Хави об Араухо: «Один из лучших центральных защитников в мире, топ-игрок»
Хави высоко отозвался о защитнике «Барселоны» Рональде Араухо.
Главный тренер каталонцев выразил мнение после первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (1:0).
«Араухо – один из лучших центральных защитников в мире, он топ-игрок.
У нас в обороне все чрезвычайно хороши, но Араухо играет ключевую роль», – сказал Хави.
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Такой футбол мне больше по душе, чем например матчи Бундеслиги где по 5 мячей за матч забивают стабильно
Впринцепи, я согласен, что Кристенсен должен быть в топ-3
Алонсо пока нормально играет.
P.S. обидно, что за даром потеряли Алонсо и Кристенсена?
Мадрид такой же Реал (королевский) что и Бетис или Вальядолид
В этом его смысло выступлений в класико - бегать за одним и тем же бегунком
где левый???
обещали же
Бесспорно!
Как и человек и лидер тоже хорош
Если также будет продолжать то его ждёт большое будущее