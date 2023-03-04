«Месси лучше». Мальчик – Роналду в подтрибунке после матча «Аль-Насра»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Батин Футбол

Мальчик в подтрибунке потроллил Криштиану Роналду после матча «Аль-Насра».

После игры «Аль-Насра» с «Аль-Батином» (3:1), занимающим последнее место в лиге, где форвард не отметился результативными действиями, ребенок крикнул 38-летнему португальцу: «Месси лучше».

Судя по видео из подтрибунного помещения, неясно, услышал ли Роналду слова мальчика, но он был зол и сказал: «И это была легкая игра».

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81 комментарий

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Temp LC
Ответ MK
какой обиженный клубника) можно было просто промолчать и сдержанно уйти. но нет показывает свои характер ребенку https://vk.com/clip-755816_456248899
Если к тебе подойдёт мужик и скажет что ты иди0т, то ты тоже ласково его похвалишь?
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Федя Букин
Мальчика не ригоберка зовут? 🤔
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rigobersong
Ответ F|||R
Ты его видел с трибун хотя бы?)) я вот видел, там такая рама, что бы ты зассал такое сделать 100 %
Но если ты ростом 170 и весишь 65 кг, может для тебя он и рама:) На пару сантиметров повыше меня:) Пару ударов в челюху и он будет уработан:)
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dr. cage
Ответ Kudim41
Бекхэма заменили или удалили. Он расстроенный в подтрибунке видит пацана с пепси… просит попить. Пацан протягивает перси , а в замен просит футболку бекса! Бекс думая, что пацан фанат с РАДОСТЬЮ снимает футболку. Пацан берет футболку, протирает банку пепси и отдаёт футболку обратно Дэвиду, разворачивается и уходит. А на спине у пацана фамилия Дель Пьеро(вроде). Столько лет прошло а до сих пор помню в мелочах ту рекламу!)))
Да, вспомнил).

Спасибо)
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Garikus89
Ригоберка до саудовской аравии доехал?
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dr. cage
Ответ Николай Николаевич
Короче там было так, Бекхэм попросил пепси у мальчика, тот ему дал. Потом мальчик попросил футболку у Бэкса, и вытер ею банку от слюней Бекхэма🤣🤣🤣. А на пацане была футболка Арсенала чтоли
Точно, спасибо)
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dr. cage
Ответ Wes Wes Morgan
Не совсем. Он попросил у Бэкса футболку, тот ему отдал, а мальчик вытер ею банку пепси и вернул футболку Бекхэму. А потом развернулся и стало видно, что на мальчике футболка Ювентуса.)
Аа, точно)).

Спасибо, что поправили.
Как я мог забыть))
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barsuk611
https://www.youtube.com/watch?v=fsoUA54JuAM
Всем, вспоминающим на ветке футболку Бекхема и Пепси
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Игорь Климов
Ответ Umar Yunuszoda
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Чьих будешь?
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Владислав Романов
ребёнок обиделся на ребёнка)
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crazy_elky
«А Васек в майнкрафт лучше тебя играет» - обиженно ответил Роналду.
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Станислав Л
Зачет!
+2
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Пирс Морган
Ответ Frakiec 77
🤣 Морган уже в пути
Да прав пацан
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Umar Yunuszoda
Ответ Игорь Климов
Мальчик несомненно очень хорошо разбирается в игроках, и в футболе.
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Великолепная Семёрка
Что этот мальчик что этот хейтеры Рона в спортс одни неудачники! Самое смешное в том что Криштиану по барабану крики и мнение неудачников!! Он после матча идет на свой раскошный гиперхаус внутри салона Бугатти! А этот бедный мальчик идет на ночной смен кирпичного завода как и вы!
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Александр Азгалдян
Ответ Wes Wes Morgan
Не совсем. Он попросил у Бэкса футболку, тот ему отдал, а мальчик вытер ею банку пепси и вернул футболку Бекхэму. А потом развернулся и стало видно, что на мальчике футболка Ювентуса.)
https://youtu.be/9Wfs_jqTzZE
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Grim Reaper 2100
Устами младенца глаголит истина! 😁
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Kudim41
Ответ dr. cage
Вспомнилась реклама Пепси, где в подтрибунке пацаненок вместо автографа Бекхема выбирает банку Пепси.. Или что-то в этом роде..
Бекхэма заменили или удалили. Он расстроенный в подтрибунке видит пацана с пепси… просит попить.
Пацан протягивает перси , а в замен просит футболку бекса!
Бекс думая, что пацан фанат с РАДОСТЬЮ снимает футболку.
Пацан берет футболку, протирает банку пепси и отдаёт футболку обратно Дэвиду, разворачивается и уходит. А на спине у пацана фамилия Дель Пьеро(вроде).

Столько лет прошло а до сих пор помню в мелочах ту рекламу!)))
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Пирс Морган
Ответ Сергей Котов
смелый малый!не побоялся от моргана отхватить..
Да все правильно сказал пацан
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Манюшный
Если б только Месси….. 🍓👉🤡
+5
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Алексей Александрович
Выпороть сорванца
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F|||R
Ответ rigobersong
Не льсти себе, если бы я увидел кринжа, втащил бы ему за все его поступки:)) Ладно в Дубаях на НГ буду, может там черемшу встречу:))
Ты его видел с трибун хотя бы?)) я вот видел, там такая рама, что бы ты зассал такое сделать 100 %
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Сергей Котов
смелый малый!не побоялся от моргана отхватить..
+3
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Nothern Lord
Ответ 6tspey7tb5
Какой не красивый мальчик
Какой неграмотный мальчик…
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Игорь Климов
Мальчик несомненно очень хорошо разбирается в игроках, и в футболе.
+4
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