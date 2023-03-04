«Челси» выиграл впервые за 7 матчей. Было 3 поражения и 3 ничьих

Теги Челси премьер-лига Англия Лидс Грэм Поттер Футбол

«Челси» прервал серию из 6 матчей без побед.

В субботу команда Грэма Поттера дома была сильнее «Лидса» (1:0) в 26-м туре АПЛ.

До этого у «Челси» было 3 поражения и 3 ничьих во всех турнирах.

Лондонцы идут на 10-м месте в АПЛ, набрав 34 очка.

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34 комментария

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rusichi
Ответ Акира_1
Вау. Ну это закрывает 1 гол за февраль и даже все будущие поражения Поттера. 😀
Я за Ерему, ты про Фому. Отдыхай, говорю) Слей свою желчь))
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Rostislav Kosyakin
Ответ rusichi
Как будто на вражескую ветку попал)) Есть здесь болельщики Челси? Команда выиграла. 3 очка в активе. Радуйтесь. Нет же, аналитики хреновы, пеплом голову посыпают. Выиграли мы ! Алё ё ё ё ё ё)))
Ну это значит, что Поттера не выпрут из команды. Чему тут радоваться?
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Rostislav Kosyakin
Какую трагедию редакторам устроил Поттер, мало того, что команда выиграла, так ещё и Мудрика на поле не выпустили из-за чего не написать про отсутствие результативных действий
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Акира_1
Ответ rusichi
Акира, очень серьезно. Серьезнее не бывает. Счет на табло. 3 очка в копилке. Отдыхай))
Вау. Ну это закрывает 1 гол за февраль и даже все будущие поражения Поттера. 😀
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vremyanezhdet
Где пост, что Мудрик не совершил ни одного результативного 7-й матч подряд!
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rusichi
Как будто на вражескую ветку попал)) Есть здесь болельщики Челси? Команда выиграла. 3 очка в активе. Радуйтесь. Нет же, аналитики хреновы, пеплом голову посыпают. Выиграли мы ! Алё ё ё ё ё ё)))
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London.is.blue
Позорные замены от Поттера, трус.
Победа никаких эмоций не вызывает.
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rusichi
Ответ Акира_1
Хахаха серьёзно? Как Челси с 60 минуты всей командной пытался удержать 1 0 против 17 команды лиги дома. 🤣Первый более менее собранной соперник разберёт эту команду.
Акира, очень серьезно. Серьезнее не бывает. Счет на табло. 3 очка в копилке. Отдыхай))
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Промах Мораты
Лучше бы проиграли. Зачем оттягивать неизбежное увольнение. Тренер дурак. Ставит постоянно хаверца на острие. После гола сели в оборону и чуть не пропустили пару раз
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Someone from Internet
Ответ LIBerly
После стольких матчей...? Всегда...
Никто не должен знать...
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Febos_
осталось выиграть ещё 3 игры чтобы обезопасить себя от вылета в чемпионшип, пока физрук поттер у руля нет никаких гарантий что этого не произойдет
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Фанат Лионеля Месси
Отличная новость для хейтеров Челси и ужасная для Должуна
ФР ,Скай Спортс и многие другие источники писали ,что если Поттер проиграет сегодня ,то его уволят
Теперь мы продолжим наблюдать за этим гением :)
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Люди Как люди
А Брайтон после ухода Поттера и Кукарелли стал на много мощнее)
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Bega Dj
Этот победный матч нечего не значить как всегда рисунок игры нету голов мало.Ну скажем продлили Поттеру время чтобы нас мучил не организованнымы матчами проста повезло сегодня.Фофана спас Поттера.
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Lex Lex
Слався Грэм Поттер мы гордимся тобой !
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Акира_1
Ответ rusichi
С долгожданной! Челси жив! Челси будет жить!
Хахаха серьёзно? Как Челси с 60 минуты всей командной пытался удержать 1 0 против 17 команды лиги дома. 🤣Первый более менее собранной соперник разберёт эту команду.
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Nayrobi
Ахренеть.
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Tun
Лида узнали, что Поттера могут уволить по результатам их матча, и решили не огорчать всю лигу
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edward_freeman
Понравилось как бились. Правда, никаких признаков слива тренера. Не понравилась схема, при 3-4-3 вообще непонятно зачем тогда брали вингеров. Надеюсь, это временная история из-за отсутствия Джеймса и Аспи.
Фофана в отличной форме, хозяйничал в защите и забил важнейший гол.
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rigobersong
Какой же Поттер крутой, выкусили хейтеры:) Что с лицом?:))
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Эден Азаров
И в номинации лучший гол марта у Челси побеждает Уэс Фофана
Было б угарнее,если б не игрок Челси забил, а автогол)
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Ronny92
Вот и 80 лямов отбили
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Aleksey Yashin
Мудрик весь матч на скамейке. Поттер стал о чём-то догадываться?
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MK
Вроде ходили слухи про увольнение Поттера, если не выиграет ближайший матчи

Тут победили и отсрочили срок Поттеру)
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Злой Руся
Остановите эту машину
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