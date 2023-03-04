Луис Суарес: «Для нас Месси был лучшим в мире, а Неймар – вторым, но они помогли мне выиграть «Золотую бутсу», когда я боролся с Роналду. Всегда буду благодарен за это»

высказался об игре с и Неймаром в «Барселоне».

– После такого трудного момента в твоей жизни [дисквалификации после укуса Джорджо Кьеллини] настал лучший момент: « » с трио МСН. Почему оно работало так хорошо? Почему там было так много химии? Это получилось сразу же?

– Я считаю, что есть много факторов. Во-первых, когда появился интерес со стороны «Барселоны», со стороны окружения «Барселоны», я подумал: есть Неймар и Месси, где я буду играть? Да, но команде нужна «девятка».

Я поговорил с и Месси, сказал им, что приду побеждать и достигать важных целей. Я не хотел спорить с Неймаром о том, кто будет бить пенальти, как и не хотел просить Месси позволить мне бить штрафные. В «Ливерпуле» бил пенальти. Я выигрывал «Золотую бутсу», но пенальти бил Джеррард. Я с уважением отнесся ко всем, и они поняли, что я приеду, чтобы помогать им побеждать.

Я помню, что в Уругвае меня критиковали за то, что я везде был «девяткой», лучшим бомбардиром, но после перехода в «Барсу» стал искать Месси, Неймара, Хави или кого бы то ни было еще. Мне говорили: «Луис, ты всегда завершал атаки...» Да, это правда, но в обратных ситуациях Неймар и Месси видели меня и давали мне пас.

Никто из нас не испытывал к другим никакой зависти. Никто. И за пределами поля, когда мы собрались выпить мате – Неймар не пил мате, – но когда мы с Месси пили мате, он подходил посидеть, мы говорили обо всем.

Была ли у нас жизнь вне футбола? Да, другая жизнь. Неймар приглашал нас на свои дни рождения или приходил к нам домой. Поначалу мы не знали, каким он был человеком, поэтому, если мы видели, что он делает что-то не так, мы так и говорили. Неймар был молодым человеком, который любил слушать более опытных.

А затем, когда я боролся с Криштиану Роналду за «Золотую бутсу» в 2016 году, они помогли мне выиграть. Они позволяли мне назначать пенальти, они давали мне передачи, чтобы я забивал больше голов… и я всегда буду благодарен за это. Для нас Месси был лучшим в мире, а Неймар – вторым, но они помогли мне выиграть. Это еще одно доказательство того, что три звезды могут играть в одной команде, нацеливаясь на командные победы, а не индивидуальные.

И я думаю, что именно это сделало нас хорошими партнерами по команде, – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Гремио».

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