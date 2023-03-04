Роналду после камбэка «Аль-Насра»: «Всегда верьте до конца! 💪🏼💛💙»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Аль-Батин Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра» в игре с «Аль-Батином» (3:1).

Счет в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии на 17-й минуте открыл форвард аутсайдера лиги Ренцо Лопес. Абдуррахман Гариб забил на 93-й, Мохаммед Аль-Фатиль – на 102-й, Мохаммед Маран – на 104-й.

«Всегда верьте до конца! Вперед!!!💪🏼💛💙» – написал в соцсетях 38-летний португалец, не отметившийся результативными действиями в этой игре.

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21 комментарий

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Илья Владимирович
Какой же он крынж, все-таки
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Sanan1908
А че не 45 минут добавили ?
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ML26
Фанаты Барселоны начали смотреть чемпионат Саудовской Аравии, это не может не радовать!
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Иван Иванов
Ответ DVM_1
Сердечки красивые - как говорится, Слава Аль-Насру, Роналду слава!
Ха-ха, а я и не заметил! Слава Роналду, Месси слава!
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нелюбитель футбола
Верить до конца... Марокканцы это подтвердили... А-ха-ха-ха..
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Крыс Пол
Голливудские сценарии на аравийском полуострове
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Теннисный абсолют
кстати, Рон, что за нацисткие цвета для сердечек??
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DVM_1
Сердечки красивые - как говорится, Слава Аль-Насру, Роналду слава!
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Гвардиола-мл.
Шейхи по миллиону за каждую добавленную минуту предложили, и судьи решили на пенсию себе заработать. Смотрел на промотке второй тайм - никаких там остановок особых не было
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Sevuska
Объясните , почему там Аль-Наср всё после окончания матча забивали !? 🧐🤔
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Санжар Игамбердиев
Ответ Юрий Кечко
Всегда верьте до конца что могут добавить 15 минут)))
Скоро они будут играть пока гель не забьёт игра не закончится
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Мохнатый55
Добавили 15 минут в ожидании гола Роналду, но так и не дождались.
+3
-2
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Гамаль Хайдаров
он до конца верил что сможет забить с пенальти 20 команде…
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blaugrano
Накатал пост о шальном спасении от последней команды чемпионата из седьмого десятка мирового рейтинга.
И этот, так сказать, инстафутболист всерьёз считает себя лучшим в истории. Позорище.
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Юрий Кечко
Всегда верьте до конца что могут добавить 15 минут)))
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Jan Paskel
Единственный лев аравийских пустынь.

Все верблюды в шоке.
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Теннисный абсолют
Роналду поднимает уровень чемпионата СА на глазах. Это сейчас одна из самых обсуждаемых лиг в мире, в которую скоро будут ехать многие звезды.
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Marchenni
Переняли количество добавленного времени с ЧМ
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Velirpa
ему засчитывают голы из Арабии в статистику лучших бомбардиров?
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London.is.blue
Это была последняя команда чемпионата верблюдов.
Кто там ведёт его соц сети, можно было бы менее пафосно)
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Итачи Учиха
Приободряющая речь разве в статистику голов попадает?
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