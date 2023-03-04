Мойсес Кайседо и «Брайтон» продлили контракт до 2027 года. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Челси» и «Ливерпуль»

« » объявил о заключении нового соглашения с .

21-летний игрок сборной Эквадора продлил контракт с «чайками» до 2027 года с опцией пролонгирования еще на один сезон.

Кайседо выступает за «Брайтон» с прошлого сезона.

В ходе минувшего зимнего трансферного окна клуб отказался продать футболиста в « » за 55 млн фунтов, а затем отклонил предложения «Арсенала» на 60 и 70 млн с учетом бонусов.

Сообщалось, что Кайседо остается в списке потенциальных целей « », при этом за ним также следят «Челси» и « ».

Статистика полузащитника – здесь.

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