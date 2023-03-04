Мальчик в подтрибунке потроллил после матча « ».

После игры «Аль-Насра» с « » (3:1), занимающим последнее место в лиге, где форвард не отметился результативными действиями, ребенок крикнул 38-летнему португальцу: «Месси лучше».

Судя по видео из подтрибунного помещения, неясно, услышал ли Роналду слова мальчика, но он был зол и сказал: «И это была легкая игра».

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