Лещук о Fan ID: «Хочется, чтобы и люди помягче к этому относились, и правительство поблажки сделало. Кому будет польза, что болельщики ходить не будут?»

хочет, чтобы фанаты и правительство пришли к компромиссу по Fan ID.

– А у нас – Fan ID.

– Да, люди не очень активно его получают. Но «Динамо» старается по максимуму заинтересовать болельщиков. Звали и певцов, и детских видеоблогеров.

Считаю, что это правильное направление, из футбола нужно делать шоу. Хочется, чтобы с Fan ID стороны пошли на уступки друг другу – и люди чуть-чуть помягче к этому относились, и правительство какие-то поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут? – сказал вратарь « ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков