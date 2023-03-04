поделился эмоциями от получения приза игроку месяца в Саудовской Аравии.

Вчера нападающему « » вручили награду лучшему игроку февраля в чемпионате Саудовской Аравии.

«Рад выиграть награду лучшему игроку месяца в лиге Саудовской Аравии. Надеюсь, первую из многих!

Горжусь тем, что являюсь частью этой команды», – написал португалец.

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