Роналду не забил последней команде саудовской лиги «Аль-Батину»: 7 ударов, 43 касания, 4 успешные обводки, 9 потерь мяча

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Батин Футбол

Криштиану Роналду не забил последней команде саудовской лиги «Аль-Батину».

«Аль-Наср» при этом вырвал победу со счетом 3:1.

Роналду провел целиком матч, который длился более 105 минут. За это время 38-летний португалец 7 раз пробил по воротам (1 в створ, 5 мимо, 1 удар был заблокирован).

Криштиану совершил 5 попыток дриблинга, 4 из которых оказались успешными.

Кроме того, у форварда 43 касания, 15 точных пасов из 20, один точный навес, одно выигранное верховое единоборство из 5, 9 раз он терял мяч, дважды он попал в офсайд, один раз отобрал мяч у соперника.

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду уступал «Аль-Батину» с последнего места, но забил на 93-й, 102-й и 104-й

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64 комментария

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Эрж Абакиров
Ответ Юрий Кечко
Прям настолько горит ?))
Месси на пенсию скоро🥱
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Мужанов Дмитрий Александрович
4 обводки при 9 потерях в матче с последней командой чемпионата - статистика игрока топ уровня))
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Эрж Абакиров
Ответ Юрий Кечко
Дружок , понятно что персонаж выше диванный аналитик который бы и там мяса не коснулся , но вот уровень там реально ниже фнл, если ты этого не понимаешь , пожалуйста не пиши не позорься тут , потому что от футбола ты далек :)
ты и даже близко не стоишь рядом со мной)и моими знаниями о футболе
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Человек1991
Ответ KING_OF_RUSSIA
Забавно, но в юве он был среди лидеров по обводкам, во втором сезоне по-моему, как ни странно
Так он всегда просит мяч , и ему пасуют , у него очень много попыток обводок за карьеру , и больше всего в истории потерь мяча , худший процент успешности обводок в истории футбола.
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Goofts
Ответ Arty K.
43 касания - это ЯВНАЯ заявка на Золотой верблюд!
Видимо, что бы отдать золотой верблюд, они будут добавлять не 15мин а пока роналду не забьет
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Семён Жуйло
Так за этот месяц уже что-то там вручили. Не важно что, главное, чтобы регулярно.
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Форман21
Ответ KING_OF_RUSSIA
Забавно, но в юве он был среди лидеров по обводкам, во втором сезоне по-моему, как ни странно
Если и был, то сомневаюсь, что в среднем за игру было хотя 3...
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Юрий Кечко
Ответ Эрж Абакиров
в лицо скажешь,фанатка песси?
Прям настолько горит ?))
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Юрий Кечко
Ответ Эрж Абакиров
в лицо скажешь,фанатка песси?
Ахахаахахахазаэаэа
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TimKu
Ответ Azamat Abdukadyroff
А почему так много времени добавили??
Много пауз было, травмы, симуляции....
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Юрий Кечко
Ответ Эрж Абакиров
в России хуже играют, намного)))
Дружок , понятно что персонаж выше диванный аналитик который бы и там мяса не коснулся , но вот уровень там реально ниже фнл, если ты этого не понимаешь , пожалуйста не пиши не позорься тут , потому что от футбола ты далек :)
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Эрж Абакиров
Ответ Человек1991
Сам ты толстый) мастерство не пропьёшь , за школьную карьеру у меня более 1000 голов , более 200 голевых передач , более 200 предголевых пасов , более 5000 успешных обводок ) после школы уже очень редко играю пару раз в год)
так в школе изи катать)
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Человек1991
Ответ Эрж Абакиров
не смеши, ты в реальности максимум толстый, диванный аналитик
Сам ты толстый) мастерство не пропьёшь , за школьную карьеру у меня более 1000 голов , более 200 голевых передач , более 200 предголевых пасов , более 5000 успешных обводок ) после школы уже очень редко играю пару раз в год)
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Игорь Климов
Это просто кринж про Кринжа7.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Форман21
4 успешные обводки _________________________ аномальный показатель для Рона последних 8 лет, минимум.)
Забавно, но в юве он был среди лидеров по обводкам, во втором сезоне по-моему, как ни странно
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Нету Нету
Ответ Black Phoenix
GOAT, вот это - настоящий GOAT, а не какой-то там Месси в карманной лиге! P.S Написано с сарказмом, если что.
с Аравия унизил Аргентину с Месси
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Александр Кузичкин
Ответ Хохломон
Сразу видно, что у Аль-Насра денег клювом не клюй - столько минут добавлено)
там травма была у игрока,минут 10 помощь оказывали
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Эрж Абакиров
Ответ Человек1991
Хахахаха)) последняя команда Чемпа Аравии это уровень дворовых команд России , а то и хуже возможно ) против такой команды я бы точно оформил хэт трик , сотворил бы парочку голевых пасов , и совершил бы более 10 успешных обводок .)
в России хуже играют, намного)))
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Человек1991
9 потерь мяча хахаха просто позорище )) кстати Роналду по этому показателю номер 1 в истории футбола с огромным отрывом , более 4000 потерь мяча . ))
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Nightblackwolf
Слишком сильный клуб попался! Ничего! Будет и на нашей улице праздник!
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Эрж Абакиров
Ответ Человек1991
Хахахаха)) последняя команда Чемпа Аравии это уровень дворовых команд России , а то и хуже возможно ) против такой команды я бы точно оформил хэт трик , сотворил бы парочку голевых пасов , и совершил бы более 10 успешных обводок .)
не смеши, ты в реальности максимум толстый, диванный аналитик
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Andrei Stratu
Ответ Black Phoenix
Сарказм = высшая степень иронии...
ирония = высшая степень сарказма...
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Azamat Abdukadyroff
Ну если такими темпами пойдут, дойдут до того что матч будет продолжатся пока фрукт не забьёт гол
Прям как Аргентина с саудовской Аравией на ЧМ))
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Спортивный костюм
ООО а вы говорите чудес не бывает
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Эрж Абакиров
Ответ Фанат Лионеля Месси
Это же какой днищенский уровень СА ,что даже Роналду может там дриблить и обводить?
в лицо скажешь,фанатка песси?
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