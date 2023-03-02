Тен Хаг о квадрупле «МЮ»: «Эти разговоры для мечтателей и фанатов. Мы не отвлекаемся на подобное»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на квадрупл в этом сезоне.

«МЮ» ранее выиграл Кубок английской лиги. Команда занимает 3-е место в таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 11 очков при матче в запасе. Также «Ман Юнайтед» сыграет на стадии 1/8 финала в Кубке Англии и Лиге Европы.

«Мы не обсуждаем подобное, все мысли о следующей игре [против «Ливерпуля»]. Предстоит важный матч.

[Разговоры о квадрупле] для мечтателей и болельщиков. Это приятно, но [думать об этом] не для нас. Футболисты знают это, они настолько опытны, что не отвлекаются на красивые фантазии», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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18 комментариев

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Den-is
5 марта надежды МЮ на квадрупл будут благополучно похоронены на Эннфилде
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Sunnyboy
Журнашлюги сами этот квадруп придумали, сами и раздувают. Адекватные болельщики желают лишь возвращения МЮ в элиту, задолбало уже это противостояние Ливера с Сити!
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Yri Yrov
Ответ Alexander Yavriantz
Ну и правильно, Ливерпуль вон доквадруплился в прошлом сезоне. Было бы круто ещё один кубок какой-то зацепить конечно. А вообще в начале сезона немногие верили, что команда будет уверенно идти в 4-ке и возьмёт трофей, а это уже происходит. Даже если не будет больше трофеев, этот сезон можно считать весьма удачным для дебютного сезона Эрика.
Ливерпуль не так уж и плохо закончил прошлый, сезон, из четырёх в двух взяли.
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Isa Babaev
Ответ Алексей Муравьёв
Ой, ну начинается, опять журналюги разводят бред этот с Квадруплами, Ливерпуль в том сезоне тоже мечтал о квадрупле, а получил залупл, по сути Тен Хаг правильно ответил!
Клопп хотя бы играет в этих финалах и борется за эти квадралуплы, многие и мечтать не могут о таком
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Pucheslav
Ответ Alexander Yavriantz
https://www.sports.ru/football/1108608287-yurgen-klopp-liverpul-naczelen-na-kvadrupl-eto-ne-ugroza-no-my-tolko-n.html
понял, спасибо
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Alexander Yavriantz
Ответ Pucheslav
А кто из ливерпуля в прошлом сезоне про квадрупл вообще говорил ? Это хотелка фанатов была
https://www.sports.ru/football/1108608287-yurgen-klopp-liverpul-naczelen-na-kvadrupl-eto-ne-ugroza-no-my-tolko-n.html
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Заяцволк
Ответ Алексей Муравьёв
Ой, ну начинается, опять журналюги разводят бред этот с Квадруплами, Ливерпуль в том сезоне тоже мечтал о квадрупле, а получил залупл, по сути Тен Хаг правильно ответил!
Да, наш Мухамед громче всех кричал и про квадрупл, и про месть Реалу, а в итоге и финал минус, даже в упор забить не мог, и в чемпионате обделался лично в крайне важном матче, кажется с Тоттенхемом это было, когда победу упустили.
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Арматурмалай
Без ЛЧ ни о каких квадруплах и говорить нельзя
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инок
Все адекватно сказал Тен Хаг. Хороший тренер у МЮ. Надеюсь пришел всерьёз и надолго.
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Pucheslav
Ответ Alexander Yavriantz
Ну и правильно, Ливерпуль вон доквадруплился в прошлом сезоне. Было бы круто ещё один кубок какой-то зацепить конечно. А вообще в начале сезона немногие верили, что команда будет уверенно идти в 4-ке и возьмёт трофей, а это уже происходит. Даже если не будет больше трофеев, этот сезон можно считать весьма удачным для дебютного сезона Эрика.
А кто из ливерпуля в прошлом сезоне про квадрупл вообще говорил ? Это хотелка фанатов была
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Пакаев
Ливерпуль в прошлом сезоне тоже мечтал и думал о Квадрупле, что в итоге получил Залупл.)))
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Пакаев
Тен Хаг здравый мужик.
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cmorblr
Ну скорее Гваделупа 🇬🇵
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DolJun
если у сити заберут апл времен второго места моура с мю - выходит он будет первым, кто для для мю завоевал квадрупл?
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Black Phoenix
Правильно: праздновать нужно в конце сезона, а сейчас - упорно работать и закреплять успех. Наконец-то манкунианцы в лице ЭТХ получили профессионального и мастеровитого тренера.
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Алексей Муравьёв
Ой, ну начинается, опять журналюги разводят бред этот с Квадруплами, Ливерпуль в том сезоне тоже мечтал о квадрупле, а получил залупл, по сути Тен Хаг правильно ответил!
+36
-3
+33
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Alexander Yavriantz
Ну и правильно, Ливерпуль вон доквадруплился в прошлом сезоне. Было бы круто ещё один кубок какой-то зацепить конечно. А вообще в начале сезона немногие верили, что команда будет уверенно идти в 4-ке и возьмёт трофей, а это уже происходит. Даже если не будет больше трофеев, этот сезон можно считать весьма удачным для дебютного сезона Эрика.
+16
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CyberUnited
Мечтатели Пеп и Клопп
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