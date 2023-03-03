Хави об Араухо: «Один из лучших центральных защитников в мире, топ-игрок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Рональд Араухо Футбол

Хави высоко отозвался о защитнике «Барселоны» Рональде Араухо.

Главный тренер каталонцев выразил мнение после первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0).

«Араухо – один из лучших центральных защитников в мире, он топ-игрок.

У нас в обороне все чрезвычайно хороши, но Араухо играет ключевую роль», – сказал Хави.

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35 комментариев

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да здравствует лодка
Ответ Homelender_666
Хави вчера хорошо подготовился, т.к. Реал беспомощен против автобусов. Но если быть честным, то для нейтрального зрителя это был кошмар : игра шла без моментов, запомнилась только фолами. Надеюсь, что 19 марта команды покажут хороший атакующий футбол. P.S. xabi alobso78, Raul 14, белошип - вы и после этого матча продолжите писать грязь про Барселону?🤡
А мне как нейтральному зрителю понравилось)
Такой футбол мне больше по душе, чем например матчи Бундеслиги где по 5 мячей за матч забивают стабильно
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Aleus Marcus
Ответ Youzhny23
про Фати также пели года 2 назад 🤷
да и видели мы этого Араухо против МЮ)
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Youzhny23
Ответ Alejandro_27
Араухо просто мощь, через пару сезонов будет лучшим защитником Мира.
про Фати также пели года 2 назад 🤷
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Манюшный
Араухо топовый.
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NottinghamForest79
воспитанник барсы.. ни то что у реала и одного топового игрока нет за 12 лет
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Barca
Ответ Born is the King
Бред. Лучший защитник Лалиги Кристенсен, потом Алонсо. Аруаухо в 3 ке
Ааа, понятно, почему ты это написал.
Впринцепи, я согласен, что Кристенсен должен быть в топ-3
Алонсо пока нормально играет.
P.S. обидно, что за даром потеряли Алонсо и Кристенсена?
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Ramil Usmanov
Араухо, браво!!!
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Born is the King
Ответ Barca
Лучший защитник ЛаЛиги! Бесспорно!
Бред. Лучший защитник Лалиги Кристенсен, потом Алонсо. Аруаухо в 3 ке
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MK
после матча, не забудьте проверить карман Араухо)
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DolJun
а где он пропадал в матче против мю?
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Alex Muratov
Ответ Я Ты
как же мерзко себя вёл винисиус вчера. как ребёнок, совсем не по королевски
Почему парень из бразильских фавел должен вести себя по-королевски?
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Gravdaar Iyaad
"Араухо" - сказал Мхитарян, когда ему зарядили по ушам
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Gravdaar Iyaad
Ответ Я Ты
как же мерзко себя вёл винисиус вчера. как ребёнок, совсем не по королевски
Тв где там в реале королей вообще увидил?
Мадрид такой же Реал (королевский) что и Бетис или Вальядолид
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Gravdaar Iyaad
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Как будто магнит тянуло, весь матч только гнался за ним, как ангел хранитель бл
В этом его смысло выступлений в класико - бегать за одним и тем же бегунком
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Homelender_666
Ответ Акжан и Дарын
Нейтральным зрителям - кошмар. А Вам как такая игра?
Как болельщику Реала, мне игра не понравилась. В атаке ровно ноль идей. Вини лучше бы посидеть 1 матч на скамейке. Он не вывозит столько играть. Единственное, что мне понравилось - это игра Барсы в обороне.
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Акжан и Дарын
Ответ Homelender_666
Хави вчера хорошо подготовился, т.к. Реал беспомощен против автобусов. Но если быть честным, то для нейтрального зрителя это был кошмар : игра шла без моментов, запомнилась только фолами. Надеюсь, что 19 марта команды покажут хороший атакующий футбол. P.S. xabi alobso78, Raul 14, белошип - вы и после этого матча продолжите писать грязь про Барселону?🤡
Нейтральным зрителям - кошмар. А Вам как такая игра?
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Barsa! bolshe chem klub
есть правый Араухо...

где левый???

обещали же
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Nasyranaldu krish
Ответ Homelender_666
Хави вчера хорошо подготовился, т.к. Реал беспомощен против автобусов. Но если быть честным, то для нейтрального зрителя это был кошмар : игра шла без моментов, запомнилась только фолами. Надеюсь, что 19 марта команды покажут хороший атакующий футбол. P.S. xabi alobso78, Raul 14, белошип - вы и после этого матча продолжите писать грязь про Барселону?🤡
Думаю Кессие был намного заметен чем эти трио .
+1
-1
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Bob Ganiev
Вчера божила вся защита. Кунде несколько раз потушил огонь.
+4
-1
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Barca
Лучший защитник ЛаЛиги!
Бесспорно!
+7
-3
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Nasyranaldu krish
Ответ Homelender_666
Хави вчера хорошо подготовился, т.к. Реал беспомощен против автобусов. Но если быть честным, то для нейтрального зрителя это был кошмар : игра шла без моментов, запомнилась только фолами. Надеюсь, что 19 марта команды покажут хороший атакующий футбол. P.S. xabi alobso78, Raul 14, белошип - вы и после этого матча продолжите писать грязь про Барселону?🤡
Мдаа хваленные Модричи,Крос с Бензомарки играли ? Я лично невидел их .
+2
-7
-5
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AnMe
Очень хорошо играет и надеюсь будет становиться лучше
Как и человек и лидер тоже хорош
Если также будет продолжать то его ждёт большое будущее
+5
-1
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AAgha
Араухо конечно благословление для Барсы. Высокий, сильный, быстрый, умный, с хорошей реакцией, всегда заряжен на игру, всегда уверен в себе
+6
-1
+5
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Я Ты
Центральный защитник со скоростью вингера))) офигевал вчера с того как он гонялся за винисиусом
+7
-1
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Я Ты
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
как же мерзко себя вёл винисиус вчера. как ребёнок, совсем не по королевски
+26
-3
+23
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