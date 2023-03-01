«Не считаю слова Дзюбы о поддержке России мужским поступком. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую». Александр Тихонов об интервью форварда

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Лионель Месси Александр Тихонов Пеле Политика Футбол

Александр Тихонов прокомментировал слова Артема Дзюбы о поддержке России.

Форвард «Локомотива» в интервью Нобелю Арустамяну заявил: «Я полностью за Путина. Хоть убейте, я за свою страну. Верю, что мы за правое дело, история все рассудит»»

«Не считаю, что заявление Дзюбы о поддержке России – мужской поступок. Так сегодня обязан мыслить и делать каждый гражданин. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую. В его заявлении нет ничего выдающегося. Может, решил вмастить кому-то. Он же у нас остался не у дел, а теперь вдруг прозрел.

Я не считаю это поступком, достойным быть примером для подражания. Лучше бы он красиво играл в футбол, как надо. Тогда бы ему подражали, как подражают Пеле и Месси. А то высказаться у нас любой может. Надо хорошо делать свое дело на благо России», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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15 комментариев

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OldRedWhite
Ответ Юлия Ким
какого х%@на в отметках под этим шлаком делают Месси и Пеле?
Точно ! )))
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Gestor_36
старик уже маразматит по полной. хватит его беспокоить уже
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Красный ГМ
Уж гнилой Тиша, дружбан гопа одного, на свободе пока, - точно бы на фронт откупился с буковских и криптоденег.
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kupezz
Ответ dreamstep
А биатлониста самого не нужно первым делом в снайперы записать? Вряд ли он интервью с фронта даёт.
Даже если по возрасту староват бегать, то мог бы в группе подготовке снайперов пользу принести, мастерство в любом случае не пропьешь, навыки чемпионскин есть, руки помнят.) Но нет, это не про Тихонова))
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mancunian82
Всегда считал его муйлом, а этим интервью, он сам это подтвердил.
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Spartakus1984
Ответ tolstiy
вот это гениально- почему человек который ногой по мячу бьёт должен идти на войну, а люди которые в касках и с автоматами в городах мирных по улицам ходят- не идут туда...
Потому что он супер патриот с его же слов.Многие воюют кто до этог в касках не ходил и автомат видел 1 раз в жизни,чем они хуже дзюбы атлета-спортсмена?
+6
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+4
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Юлия Ким
какого х%@на в отметках под этим шлаком делают Месси и Пеле?
+2
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+2
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Михаил Стерхов
Интересно ,а он сам поддержал сво или в тряпочку промолчал?
+2
-1
+1
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Фут.Боль
У этого биатлониста всегда про футбол спрашивают? Зачем?
+3
-1
+2
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tolstiy
вот это гениально- почему человек который ногой по мячу бьёт должен идти на войну, а люди которые в касках и с автоматами в городах мирных по улицам ходят- не идут туда...
+5
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+4
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Spartakus1984
Ответ damondiamond
это он с передовой пишет?
Староват он в отлчии от спортсмена-патриота-воина,льва -дзюбы для передовой.
+5
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blaugrano
Мне кажется, посылать на передовую могут лишь, кто сам там пребывает. И никакой возраст этого старого дементора не оправдывает.
+8
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+5
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dreamstep
А биатлониста самого не нужно первым делом в снайперы записать? Вряд ли он интервью с фронта даёт.
+3
-2
+1
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Ебздрогыч
Шляпа как будто начитался комментов со спортса
+1
-2
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damondiamond
это он с передовой пишет?
+15
-5
+10
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