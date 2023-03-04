Черданцев о Fan ID: «СВО уже год как идет, за это время на футболе не было инцидентов. Чем РПЛ провинилась? Нет объяснения, зачем это нужно»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал Георгий Черданцев Fan ID Футбол

Георгий Черданцев не видит необходимости во введении системы Fan ID. 

«Вот посещаемость сегодняшнего матча «Спартака» [с «Уралом»] с паспортом болельщика. По сравнению с Кубком без паспорта. Вопросы есть? Есть.

Мы до сих пор, сколько уже времени прошло, не получили вразумительного объяснения, зачем этот паспорт нужен. Из соображений безопасности? Уже год как идет СВО. За все это время на футболе не было ни одного инцидента, при том что в городах, где не нужен был паспорт болельщика, была высокая посещаемость, а финал Кубка в прошлом году собрал полные «Лужники», и за все это время не было ни одного мало-мальски серьезного инцидента. Ни намека даже.

Так все-таки – зачем? И почему именно на соревновании под названием «чемпионат России по футболу»? Чем он так провинился? Столько труда на моих глазах было вложено за последние 20-25 лет в то, чтобы вывести российский чемпионат на принципиально иной уровень. Сделано многое, очень многое. Командировки по российским городам, да и работу на московских стадионах в 90-е я прекрасно помню. И теперь это все перечеркивается необъяснимыми инициативами. Обидно на все это смотреть.

Слышу реплики, дескать, это клубы должны работать с болельщиками, убеждать их оформлять паспорта. Но это же дело исключительно добровольное. Если человек не хочет, его не заставишь. Мне кажется, как и в любом таком сложном решении, нужен поиск компромисса. Иначе стадионы на нашем футболе так и останутся пустыми», – написал комментатор «Матч ТВ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex mahoun
На самом деле молодец.Всё сказал по делу и не прогнулся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Это прощальное интервью с матчмо...выгонят же ....хотя этот тип всегда нос по ветру держит, значит ждем приостановки закона....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jepp ebriloff
Ответ Tabares
Потому что фанатское движение имеет большую силу, когда объединяется. Это не просто толпа, а организованная группа, которая представляет угрозу для общественного порядка и государства, в то время когда государство готовилось к СВО и «закручивало» гайки во всех сферах. Все помнят, что было в Москве после гибели фаната Спартака. Это не митинги со школьниками разгонять.
Такую угрозу, что пачками едут добровольно на войну. Тьфу это, а не движение
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jepp ebriloff
Жора, пожелай крепкого здоровья и долгих лет жизни ладим ладимычу, пожалуйста!🙏🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Григорьев
Ответ Kanan Jarrus
походу, ипотеку закрыл
Нееее , тут дело в другом . Он не выиграл ипотеку в Подмосковье среди лиц оформивших фан айди.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель побеждать
Добровольное дело можно превратить:
1. Без фан ид не принимать на работу.
2. Если с фан ид не ходишь на матчи, принудительно списывать с карты стоимость билета в пользу государства.
И вуаля!))))
А вообще гениально же отстроить стадионы и играть на них на пустых. Хотя теоретически интересно, хватит ли двойников, чтобы на каждом стадионе провести по митингу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Не привычно от Черданцева читать что-то разумное. Но это, однозначно приятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Волков
Чтоб фанатов отправить на СВО
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tabares
Потому что фанатское движение имеет большую силу, когда объединяется. Это не просто толпа, а организованная группа, которая представляет угрозу для общественного порядка и государства, в то время когда государство готовилось к СВО и «закручивало» гайки во всех сферах. Все помнят, что было в Москве после гибели фаната Спартака. Это не митинги со школьниками разгонять.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
UNAFFECTED
Тут и не передраться к Черданцеву, все по делу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красная стрела
Состояние Жоры между двумя ипотеками. Старая закончилась, новую не успел оформить. Цените момент. Лет 15 потом такого не увидите.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savarona25
Соглашусь с Черданцевым - любой инцидент на стадионе типа страшного броска банана по сравнению с событиями СВО просто тьфу и растереть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
саня с
Это точно Жора сказал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раменки за Динамо
Так что там после "Матрёшки" было, Георгий?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kokakoka
Не СВО идёт, а самая настоящая вобла
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий
Жора правильные вещи говорит. Убрать fun id !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kapitan Klos
Как интересно проявляется у россиян восприятие прожитой жизни: "до СВО - во время СВО", "до 24/2/2022 и после", "шел 373-й день сами знаете чего"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Потому что фанатов щемили задолго до "СВО", увидев в них организованные организации
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
Причём здесь СВО?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Я закончу щаз всё! Причём тут война и фан-уйди?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Жора, не волнуйся, устроят провокацию. Первый раз что ли ? Вспомните, как было на матче с ЦСКА. Да и банан Венделу прилетел как то уж очень вовремя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Ну если на футбол свободно теперь не сходить, то наверное надо в добровольцы записываться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Жора вышел с банка после последнего погашения кредита с квитанцией об оплате, и решил ну всё, теперь я выскажусь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kostya152
ну так скажи это в эфире
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MonkeyMeister
А банановый инцидент не считается уже?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий