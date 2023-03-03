Хави – Карвахалю во время класико: «Дурак, ты тупой»
Хави грубо обратился к Дани Карвахалю во время класико.
Вчера «Барселона» обыграла «Реал» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче полуфинала Кубка Испании.
На 91-й минуте защитник «Реала» вступил в перепалку с Алексом Бальде. Игрок «Барселоны» сказал Карвахалю: «Что ты делаешь?»
После этого футболисты продолжили спорить, и в ситуацию вмешался главный тренер «Барселоны» Хави. Карвахаль сказал ему: «Ты слишком умный». Хави ответил: «Дурак, ты тупой». Также он сделал характерный жест рукой, означающий, что Дани слишком много разговаривает.
Эти слова Хави попали в трансляцию матча. Ответ Карвахаля по видеозаписям разобрать не удалось.
В результате арбитр Хосе Мунуэра Монтеро показал Хави желтую карточку.
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Там же не институт благородных девиц на поле, а футболисты, мужики, некоторые с низким уровнем интеллекта как Винисиус)
спрятались?😂🤭