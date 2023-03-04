Мудрик остался в запасе «Челси» 3-й раз подряд – на матч с «Лидсом». У него нет голов и ассистов за клуб

Теги Челси премьер-лига Англия Лидс Матео Ковачич Рахим Стерлинг Кепа Аррисабалага Рубен Лофтус-Чик Бен Чилуэлл Кай Хавертц Жоау Феликс Бенуа Бадьяшиль Михаил Мудрик Энцо Фернандес Уэсли Фофана Футбол

Михаил Мудрик остался в запасе «Челси» в третьем матче подряд.

«Челси» объявил стартовый состав на матч 26-го тура АПЛ против «Лидса»: Кепа Аррисабалага, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Кай Хавертц, Рахим Стерлинг, Жоау Феликс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

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75 комментариев

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Ольга Байкова
нашли хохлика работать когда деньги заплатили))))щаз. Теперь только за полгода до конца контракта забегает.
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Олег Устименко
Ответ Максим Максюша
Из за национальности?))) шта?
та))
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Олег Устименко
а я говорил, что это обычный бегунок, не более , какое ему Челси😳
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Andrew Chepaylo
Ответ Jason Williams
да он даже по воротам не бил))
whoscored показывает, что бил🤷 в двух последних матчах по одному удару, но все же)
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ВладимирНеПутин
Тиктокера и финтера купили за 70+30 млн, ещё и контракт длительный с большим окладом. Да, бегает быстро, но это работает в командах, которые играют от обороны и впереди имеют свободное пространство. В позиционных атаках и комбинационной, командной игре он бесполезен
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Andrew Chepaylo
Ответ gPk
Если бы за средненького игрока такие деньги не платили ,то никто бы ничего не говорил.
Разве за 5 не полных матчей можно сказать какой он игрок? Тем более учитывая, что он хорошо провел первый матч в котором вышел на замену?
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Jason Williams
Ответ Andrew Chepaylo
Дорого, спору нет, но он 5 не полных матчей провел. Чего его все так критикуют? Когда у команды появится игра и он адаптируются будет виден результат
да он даже по воротам не бил))
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WelcomeBackPURE
Ответ Максим Максюша
Скажи, атлетико купил жоао Феликса за 200 лямов тоже из за национальности, как и мю Антони?
А что не так с Антони? Дебютный матч - гол, сгонял на Чм, недавно Барсе победный гол забил ) его то как раз купили из-за игры )
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АРХАТ
В футбольном словаре появится новое слово
"ПереМудрикили" - огромный бесполезный трансфер)
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gPk
Ответ Andrew Chepaylo
У Челси в 15 матчах по моему 4 или 5 голов. Он должен забивать? Почему про других игроков такие новости не делают?
Если бы за средненького игрока такие деньги не платили ,то никто бы ничего не говорил.
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Максим Максюша
Ответ Andrew Chepaylo
Но я не помню такого повсеместного хейта в их сторону за первые пару-тройку матчей🤷 Хотя может такое просто быстро забывается😐
Ну ты же понимаешь, почему его так сильно хейтят здесь))) дело явно не в том, сколько за него заплатили
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Andrew Chepaylo
Ответ alexis2020
Ну таковы реалии АПЛ 🤷🏻‍♂️. Так было и с Нуньесом, и с Грилишем, и с Санчо
Но я не помню такого повсеместного хейта в их сторону за первые пару-тройку матчей🤷 Хотя может такое просто быстро забывается😐
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Vinnipukh Vinni
Ответ dreamstep
Ловко конечно Шахтёр развёл Челси, походу с уходом Абрамовича грамотны менеджеры тоже ушли.
Боули сам всех разогнал и поставил своих людей. Был большой текст про это на спортсе.
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alexis2020
Ответ Andrew Chepaylo
Дорого, спору нет, но он 5 не полных матчей провел. Чего его все так критикуют? Когда у команды появится игра и он адаптируются будет виден результат
Ну таковы реалии АПЛ 🤷🏻‍♂️. Так было и с Нуньесом, и с Грилишем, и с Санчо
0
0
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Максим Максюша
Ты сделал такой вывод после месяца, что мудрик провел в Челси? Гений
Нет, гении в Челси.
+2
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Максим Максюша
Ответ WelcomeBackPURE
Вот что бывает, когда тебя покупают просто из-за хайпа и национальности
Скажи, атлетико купил жоао Феликса за 200 лямов тоже из за национальности, как и мю Антони?
+1
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-3
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Сергей Кондратьев
Не поймите меня неправильно, но Мудрик это вообще кто, с точки зрения футболиста?Месси?Звезда?Что за новость, что он остался в запасе? Почему про Магваера не пишите?Запасного вратаря Арсенала?
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Vinnipukh Vinni
Ответ red_devils
напомните, фаны челси над трансфером антони смеялись или нет?
Восхищались. Говорили, попробуем сделать так же или лучше.
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Максим Максюша
Ответ Black Phoenix
Челси после Абрамовича скатился в хаос и безнадёгу конца девяностых. Впарить такого бездаря как Мудрик - это надо суметь, хотя никакой приличный европейский клуб кроме бездарного Челси его бы и не взял. Кокорин 2.0
Ты сделал такой вывод после месяца, что мудрик провел в Челси? Гений
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Andrew Chepaylo
Ответ 3a_3eHuT
За такие деньги на перспективу не берут. Берут с рассчетом, что он будет делать разницу. Развод года
Так я не говорю про перспективу, я о том что у клуба нет игры, не забивает никто, но виноват Мудрик?
К примеру Винисиус 3 года не мог начать забивать, а за него отдали 45млн, при том, что в остальном у реала было все в принципе в порядке. В итоге трансфер окупился, может и здесь так будет когда игра наладиться у команды?
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Максим Максюша
Ответ WelcomeBackPURE
Вот что бывает, когда тебя покупают просто из-за хайпа и национальности
Из за национальности?))) шта?
+2
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Максим Максюша
Ответ TushcanRash
Как можно было вообще купить это за такие деньги ? За такие деньги ?
Куда функционерам Челси до пользователь тушкан раш со спортса))) ты то явно получше них разбираешься
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Юрий Гаврилов
Что удивительного, коли был куплен по политическим мотивам.
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red_devils
напомните, фаны челси над трансфером антони смеялись или нет?
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3a_3eHuT
Ответ Andrew Chepaylo
У Челси в 15 матчах по моему 4 или 5 голов. Он должен забивать? Почему про других игроков такие новости не делают?
За такие деньги на перспективу не берут. Берут с рассчетом, что он будет делать разницу. Развод года
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