Лещук о Fan ID: «Хочется, чтобы и люди помягче к этому относились, и правительство поблажки сделало. Кому будет польза, что болельщики ходить не будут?»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Игорь Лещук Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Игорь Лещук хочет, чтобы фанаты и правительство пришли к компромиссу по Fan ID.

– А у нас – Fan ID.

– Да, люди не очень активно его получают. Но «Динамо» старается по максимуму заинтересовать болельщиков. Звали и певцов, и детских видеоблогеров.

Считаю, что это правильное направление, из футбола нужно делать шоу. Хочется, чтобы с Fan ID стороны пошли на уступки друг другу – и люди чуть-чуть помягче к этому относились, и правительство какие-то поблажки сделало. Кому будет польза от того, что болельщики на футбол ходить не будут? – сказал вратарь «Динамо». 

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2 комментария

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А потом этот парень уехал
хотелось бы чтобы вы, Игорь, пенальти отбивали, когда они прямо в вас летят
+2
0
+2
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Сергей Логинов
Лещук эталон электората
+4
0
+4
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