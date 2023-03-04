Мудрик остался в запасе «Челси» 3-й раз подряд – на матч с «Лидсом». У него нет голов и ассистов за клуб
Михаил Мудрик остался в запасе «Челси» в третьем матче подряд.
«Челси» объявил стартовый состав на матч 26-го тура АПЛ против «Лидса»: Кепа Аррисабалага, Калиду Кулибали, Бенуа Бадьяшиль, Уэсли Фофана, Бен Чилуэлл, Рубен Лофтус-Чик, Матео Ковачич, Энцо Фернандес, Кай Хавертц, Рахим Стерлинг, Жоау Феликс.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его подробную статистику можно найти здесь.
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"ПереМудрикили" - огромный бесполезный трансфер)
К примеру Винисиус 3 года не мог начать забивать, а за него отдали 45млн, при том, что в остальном у реала было все в принципе в порядке. В итоге трансфер окупился, может и здесь так будет когда игра наладиться у команды?