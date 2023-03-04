«Челси» выиграл впервые за 7 матчей. Было 3 поражения и 3 ничьих
«Челси» прервал серию из 6 матчей без побед.
В субботу команда Грэма Поттера дома была сильнее «Лидса» (1:0) в 26-м туре АПЛ.
До этого у «Челси» было 3 поражения и 3 ничьих во всех турнирах.
Лондонцы идут на 10-м месте в АПЛ, набрав 34 очка.
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Победа никаких эмоций не вызывает.
ФР ,Скай Спортс и многие другие источники писали ,что если Поттер проиграет сегодня ,то его уволят
Теперь мы продолжим наблюдать за этим гением :)
Фофана в отличной форме, хозяйничал в защите и забил важнейший гол.
Тут победили и отсрочили срок Поттеру)