Алаев о посещаемости «Спартака» с Fan ID: «Не соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача – чтобы болельщики вернулись на стадион»

Президент Мир РПЛ высказался о посещаемости домашнего матча « » после введения Fan ID.

«Рад, что РПЛ вернулась. В Воронеже был шикарный матч при шикарной атмосфере.

На «Спартаке» матч боевой, но посещаемость не та, которая соответствует этому клубу. Система работает, но наша задача, чтобы болельщики вернулись на стадион. Грустная картина. Но надо двигаться вперед. Надеюсь, что это нижняя точка.

Такая посещаемость бьет по имиджу лиги, клубов, футбола. Это не то, что должно быть на матчах РПЛ. Картина печальная. Делать выводов по первому матче в Москве неправильно. В Воронеже картина была другой», – сказал .

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