«Месси лучше». Мальчик – Роналду в подтрибунке после матча «Аль-Насра»
Мальчик в подтрибунке потроллил Криштиану Роналду после матча «Аль-Насра».
После игры «Аль-Насра» с «Аль-Батином» (3:1), занимающим последнее место в лиге, где форвард не отметился результативными действиями, ребенок крикнул 38-летнему португальцу: «Месси лучше».
Судя по видео из подтрибунного помещения, неясно, услышал ли Роналду слова мальчика, но он был зол и сказал: «И это была легкая игра».
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Спасибо)
Спасибо, что поправили.
Как я мог забыть))
Всем, вспоминающим на ветке футболку Бекхема и Пепси
Пацан протягивает перси , а в замен просит футболку бекса!
Бекс думая, что пацан фанат с РАДОСТЬЮ снимает футболку.
Пацан берет футболку, протирает банку пепси и отдаёт футболку обратно Дэвиду, разворачивается и уходит. А на спине у пацана фамилия Дель Пьеро(вроде).
Столько лет прошло а до сих пор помню в мелочах ту рекламу!)))