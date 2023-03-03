Пол Мерсон: «Тен Хаг точно знает, как управлять игроками. «МЮ» просто нужен хороший тренер, чтобы раскрыть потенциал»
Пол Мерсон высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«Тен Хаг точно знает, как управлять своими игроками.
Он очень хорош в плане тактики. В финале Кубка Англии его замены были точными, он принимал правильные решения. Он убил игру в нужный момент, сделав несколько действительно хороших замен в защите.
Это показывает, что клубу просто нужен хороший тренер, чтобы максимально раскрыть потенциал», – сказал экс-игрок «Арсенала».
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Мерсон, судя по всему, имел в виду любой клуб, которому нужен хороший тренер, а не конкретно МЮ.
Первая мысль,КАК?
Пришлось внимательно прочесть)