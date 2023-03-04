Луис Суарес: «Для нас Месси был лучшим в мире, а Неймар – вторым, но они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», когда я боролся с Роналду. Всегда буду благодарен за это»

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Луис Суарес высказался об игре с Лионелем Месси и Неймаром в «Барселоне». 

– После такого трудного момента в твоей жизни [дисквалификации после укуса Джорджо Кьеллини] настал лучший момент: «Барселона» с трио МСН. Почему оно работало так хорошо? Почему там было так много химии? Это получилось сразу же?

– Я считаю, что есть много факторов. Во-первых, когда появился интерес со стороны «Барселоны», со стороны окружения «Барселоны», я подумал: есть Неймар и Месси, где я буду играть? Да, но команде нужна «девятка». 

Я поговорил с Неймаром и Месси, сказал им, что приду побеждать и достигать важных целей. Я не хотел спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти, как и не хотел просить Месси позволить мне бить штрафные. В «Ливерпуле» Джеррард бил пенальти. Я выигрывал «Золотую бутсу», но пенальти бил Джеррард. Я с уважением отнесся ко всем, и они поняли, что я приеду, чтобы помогать им побеждать. 

Я помню, что в Уругвае меня критиковали за то, что я везде был «девяткой», лучшим бомбардиром, но после перехода в «Барсу» стал искать Месси, Неймара, Хави или кого бы то ни было еще. Мне говорили: «Луис, ты всегда завершал атаки...» Да, это правда, но в обратных ситуациях Неймар и Месси видели меня и давали мне пас. 

Никто из нас не испытывал к другим никакой зависти. Никто. И за пределами поля, когда мы собрались выпить мате – Неймар не пил мате, – но когда мы с Месси пили мате, он подходил посидеть, мы говорили обо всем.

Была ли у нас жизнь вне футбола? Да,  другая жизнь. Неймар приглашал нас на свои дни рождения или приходил к нам домой. Поначалу мы не знали, каким он был человеком, поэтому, если мы видели, что он делает что-то не так, мы так и говорили. Неймар был молодым человеком, который любил слушать более опытных. 

А затем, когда я боролся с Криштиану Роналду за «Золотую бутсу» в 2016 году, они помогли мне выиграть. Они позволяли мне назначать пенальти, они давали мне передачи, чтобы я забивал больше голов… и я всегда буду благодарен за это. Для нас Месси был лучшим в мире, а Неймар – вторым, но они помогли мне выиграть. Это еще одно доказательство того, что три звезды могут играть в одной команде, нацеливаясь на командные победы, а не индивидуальные.

И я думаю, что именно это сделало нас хорошими партнерами по команде, – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Гремио». 

