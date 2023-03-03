Хави – Карвахалю во время класико: «Дурак, ты тупой»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Кубок Испании Даниэль Карвахаль Класико Алекс Бальде Футбол

Хави грубо обратился к Дани Карвахалю во время класико.

Вчера «Барселона» обыграла «Реал» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.

На 91-й минуте защитник «Реала» вступил в перепалку с Алексом Бальде. Игрок «Барселоны» сказал Карвахалю: «Что ты делаешь?»

После этого футболисты продолжили спорить, и в ситуацию вмешался главный тренер «Барселоны» Хави. Карвахаль сказал ему: «Ты слишком умный». Хави ответил: «Дурак, ты тупой». Также он сделал характерный жест рукой, означающий, что Дани слишком много разговаривает.

Эти слова Хави попали в трансляцию матча. Ответ Карвахаля по видеозаписям разобрать не удалось.

В результате арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал Хави желтую карточку.

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56 комментариев

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messi_leo
Простая констатация факта. А журналисты уже новость из этого слепили.
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rpn.abramov
Ответ Футбол_это_жизнь
После матча обнялись. Похлопали друг друга по спине. Все нормально.
причем с улыбкой! чисто мужики исполнили на класико. а потом обнялись! чисто раздувают новость на ровном месте
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DolJun
Ответ falkao2013
Кого я упрекал?)
меня. упрекнул в том, что комментатором я себя назвал)
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DolJun
Ответ falkao2013
Задал вопрос про монетизацию плюсов,теперь спрашиваешь причём здесь плюсы?)
так я тебе пояснил, что нахожусь тут явно не за плюсами, и называю себя комментатором новостей не по причине какой-то выдуманной тобою гордости, а потому что по факту так и есть
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messi_leo
Ответ SanEffect
Почему дают расшифровку только слов игроков и тренера Барсы? Хотите сказать в Реале одни джентельмены играют? Они видимо говорят на исключительно вежливом языке. На одних только расшифровках Винисиуса можно обеспечить бесконечный трафик на сайте.
Эти фразы не попадают в колонки прежде всего испанских журналистов. Почему? Очевидно, из-за той политики, которую сегодня проводит испанское правительство.
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falkao2013
Ответ DolJun
получается ты беден словом даже владея одним из богатейших языков мира? звучит довольно жалко. и при этом ты умудряешься упрекать тех, кто владеет словом лучше тебя)
Кого я упрекал?)
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DolJun
Ответ falkao2013
К тебе можно подобрать много слов,но они не пройдут модерацию)
получается ты беден словом даже владея одним из богатейших языков мира? звучит довольно жалко. и при этом ты умудряешься упрекать тех, кто владеет словом лучше тебя)
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Oleg
Да игроки и тренеры во время матча покрепче выражаются в адрес друг друга, это нормально ибо эмоции.
Там же не институт благородных девиц на поле, а футболисты, мужики, некоторые с низким уровнем интеллекта как Винисиус)
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Lobelopa
Чего ждать от закомплексованной успехами Мадрида полукровки?
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Милан. Тонали. 8.
You stuped asol 🤭 ...
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falkao2013
Ответ DolJun
величаю? это ты пока сказал что это "гордо" и используешь слова в виде "величаешь", я же просто называю все своими именами. а как ты назовешь человека, который комментирует новости? можешь подобрать другое слово, ожегов?)
К тебе можно подобрать много слов,но они не пройдут модерацию)
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falkao2013
Ответ DolJun
25/8 скорее, но тебе виднее) вот только при чем тут плюсы не понятно, ведь даже местным кулес должно быть ясно, что я тут явно не за плюсами нахожусь)
Задал вопрос про монетизацию плюсов,теперь спрашиваешь причём здесь плюсы?)
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Александра Александрова
К слову , весь судейский шапито вчера выглядел , как команда тупых дураков )))
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DolJun
Ответ falkao2013
Я про тебя пишу,ты себя комментатором величаешь)
величаю? это ты пока сказал что это "гордо" и используешь слова в виде "величаешь", я же просто называю все своими именами. а как ты назовешь человека, который комментирует новости? можешь подобрать другое слово, ожегов?)
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Marcus-light
Фраза Хави подтверждает сарказм Дани
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DolJun
Ответ falkao2013
Пишет про плюсы человек,который 24/7 сидит тут)
25/8 скорее, но тебе виднее) вот только при чем тут плюсы не понятно, ведь даже местным кулес должно быть ясно, что я тут явно не за плюсами нахожусь)
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Пуп Ппп
Ответ Назар Игорь
Уверен что в ответном матче Реал возьмëт реванш.
Но судью покупать надо а то без них тяжело.
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falkao2013
Ответ DolJun
гордо? у тебя это вызывает гордость?) так может ты еще и узнал как плюсики на спортсе монетизировать?)
Я про тебя пишу,ты себя комментатором величаешь)
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falkao2013
Ответ DolJun
гордо? у тебя это вызывает гордость?) так может ты еще и узнал как плюсики на спортсе монетизировать?)
Пишет про плюсы человек,который 24/7 сидит тут)
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DolJun
Ответ falkao2013
Как гордо))) Комментатор😄😄😄
гордо? у тебя это вызывает гордость?) так может ты еще и узнал как плюсики на спортсе монетизировать?)
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falkao2013
Ответ DolJun
я комментатор на спортивном портале. но тебе не кажется, что как-то странно предъявлять человеку за то, что у него хорошая память?
Как гордо))) Комментатор😄😄😄
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DolJun
Ответ Barsa! bolshe chem klub
опаа... а где вчера были? спрятались?😂🤭
кто?
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Nasyranaldu krish
Ответ Назар Игорь
Уверен что в ответном матче Реал возьмëт реванш.
Хави эсли придерживается этой тактике вряд ли удасться реалу что то придумывать .
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ DolJun
ого, тот-ли это добряк чави, который ворковал перед класико с касильясом и рассказывал какой плохой моур настраивал друзей друг против друга?)
опаа... а где вчера были?
спрятались?😂🤭
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Деметрио
А еще можно было сказать: Тупой, ты дурак.
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