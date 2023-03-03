Хави говорил «Вы обосрались» и «Засрали весь 2-й тайм» четвертому арбитру матча с «Реалом»

резко высказался в адрес арбитра во время матча с « ».

По ходу первой игры 1/2 финала Кубка Испании в Мадриде, главный тренер «Барселоны» говорил четвертому судье «Вы обирались» и «Засрали весь второй тайм».

Напомним, вчерашний матч, который «Барса» выиграла со счетом 1:0, обслуживала бригада арбитров во главе с .

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