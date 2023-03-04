«Челси» выиграл впервые за 7 матчей. Было 3 поражения и 3 ничьих

« » прервал серию из 6 матчей без побед.

В субботу команда дома была сильнее « » (1:0) в 26-м туре АПЛ.

До этого у «Челси» было 3 поражения и 3 ничьих во всех турнирах.

Лондонцы идут на 10-м месте в , набрав 34 очка.

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