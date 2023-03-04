Криштиану Роналду: «Рад выиграть награду игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился эмоциями от получения приза игроку месяца в Саудовской Аравии.

Вчера нападающему «Аль-Насра» вручили награду лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

«Рад выиграть награду лучшему игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!

Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», – написал португалец. 

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36 комментариев

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Tun
Ответ Oleg
Лео в 35 стал Чемпионом Мира и гоат только он.
Тут речь не про сборные, Адиль Рами тоже чемпион мира - тоже гоат?
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Supreme Allah
Ответ JealousNobody
Он это серьезно?
А что ему сказать? Вообще плевать на эту награду , что за днище а не чемпионат
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Nice_Fellow
Футбольный Брежнев
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Nikro9
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
Выиграл б другой-сказали б, что лошара и не может в верблюжьей лиге стать лучшим…
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Stivi M.D.
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
А зачем упоминать чемпионшип? Все знают, что он входит в топ-10
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Сергей Котов
у меня бабушка футбол любит и та говорит что в СА и я бы не на самом последнем месте бы была и чо нить урвала...
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KING_OF_RUSSIA
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
О, очередной балабол. Давай ссылку на сайт фифа с рейтингом.
Спойлер - ее не будет))
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Oleg
Ответ Tun
Лео в 34 закончил с топ лигами, дайте обоим гоатам отдохнуть
Лео в 35 стал Чемпионом Мира и гоат только он.
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kin
Перспективный паренёк
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Tiestorzn17
Еще парк лет и всерьез будет претендовать на победу в кожаном мяче или лфл
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FilinMD
Ответ Тиджани Бабангида
«Горжусь тем, что являюсь частью этой команды» - осознавая мировой уровень этого клуба,звучит излишне громко и пафосно
Это банальность, но он одним своим присутствием очень сильно помогает развитию футбола на Ближнем Востоке, крайне мало игроков, способных такое же влияние оказать
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zarik18
Это уже гоат или ещё нет?
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kos.vohrt
Ответ bel01
Зачем так морально травмировать школьников? В субботу короткий день, только пришли из школы, и тут читают такое..
Дети уже и по субботам учатся?
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Footballeur
Ответ Rad0
Вы реально считаете, что сам Роналду ничё не понимает? К чему эти комментарии?
Сектанты любят обосрать любого, кто не является членом их коррупционной команды.
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Красавец. Снова поставил на место Меси
Мать, квалификация скоро начнётся. Перебегай из одной постели в другую
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Ноги Гомеша
Почему все так недовольны его высказыванием? Ему надо было написать что-то типа «Спасибо за эту не сильно нужную мне награду, чемпионат-то мусор, и вообще, подготовьте на долгие месяцы вперед, я все заберу»?
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спортикетт
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
и что? он уже давно все выиграл в топовых чемпионатах.
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Tun
Ответ cmorblr
Первый португалец взявший такую награду? Месси никогда не стать первым португальцем взявшим такую престижную и почётную награду. Опять первый, опять лудший, да что ты будешь делать.
Лео в 34 закончил с топ лигами, дайте обоим гоатам отдохнуть
+1
-7
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Фанат спорта01
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
скинь ссылку что чемпионат СА 66-й в рейтинги чемпионатов.
Я что-то не очень верю что лучшая лига Азии будет 66-й в мировом рейтинге.
+1
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Великий Алонсо
Красавец. Снова поставил на место Меси
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-10
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cektor
64 лига мира. Да там даже я бы выиграл ))
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Футбол_это_жизнь
Пхахахаххаха
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bel01
Ответ Rad0
Вы реально считаете, что сам Роналду ничё не понимает? К чему эти комментарии?
Вы реально считаете, что Рональду прикидывается ничего не понимающим во всех своих соц.сетях? Ну тогда это ещё хуже о нём говорит как о человеке.
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Homelender_666
Ответ JealousNobody
Он это серьезно?
Это не он пишет. А пиарщики. Правда, у них совсем нет фантазии. Всегда пишут одно и тоже.
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Rad0
Ответ bel01
66-й национальный чемпионат по официальному рейтингу фифа. Ниже испанской сегунды и чемпионшипа.
Вы реально считаете, что сам Роналду ничё не понимает? К чему эти комментарии?
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