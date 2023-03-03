Хави говорил «Вы обосрались» и «Засрали весь 2-й тайм» четвертому арбитру матча с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании судьи Хосе Мунуэра Монтеро брань Футбол

Хави резко высказался в адрес арбитра во время матча с «Реалом».

По ходу первой игры 1/2 финала Кубка Испании в Мадриде, главный тренер «Барселоны» говорил четвертому судье «Вы обирались» и «Засрали весь второй тайм». 

Напомним, вчерашний матч, который «Барса» выиграла со счетом 1:0, обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardorbek Mamazhanov
Ответ Футбол_это_жизнь
Рюдигер улетает от легкого тычка Корреа - удаление у Атлетико. Винни заваливает мма приемом Де Йонга схватив за шею - желтая. Левандовски подносит палец к носу - 3 матча дисквы Винисиус поносит матерей судей - судья улыбается и одобрительно кивает головой. И в чем же Хави не прав?!
Гави надо было удалять, в остальном судья норм отработал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yusuf Evloev
Ответ Igmu
Офигеть, вот это компания идёт против Барсы. Только и говорят про высказывания игроков Барсы, а про игроков Реала вообще ни слова, хотят тот же Винисиус на три красные карточки вчера наговорил вчера, тоже самое можно касается таких мерзких игроков как Рюдигер, Себалиос, Карвахаль. Идёт Целенаправленная компания против Барсы, а стадо всё это подхватывает.
какие еще рюдегер, кебальос, карвахаль
да они наговорили ноне на красную
на красную там сыграли лишь винисиус и гави
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ зак
это Винни хватает Де Йонга или наоборот, чем матч смотрел? а хотя сектанты смотрят другим местом..
вини за горло я видел как схватил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Barsa! bolshe chem klub
Ответ Футбол_это_жизнь
Рюдигер улетает от легкого тычка Корреа - удаление у Атлетико. Винни заваливает мма приемом Де Йонга схватив за шею - желтая. Левандовски подносит палец к носу - 3 матча дисквы Винисиус поносит матерей судей - судья улыбается и одобрительно кивает головой. И в чем же Хави не прав?!
Хави не прав в априори...
он не Реаловец.

а то что 12 ый игрок Реала вместо 5 мин добавил ещё почти пять типа так и должно быть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igmu
Офигеть, вот это компания идёт против Барсы. Только и говорят про высказывания игроков Барсы, а про игроков Реала вообще ни слова, хотят тот же Винисиус на три красные карточки вчера наговорил вчера, тоже самое можно касается таких мерзких игроков как Рюдигер, Себалиос, Карвахаль. Идёт Целенаправленная компания против Барсы, а стадо всё это подхватывает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ответ Alexandr Donskoy
Очередное поражение реала от Барселоны!
А как это связано с вылетом из еврокубков? :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
а я и не сплю, отвечал арбитр)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Чапибол - великий и ужасный
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Седесим Куиндесимов
Чави как олицетворение каталонской провинции
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ S1rAlex
Накладывает отпечаток клуб, в котором он работает))
ахаххп, именно “накладывает")) в принципе у них и форма подходящего цвета)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ DolJun
чави можно понять, кто бы из вас не возмущался если бы вы заплатили - а работу выполняют плохо?
Классика от кабинета
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Чави недоволен что судья не участвовал в прессинге против Реала?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нефанатик
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чави уже в 43 становится хозяином Реала в качестве тренера ,коим он был в качестве игрока :)
Но войдет он в историю как лузер ЛЕ.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Футбол_это_жизнь
Рюдигер улетает от легкого тычка Корреа - удаление у Атлетико. Винни заваливает мма приемом Де Йонга схватив за шею - желтая. Левандовски подносит палец к носу - 3 матча дисквы Винисиус поносит матерей судей - судья улыбается и одобрительно кивает головой. И в чем же Хави не прав?!
это Винни хватает Де Йонга или наоборот, чем матч смотрел? а хотя сектанты смотрят другим местом..
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Чето какие то набросы пошли на Хави. Я думаю любой тренер много чего интересного говорит , тем более в таких принципиальных матчах.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ DolJun
чави можно понять, кто бы из вас не возмущался если бы вы заплатили - а работу выполняют плохо?
По твоей пунктуации можно подумать, что ты школьник какойто) И что за бред про заплатили?)) Ты не перестаешь удивлять
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Ответ Джамал Абакаров
слишком часто в последнее время Хави говорит о работе судей, даже когда его команда прбеждает , он всё равно ищит в работе арбитров , а не в своей работе .
Он все равно ищЕт что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол_это_жизнь
Рюдигер улетает от легкого тычка Корреа - удаление у Атлетико.
Винни заваливает мма приемом Де Йонга схватив за шею - желтая.
Левандовски подносит палец к носу - 3 матча дисквы
Винисиус поносит матерей судей - судья улыбается и одобрительно кивает головой.
И в чем же Хави не прав?!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CvlrXXI
Какой грозный хоббитец, ути-пути))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Number_2
Ответ Homelender_666
Так судья нормально отработал. Держал игру под контролем.
Особенно с Винисиусом, которому вторую ЖК должны были дать за разговоры
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Ответ Имя Фамилия
у Хави странная зацикленность на фekaлuяx, недавно он Бруно в матче с МЮ говорил что на его мaмy пokekaeт
Накладывает отпечаток клуб, в котором он работает))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berekella 999
Хави имеет право,он один из хозяев реала
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Нельзя так с соперником, должно быть соперничество, взаимоуважение
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Boni Jek
Ответ Black Phoenix
Хави заслуженно горчичник отхватил. Ему нужно быть более сдержанным и менее импульсивным.
Он горячий Каталонец если что
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RMA88
Ответ Фанат Лионеля Месси
Чави уже в 43 становится хозяином Реала в качестве тренера ,коим он был в качестве игрока :)
Ого, какие влажные :)
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий