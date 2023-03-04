Алаев о посещаемости «Спартака» с Fan ID: «Не соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача – чтобы болельщики вернулись на стадион»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Александр Алаев Чемпионат.com Fan ID Футбол

Президент Мир РПЛ высказался о посещаемости домашнего матча «Спартака» после введения Fan ID.

«Рад, что РПЛ вернулась. В Воронеже был шикарный матч при шикарной атмосфере.

На «Спартаке» матч боевой, но посещаемость не та, которая соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача, чтобы болельщики вернулись на стадион. Грустная картина. Но надо двигаться вперед. Надеюсь, что это нижняя точка.

Такая посещаемость бьет по имиджу лиги, клубов, футбола. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Картина печальная. Делать выводов по первому матче в Москве неправильно. В Воронеже картина была другой», – сказал Александр Алаев

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49 комментариев

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SHawk
Ответ Виталий
Ну если хотите , отмените fun Id , всё просто
Они не могут отменить, они умеют только запрещать
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f1ngaz
Ответ Андрей Дубровских
Зато у зенита все будет в порядке и с посещаемостью и с судьями
У них тоже полупустой стадион, не будет нигде , как хотят чинуши. Будут палками гнать, но даже так % на 20 максимум поднимут планку.
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SGS55
Ответ Jovana Jovičić
А как же они потом стадионы в Туле крушить будут, если их персонально фиксировать будут?
А то без "паспорта болельщика" фиксация невозможна?
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LifeSpartak
Да вы сволочи все! Кричите на каждом углу,что всё для людей! Где оно для людей???
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Любитель побеждать
Можно как в фифе, картонных болельщиков поставить, а дальше интершумить.
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Александр Павлов
Да скоро будет нижняя точка. На трибуне будет человечек три
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buFFon
система работает)))🤦🏻‍♂️
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Shadow1882
Статус народной команды просто перешёл Факелу, вот и всё
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lanskoy
Ответ Никому_никабельный
Да после такого судейства по телеку смотреть желания нет никакого! Не то что на стадион! 🤡
Опять спартаку не нравится честное судейство?
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Айрат Ситдиков
Ответ Ебздрогыч
Ждем следующий шаг - штрафы для клубов, что болельщики не ходят. Большим начальникам видите ли не нравится картинка с низкой посещаемостью!
Такое уже есть в Испании кстати)
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Правда России
В Питере пригнали соцработников)))
Видимо хотят показать бойкотирующим, что все пошли, а ты нет))
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ЭлектроВеник
Ответ Андрей Дубровских
Зато у зенита все будет в порядке и с посещаемостью и с судьями
только самый слаборазвитый может в новости про "мясо" хрюкнуть про Зенит. И это ты!
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Ильдар Фарукшин
Ля ля ля надоели
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Gremlin
Ответ Jovana Jovičić
А как же они потом стадионы в Туле крушить будут, если их персонально фиксировать будут?
А что без фанайди мешает фиксировать "злодеев"? Зачем изначально всех ставить в позу условно осуждённых?
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sersafim
А зачем и кому нужна чудо-система, которая приводит к таким несоответствующим результатам?
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Красная стрела
Ответ Sledim
Народ, а кто-нибудь в курсе, сколько на Спартак - Урал болельщиков собралось? а то чего-то ни как не найду данных о посещаемости сего матча? (на оф сайте рпл -тишина на сей счет)
Читал, что примерно тысяч 6
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Dima91Caps
Ответ Точный_пас_Ещенко
Система работает, но болельщиков нет… Может, не работает?)
как раз работает так как нужно пыне и его прихвостням
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chigyr19
Просто отмените его и болельщики придут
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андрэ
по какому имиджу??!!! вы никому не нужны позорники
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НАВАЛЬНЫЙ
Ответ Marathon50
Видят что картина грустная, но все равно продолжают этим заниматься. Что не так с этими людьми?
Рассчитывают что болельщик придёт в перспективе. Лет через 10.
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boroda
делать выводы рано))))
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zenitka
Fan ID это какой то лишний бюрократический препон.Скоро так и на улицу будет не выйти без Fаn ID
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Честный контроль
Это вам не голосование подделывать. Здесь лишние бюллетени не вбросишь. Если только бюджетников начать сгонять на матчи для отчетности.
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Forrest Gamp
Алаев не соответствует главе РПЛ
Он терпила и будет долго держаться за свой пост
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Sledim
Народ, а кто-нибудь в курсе, сколько на Спартак - Урал болельщиков собралось? а то чего-то ни как не найду данных о посещаемости сего матча? (на оф сайте рпл -тишина на сей счет)
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