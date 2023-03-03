Хави об Араухо: «Один из лучших центральных защитников в мире, топ-игрок»

высоко отозвался о защитнике «Барселоны» .

Главный тренер каталонцев выразил мнение после первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0).

«Араухо – один из лучших центральных защитников в мире, он топ-игрок.

У нас в обороне все чрезвычайно хороши, но Араухо играет ключевую роль», – сказал Хави.

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