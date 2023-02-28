Директор РПЛ Чебан о Fan ID: «Многие недостатки успешно пройдены. Всех приглашаем на стадион, чтобы убедились, что система готова»

Исполнительный директор Мир РПЛ Сергей Чебан высказался о внедрении Fan ID в лиге.

«Хотел бы отметить профессиональную работу Минцифры и Минспорта,силовых структур. На всех тестовых мероприятиях принимали участие сотрудники РПЛ и клубов.

Многие недостатки, которые были на первом этапе, нами были успешно пройдены. Мы ожидали неких шероховатостей, но система действительно работает слаженно. Клубы готовы во всеоружии. Мы вас всех приглашаем на стадион, чтобы вы убедились, что система готова и болельщик может сам прийти и получить удовольствие от футбола.

Система лояльности была расширена на все 16 клубов, были добавлены какие‑то элементы из истории команд, каких‑то специфических вещей. Думаю, получится очень интересно, болельщики получат дополнительные эмоции от программы. Тем более РПЛ подготовила свою программу лояльности, о которой мы расскажем дополнительно.

Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем. Поэтому мы разрабатываем специальные программы. Какой‑то прогноз по посещаемости мы дать пока не можем. Давайте отложим этот вопрос на 1-3 тура», – сказал Чебан в рамках форума «Мы вместе. Спорт».