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48 комментариев

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leeexxxxtml
Ответ Kostya Yaskevich
В вашем мире это называется зависть, в этом мире это называется помощь другу. Дружба самая обычная. Суарес, Неймар ему ближе чем Роналду. Как просто.
Согласен. Только вот дружба у Месси проснулась именно тогда когда он от Роналду существенно отставал по голам. В другие сезоны никогда он Суаресу не делал таких подарков. Думаю ты не дурак раз уже завел эту тему, значит осознаешь что происходит дальше своего носа и сделаешь правильные выводы. А именно, эгоизм Месси и сподвигнул на "натянутую помощь" "другу Cуаресу", чтобы его вечный конкурент его не обогнал по величию.
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leeexxxxtml
Ответ azamjzhon
Роналду забивал сколько мог, а трио сколько хотели и какие захотят. Да ты прав на все 100%.
И поэтому Реал 4 ЛЧ за 5 лет. Трио 1 ЛЧ за 9 лет ухахахахахахах
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S H A R K
Ответ Имя Фамилия
Меси это крошечный карликовый спутник, который вращается вокруг планеты Криштиану.
Роналду лишь планета во Вселенной Месси))
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Экселлент
Суарес топ форвард, для меня он стоит на пол ступени выше Роберта!
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Константин Симкин
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
Ха ха ха, за Лео команда билась на ЧМ, за Роналду лавка запасных, ведь иметь полный 0 в плей-офф за 5 ЧМ это даже не позор, это стыд и срам🤣🤣🤣
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Altim
Да ты и сам был лучшим, Луис. Я считаю, что Суарес - лучшая 9 Барселоны в истории, даже с учётом Роналдо. По совокуности всё-равно Суарес.
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Kostya Yaskevich
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
В вашем мире это называется зависть, в этом мире это называется помощь другу. Дружба самая обычная. Суарес, Неймар ему ближе чем Роналду. Как просто.
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MrWillSee
Ответ Криштиану Роналду
Выиграть Золотую бутсу у пиковых Роналду и Месси мог только тот гениальный Суарес.
Каких пиковых в 2016 году?
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Константин Симкин
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
Столько чуши написать может только хейтерск Месси, которому очень больно, что его кумирок верблюдам хвосты крутит и не нужен никому в Европе даром и то, что Месси взял кубок мира, играет в Европе и никуда пока не собирается 🤣🤣🤣
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azamjzhon
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
Роналду забивал сколько мог, а трио сколько хотели и какие захотят. Да ты прав на все 100%.
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Kirkoroff
Ответ turcanudima87@gmail.com
Месси, Суарез, Неймар - это лучшее что я видел!
Даа, великолепная троица. Как по мне разве что МФС смотрелись не хуже. ВВС всё таки не так эффектно смотрелись, хоть и тоже довольно эффективно.
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leeexxxxtml
Ответ Имя Фамилия
Меси это крошечный карликовый спутник, который вращается вокруг планеты Криштиану.
Истинно-верное наблюдение.
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AnMe
Ответ Stewart Downing
а кто что говорит ? это лучший центр нап в истории. нет ни одного другого игрока с такими способностями в каждом аспекте игры
Часто слышу, что слишком переоценен.
Согласен с вашим мнением. Явно бред несут какой-то.
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Batistutafan
Ответ ZamoRano
Для меня, если смотреть все турниры, в топ-5 лучших форвардов 21 века точно попадет Ван Нистелрой, он бомбил везде и по много, очень топовый был макай, безумно недооценённый форвард, Анри, Вилья, Суарес и ЭтоО. Как-то так.
Если брать чисто форвардов 21-го века и "чисто по многу и везде", то это наверное про Ибру всё-таки. На стыке веков можно Креспо и Шеву вспомнить. Но и Ваш список хорош!
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Natsunoss
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
Король с 0+0 в плей офф чм - голый король. Настоящему королю даже королевские символы Катара подарили за победу.
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Musashi Miyamoto
Ответ Криштиану Роналду
Выиграть Золотую бутсу у пиковых Роналду и Месси мог только тот гениальный Суарес.
Поправочка, 2 Золотые бутсы
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Имя Фамилия
Суарес в первые сезоны в барсе и забивал, и ассистировал побольше меси. Но потом его сделали персональным питомцем замыкателем меси, и его кач-во игры, а заодно и статистика пошли вниз.
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-4
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Средний палец Кирана Тирни
Ответ Stewart Downing
у него был и идеальный покер норвичу, когда были забиты голы в таком исполнении, на которые не способны 95% игроков
Спасибо за поправку! Да, это покер.
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Stewart Downing
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Несмотря на потрясающие годы в Барселоне, запомнился по идеальному хет-трику Норвичу, особенно голос-парашютом сдалека)
у него был и идеальный покер норвичу, когда были забиты голы в таком исполнении, на которые не способны 95% игроков
0
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Denis Fomin
Великая троица! Рекорд по голам за год на троих у них. Жаль из за Неймара все распалось.
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Stewart Downing
Ответ AnMe
Суарес великий игрок кто бы ни говорил. И у троих было понимание игры друг друга. Жаль, что не удалось долго наблюдать это. И в плане отношений стали лучшими друзьями. Спокойно делили пенки и штрафные. Настоящая команда! Охотно верится, что все были рады друг за друга при получении наград и помогали чтобы эти награды получить
а кто что говорит ? это лучший центр нап в истории. нет ни одного другого игрока с такими способностями в каждом аспекте игры
+2
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Имя Фамилия
Ответ leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем. Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп. Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах. Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
Меси это крошечный карликовый спутник, который вращается вокруг планеты Криштиану.
+1
-9
-8
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Stewart Downing
>Они позволяли мне назначать пенальти

знаменитый судья барселоны Луис Суарес
+2
-2
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leeexxxxtml
Поэтому всегда Роналду и будет выше Месси. Та ЗБ Суареса, когда Рон опережал Суареса на 6 голов в чемпионате, Месси отставал от Рона на голов 15 и понимал что ЗБ он не возьмет, и хоббитс решил отдать ее Суаресу, чтобы Рон не перегнал малыша по ЗБ. В итоге все мы помним те самые пенальти, когда Месси вместо удара пинал мячик вправо и Суарес добивал с пеналя. Потом Месси спецом пасовал на Суареса в последних матчах, даже при выходе 1 на 1 и Суарес взял ЗБ а Рон остался ни с чем.

Весь мир пиар-леонеля потом трубил что Месси скромен и всегда делится с партнерами,но факт остается фактом : Месси бомбило что Рон его обгонит по ЗБ, отсюда и факт того что Месси всегда завидовал Роналду, ибо всегда его догоняет. 5 ЛЧ в 2 клубах и Чемпион Топ 3 чемпионатов - это то что Месси желает и никогда ему не достичь. В ПСЖ не получится взятл ЛЧ, перейдет в Баварию, там такой же фермер чемп.

Но как же Месси бомбит. Поэтому Рон всегда будет лучшим в истории. Человек в сильнейших топ 3 чемпионатов стал чемпионом, 5 ЛЧ в 2 клубах, прошел футбол во всем мире. И Месси просто котенок в сравнении с королем. Пусть тужиться со своим мегапиаром, которые выиграли ему липовые ЗМ и ЧМ. Он никогда не достигнет настоящих результатов - главных трофеев в разных клубах и чемпионатах.

Месси ничтожен и завидует. И правильно делает. Вива Роналду! Я горжусь что я застал твою игру и поздравляю тебя - Короля этой замечательной игры под названием ФУТБОЛ!
+3
-11
-8
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Средний палец Кирана Тирни
Несмотря на потрясающие годы в Барселоне, запомнился по идеальному хет-трику Норвичу, особенно голос-парашютом сдалека)
0
0
0
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