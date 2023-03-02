Тен Хаг, Конте и Силва из «Фулхэма» претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия рейтинги Тоттенхэм Антонио Конте Марку Силва Эрик тен Хаг Футбол

Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру февраля в АПЛ.

Награду могут получить Антонио Конте («Тоттенхэм», 3 победы и 1 поражение в 4 февральских матчах в АПЛ), Марку Силва («Фулхэм», 2 победы и 2 ничьих в 4 матчах) и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед», 3 победы и 1 ничья в 4 матчах).

Голосование на сайте АПЛ продлится до 6 марта.

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14 комментариев

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CyberUnited
Странная номинация Конте, учитывая, что он лечится. Думаю, тут Тен Хаг.
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ConorNite
Нидерландец без всяких вопросов. В последнее время МЮ расцвел, чему я очень рад. Великому клубу подходят лишь победы
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Кирилл Голивец
тен Хаг, конечно же
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Zlatan Ibra
Опять Лысый Шарлатан приз заберёт
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Nick Powell
Забавно, что Конте даже не было в это время) Вроде только в матче где проиграли он присутствовал как раз)
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andycole
Наш лысый гений, без вариантов
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Wekil Halylow
Силва 100%
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Pucheslav
Конте номинировался проведя 1 матч, достойно уважения
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