Пол Мерсон: «Тен Хаг точно знает, как управлять игроками. «МЮ» просто нужен хороший тренер, чтобы раскрыть потенциал»

высказался о работе Эрика тен Хага в « ».

«Тен Хаг точно знает, как управлять своими игроками.

Он очень хорош в плане тактики. В финале Кубка Англии его замены были точными, он принимал правильные решения. Он убил игру в нужный момент, сделав несколько действительно хороших замен в защите.

Это показывает, что клубу просто нужен хороший тренер, чтобы максимально раскрыть потенциал», – сказал экс-игрок «Арсенала».

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