Роналду после камбэка «Аль-Насра»: «Всегда верьте до конца! 💪🏼💛💙»
Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра» в игре с «Аль-Батином» (3:1).
Счет в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии на 17-й минуте открыл форвард аутсайдера лиги Ренцо Лопес. Абдуррахман Гариб забил на 93-й, Мохаммед Аль-Фатиль – на 102-й, Мохаммед Маран – на 104-й.
«Всегда верьте до конца! Вперед!!!💪🏼💛💙» – написал в соцсетях 38-летний португалец, не отметившийся результативными действиями в этой игре.
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И этот, так сказать, инстафутболист всерьёз считает себя лучшим в истории. Позорище.
Все верблюды в шоке.
Кто там ведёт его соц сети, можно было бы менее пафосно)