Мойсес Кайседо и «Брайтон» продлили контракт до 2027 года. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брайтон Мойсес Кайседо Футбол

«Брайтон» объявил о заключении нового соглашения с Мойсесом Кайседо.

21-летний игрок сборной Эквадора продлил контракт с «чайками» до 2027 года с опцией пролонгирования еще на один сезон.

Кайседо выступает за «Брайтон» с прошлого сезона.

В ходе минувшего зимнего трансферного окна клуб отказался продать футболиста в «Челси» за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 и 70 млн с учетом бонусов.

Сообщалось, что Кайседо остается в списке потенциальных целей «Арсенала», при этом за ним также следят «Челси» и «Ливерпуль».

Статистика полузащитника – здесь.

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2 комментария

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bodasik
теперь понятно что вся эта история с его публичным желанием об уходе из клуба скорее пиар компания для выбивания денег, не более
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gPk
Продлили контракт чтобы Челси втюхать его за 180 миллионов
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