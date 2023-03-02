Тен Хаг, Конте и Силва из «Фулхэма» претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру февраля в АПЛ.

Награду могут получить (« », 3 победы и 1 поражение в 4 февральских матчах в АПЛ), («Фулхэм», 2 победы и 2 ничьих в 4 матчах) и Эрик тен Хаг (« », 3 победы и 1 ничья в 4 матчах).

Голосование на сайте продлится до 6 марта.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков