, что заявление Дзюбы о поддержке России – мужской поступок. Так сегодня обязан мыслить и делать каждый гражданин. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую. В его заявлении нет ничего выдающегося. Может, решил вмастить кому-то. Он же у нас остался не у дел, а теперь вдруг прозрел.

Я не считаю это поступком, достойным быть примером для подражания. Лучше бы он красиво играл в футбол, как надо. Тогда бы ему подражали, как подражают и Месси. А то высказаться у нас любой может. Надо хорошо делать свое дело на благо России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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