Пол Мерсон: «Тен Хаг точно знает, как управлять игроками. «МЮ» просто нужен хороший тренер, чтобы раскрыть потенциал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Мерсон Эрик тен Хаг Футбол

Пол Мерсон высказался о работе Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Тен Хаг точно знает, как управлять своими игроками.

Он очень хорош в плане тактики. В финале Кубка Англии его замены были точными, он принимал правильные решения. Он убил игру в нужный момент, сделав несколько действительно хороших замен в защите.

Это показывает, что клубу просто нужен хороший тренер, чтобы максимально раскрыть потенциал», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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4 комментария

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Павел Ларичев
Заголовок немного странный.
Мерсон, судя по всему, имел в виду любой клуб, которому нужен хороший тренер, а не конкретно МЮ.
+2
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MURA
Бегло прочёл заголовок, показалось Пирс Морган такое выдал.
Первая мысль,КАК?
Пришлось внимательно прочесть)
0
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-1
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Виталий Ан
В конце он добавил наверно, понятно Боули?
+1
0
+1
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Mario14
Да, МЮ по прежнему нужен хороший тренер)
0
-7
-7
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