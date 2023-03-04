Криштиану Роналду: «Рад выиграть награду игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!»
Криштиану Роналду поделился эмоциями от получения приза игроку месяца в Саудовской Аравии.
Вчера нападающему «Аль-Насра» вручили награду лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.
«Рад выиграть награду лучшему игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!
Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», – написал португалец.
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Спойлер - ее не будет))
Я что-то не очень верю что лучшая лига Азии будет 66-й в мировом рейтинге.