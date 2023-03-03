Хави говорил «Вы обосрались» и «Засрали весь 2-й тайм» четвертому арбитру матча с «Реалом»
Хави резко высказался в адрес арбитра во время матча с «Реалом».
По ходу первой игры 1/2 финала Кубка Испании в Мадриде, главный тренер «Барселоны» говорил четвертому судье «Вы обирались» и «Засрали весь второй тайм».
Напомним, вчерашний матч, который «Барса» выиграла со счетом 1:0, обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро.
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да они наговорили ноне на красную
на красную там сыграли лишь винисиус и гави
он не Реаловец.
а то что 12 ый игрок Реала вместо 5 мин добавил ещё почти пять типа так и должно быть...
Винни заваливает мма приемом Де Йонга схватив за шею - желтая.
Левандовски подносит палец к носу - 3 матча дисквы
Винисиус поносит матерей судей - судья улыбается и одобрительно кивает головой.
И в чем же Хави не прав?!