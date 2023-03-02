Тен Хаг о квадрупле «МЮ»: «Эти разговоры для мечтателей и фанатов. Мы не отвлекаемся на подобное»

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на квадрупл в этом сезоне.

«МЮ» ранее выиграл Кубок английской лиги. Команда занимает 3-е место в таблице , отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков при матче в запасе. Также « » сыграет на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и Лиге Европы.

«Мы не обсуждаем подобное, все мысли о следующей игре [против «Ливерпуля»]. Предстоит важный матч.

[Разговоры о квадрупле] для мечтателей и болельщиков. Это приятно, но [думать об этом] не для нас. Футболисты знают это, они настолько опытны, что не отвлекаются на красивые фантазии», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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