остался в запасе «Челси» в третьем матче подряд.

«Челси» объявил стартовый состав на матч 26-го тура против « »: , Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Рубен Лофтус-Чик, , Энцо Фернандес, Кай Хавертц, Рахим Стерлинг, Жоау Феликс.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков