Хави про 1:0 с «Реалом»: «Барселона» довольна результатом, но не игрой. Нельзя позволять так доминировать над нами»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Реалом» (1:0) в Кубке Испании.

«Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили «Реалу» сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц.

Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей», – сказал Хави Movistar.

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32 комментария

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AdequateMan
Ответ soulsick
Реал проводит матчи очень по-разному: может полчаса, час или весь матч играть от обороны, а может и огромными силами играть в позиционную атаку почти два тайма. Так что не надо мне сказки рассказывать про якобы вечную игру "вторым номером". Анчелотти в принципе сторонник экспериментов и перестроения игры в зависимости от соперника.
Ман Сити,Ливерпуль, ПСЖ, Челси.
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soulsick
Ответ AdequateMan
Против топов, Реал практически всегда играет вторым номером.
Реал проводит матчи очень по-разному: может полчаса, час или весь матч играть от обороны, а может и огромными силами играть в позиционную атаку почти два тайма. Так что не надо мне сказки рассказывать про якобы вечную игру "вторым номером". Анчелотти в принципе сторонник экспериментов и перестроения игры в зависимости от соперника.
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Assandro Journey
Хави пора перестать быть таким одержимым доминированием (именно в игре с мячом). Комплексы что ли какие-то. Надо и так уметь. Контролировать игру можно и без мяча. Ведь, по сути, Мадрид ничего не создал и был просто безыдеен в позиционке (любимые контры у них отобрали). Мадрид бесструктурная команда, полагающаяся на индивидуальный класс нескольких игроков. Но порой такого класса может не хватать на весь сезон. И в позиционной игре сложно создавать, когда у тебя структуры нет, а только инстинктивная игра пары звезд. По сезону видно насколько проблемный Реал. Подобная безыдейность в игре против плотной обороны наблюдается у Реала почти во всех играх Ла Лиги. Барсе и Хави надо научиться переключаться между опциями и уметь играть и без мяча, когда надо. С настоящими игроками Барсе будет очень сложно контролировать игры против всех соперников с помощью мяча. Это просто невозможно. И уровень сопротивления другой, и качество игроков у Барсы другое.
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ДЖИН
А мне понравилась как Хави разрывал бровку. Его энергетика жёстко действует как на врагов, так и на своих футболистов. Он тупо матом кастерит всё поле. И это даёт бодрость игрокам.
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AdequateMan
Ответ soulsick
Вообще-то Реал играет так не всегда, а исходя из текущего состояния своих игроков и специфики игры соперника. Собственно поэтому и говорят, что у Реала нет выраженного стиля.
Против топов, Реал практически всегда играет вторым номером.
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Jazzzz
Это он еще с Артетой не сталкивался…
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soulsick
Ответ AdequateMan
Виден на сколько разный минталитет, Барса выиграла играя от обороны, не позволив пробить в створ ни одного удара, а мы не довольны матчем. Так то наш сегодняшный соперник так практически всегда играет, в финале ЛЧ против Ливера было 5 ударов по воротам, против 23 помоему, таким стилем они выиграли практически все матчи ЛЧ и были довольни, и воспевали какая у них команда.У нас отсутствовало 4 игрока основы, так что нам простительна сегодня такая игра
Вообще-то Реал играет так не всегда, а исходя из текущего состояния своих игроков и специфики игры соперника. Собственно поэтому и говорят, что у Реала нет выраженного стиля.
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Alexey Catalonsky
Ответ Итачи Учиха
Стоит отметить, насколько был крут Маркос Алонсо. Наверное, лучшая его игра за Барсу. Конечно, можно это оправдать тем, что играли низким блоком, но тем не менее
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Brigant
доминировали в своей штрафной! Барса выиграет в следующем матче!
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King_X
🤡 в топе комментов в своем юрте/ауле лучше Хави знает, видимо
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Right Authoritarianism
пон
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Гасан Гасанов
особенно Модрич придерживался принципа "фэйр-плей"
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Raul14
Чопи играет со схемой 11-0-0, даже Симеоне не пошел бы на такое))
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Игорь Сметана
фати лучший - даже от гола спас
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Gdy tak siedzimy
Ответ AdequateMan
Виден на сколько разный минталитет, Барса выиграла играя от обороны, не позволив пробить в створ ни одного удара, а мы не довольны матчем. Так то наш сегодняшный соперник так практически всегда играет, в финале ЛЧ против Ливера было 5 ударов по воротам, против 23 помоему, таким стилем они выиграли практически все матчи ЛЧ и были довольни, и воспевали какая у них команда.У нас отсутствовало 4 игрока основы, так что нам простительна сегодня такая игра
Ладно, уговорил, сегодня мы вас прощаем)
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ernar11
Реалу удобнее играть на Камп Ноу, где можно сыграть от обороны и убегать в контратаки. А на Бернабеу им приходится играть первым номером перед своими болельщиками.
Так что шансы есть, тем более нет правила выездного гола
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Burel
Ответ Muhammad Juraev
Реал так доминировали, что 0 ударов в створ 🤣🤣🤣
Хави - молодец. Это в реале всегда довольны автобусными судейскими отскоками, хотя сегодня меньше, чем клуб и ни одного момента даже не создал
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AdequateMan
Аруахо🦍🦍🦍
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AdequateMan
Виден на сколько разный минталитет, Барса выиграла играя от обороны, не позволив пробить в створ ни одного удара, а мы не довольны матчем. Так то наш сегодняшный соперник так практически всегда играет, в финале ЛЧ против Ливера было 5 ударов по воротам, против 23 помоему, таким стилем они выиграли практически все матчи ЛЧ и были довольни, и воспевали какая у них команда.У нас отсутствовало 4 игрока основы, так что нам простительна сегодня такая игра
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Даулет Сарсенбин
Ответ Barsa! bolshe chem klub
как говорил классик : - лучше 100 раз выиграть 1:0, чем один раз 100 :0 спасибо за вечер
Но когда Реал выигрывает Барсу с минимальным счетом, то вспоминаются именно те, условные «100:0» 🤔
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llolishe
Хави обыграл Реал так еще троллит)))Пхахаха
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Си Эм Панк
К ответной встрече вернутся основные игроки и если Реал также будет доминировать без ударов в створ, то пусть продолжают доминировать также)
+1
0
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Итачи Учиха
Стоит отметить, насколько был крут Маркос Алонсо. Наверное, лучшая его игра за Барсу. Конечно, можно это оправдать тем, что играли низким блоком, но тем не менее
+21
0
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Goofts
Ответ GuruFutbola
Все верно, вернутся 4 игрока основы и надо делать 4:0 в ответке)
Для меня пройти реал в полуфинале будет успехом! Даже без разгрома, принципиальное сражение
+5
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Butrymovich Mikalai
адекватно. Барселоне не сладко пришлось.
+2
0
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