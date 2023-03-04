Мойсес Кайседо и «Брайтон» продлили контракт до 2027 года. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль»
«Брайтон» объявил о заключении нового соглашения с Мойсесом Кайседо.
21-летний игрок сборной Эквадора продлил контракт с «чайками» до 2027 года с опцией пролонгирования еще на один сезон.
Кайседо выступает за «Брайтон» с прошлого сезона.
В ходе минувшего зимнего трансферного окна клуб отказался продать футболиста в «Челси» за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 и 70 млн с учетом бонусов.
Сообщалось, что Кайседо остается в списке потенциальных целей «Арсенала», при этом за ним также следят «Челси» и «Ливерпуль».
Статистика полузащитника – здесь.
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