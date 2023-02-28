Директор РПЛ Чебан о Fan ID: «Многие недостатки успешно пройдены. Всех приглашаем на стадион, чтобы убедились, что система готова»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Организация РПЛ болельщики Динамо Москва Краснодар стадионы Матч ТВ Fan ID Сергей Чебан Футбол

Исполнительный директор Мир РПЛ Сергей Чебан высказался о внедрении Fan ID в лиге.

«Хотел бы отметить профессиональную работу Минцифры и Минспорта,силовых структур. На всех тестовых мероприятиях принимали участие сотрудники РПЛ и клубов.

Многие недостатки, которые были на первом этапе, нами были успешно пройдены. Мы ожидали неких шероховатостей, но система действительно работает слаженно. Клубы готовы во всеоружии. Мы вас всех приглашаем на стадион, чтобы вы убедились, что система готова и болельщик может сам прийти и получить удовольствие от футбола.

Система лояльности была расширена на все 16 клубов, были добавлены какие‑то элементы из истории команд, каких‑то специфических вещей. Думаю, получится очень интересно, болельщики получат дополнительные эмоции от программы. Тем более РПЛ подготовила свою программу лояльности, о которой мы расскажем дополнительно.

Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем. Поэтому мы разрабатываем специальные программы. Какой‑то прогноз по посещаемости мы дать пока не можем. Давайте отложим этот вопрос на 1-3 тура», – сказал Чебан в рамках форума «Мы вместе. Спорт».

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36 комментариев

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rarog
Ответ несахар
На футбол люди должны ходить как в театр. А от всех этих футбольных ультрас несёт агрессией, самоутверждением и комплексом неполноценности. Кричалки они орут, видите ли. Ой какую огромную пользу приносят обществу.
Ребят,рилян. Ну как то найдите себе человека,который будет как то работать с мертвыми, но старыми акками.
Ну вы же получаете деньги,ну постарайтесь работать потоньше, любой юзер спортса со стажем больше года умеет смотреть дату регистрации другого юзера-и ваши гласы народа с акков недельной давности вызывают чувство неловкости за ваши ботофермы)
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9wkbc9rjcb
Гос футбол без болельщиков этот недостаток устранили, а деньги из налога возмут.
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s_kapa
Спасибо, но нет
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Hunter Hunter
Фан уйди
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Ильдар Фарукшин
Ответ Ильдар Фарукшин
Здесь гадость напиши про это и плюсики получишь. Пусть каждый сам решает делать или не делать
Значит не имеют 😊. Ну чем вы лучше
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MishaFCZ
Домой по паспорту не ходят
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zzzeeerrrooo
Без пива оно нам и бесплатно не надо
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Василий Питерский
На###, такие приглашения
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Евгений Крюков
Серега, мы не можем попасть на стадион - у нас Фануйди нет(((
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fisher40
Гостевой сектор теперь не будет сидеть на трибуне час после матча?
+1
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Spartakus1984
Ответ несахар
На футбол люди должны ходить как в театр. А от всех этих футбольных ультрас несёт агрессией, самоутверждением и комплексом неполноценности. Кричалки они орут, видите ли. Ой какую огромную пользу приносят обществу.
Стадион это не театр.
0
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Spartakus1984
Все добро пожаловать на стадион -добро пожаловать под тотальный контроль государства.Реальный Чебан какой то.
+1
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Recreated
Футбол без болельщика – это не футбол. Мы это понимаем. Поэтому мы разрабатываем специальные программы. Какой‑то прогноз по посещаемости мы дать пока не можем. Давайте отложим этот вопрос на 1-3 тура», – сказал Чебан

Сколько ж бреда в этой цитате!!
+2
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.ru
Многие недостатки успешно пройдены...
остался всего один, совсем малюсенький... такая же как и он посещаемость
+1
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Слово о полку Михалыча
Главный и единственный недостаток—это само существование fan id.
+1
0
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несахар
На футбол люди должны ходить как в театр. А от всех этих футбольных ультрас несёт агрессией, самоутверждением и комплексом неполноценности. Кричалки они орут, видите ли. Ой какую огромную пользу приносят обществу.
0
-2
-2
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Антиполитпроект
Самые главные недостатки фан уйди - абсолютная неуместность и бесполезность. А их вы никак не уберете
+2
0
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Sobachkin
Дома интереснее и удобнее, жа и пиво на столе
+1
0
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Recreated
Катись-ка ты колбаской по Малой Спасской!
+2
0
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bedLaM
система как бы и есть ошибка, устраняйте, придем на стадион.
+2
0
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СИ
До этого говорил об этом президент РПЛ теперь об этом директор РПЛ - кто следующий?
Сколько же всяких говорящих руководителей в РПЛ и РФС?
Нужно раз в 10 сократить штат РФС а РПЛ вообще ликвидировать за ненадобностью как дублирующую рфс и клубы. Боливар не выдержит двоих.
+3
0
+3
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Recreated
Получить удовольствия от футбола без фанатов невозможно!!
+3
0
+3
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Hong Kil
Раньше на стадион приглашали спорт посмотреть, а теперь готовность системы
+2
-1
+1
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Ильдар Фарукшин
Здесь гадость напиши про это и плюсики получишь. Пусть каждый сам решает делать или не делать
0
-5
-5
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АРТУР АЛИЕВ
Чтобы убедиться работае система или нет нужно прийти на стадион, а для этого необходимо оформить фанайди. А мы его не хотим оформлять
0
0
0
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