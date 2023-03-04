Роналду после камбэка «Аль-Насра»: «Всегда верьте до конца! 💪🏼💛💙»

прокомментировал камбэк « » в игре с « » (3:1).

Счет в матче 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии на 17-й минуте открыл форвард аутсайдера лиги Ренцо Лопес. Абдуррахман Гариб забил на 93-й, Мохаммед Аль-Фатиль – на 102-й, Мохаммед Маран – на 104-й.

«Всегда верьте до конца! Вперед!!!💪🏼💛💙» – написал в соцсетях 38-летний португалец, не отметившийся результативными действиями в этой игре.

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