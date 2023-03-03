Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с « » (1:0) в Кубке Испании.

«Очень хороший результат. Остается ответный матч, но мы довольны нашей работой. Мы мало что позволили «Реалу» сделать на его собственном поле, где у него обычно много моментов. А сегодня не было ни одного вплоть до 89-й минуты. Я благодарен команде.

В последнее время команда работает как одно целое. Мы не позволили сопернику создать явных моментов, но нельзя позволять так доминировать над нами. Мы довольны результатом, но не игрой.

Мы получили определенное преимущество, но это сильный соперник. Мы сыграем дома, перед своими фанатами, но и в случае поражения я бы вам сказал, что следующая игра будет аж через месяц.

Это класико, но оно основано на уважении, и обе команды придерживались принципа фэйр-плей», – сказал Хави Movistar.

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