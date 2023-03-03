Хави – Карвахалю во время класико: «Дурак, ты тупой»

Хави грубо обратился к Дани Карвахалю во время класико.

Вчера « » обыграла « » (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

На 91-й минуте защитник «Реала» вступил в перепалку с . Игрок «Барселоны» сказал Карвахалю: «Что ты делаешь?»

После этого футболисты продолжили спорить, и в ситуацию вмешался главный тренер «Барселоны» Хави. Карвахаль сказал ему: «Ты слишком умный». Хави ответил: «Дурак, ты тупой». Также он сделал характерный жест рукой, означающий, что Дани слишком много разговаривает.

Эти слова Хави попали в трансляцию матча. Ответ Карвахаля по видеозаписям разобрать не удалось.

В результате арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал желтую карточку.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков