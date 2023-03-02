Тен Хаг, Конте и Силва из «Фулхэма» претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале
Стало известно, кто претендует на приз лучшему тренеру февраля в АПЛ.
Награду могут получить Антонио Конте («Тоттенхэм», 3 победы и 1 поражение в 4 февральских матчах в АПЛ), Марку Силва («Фулхэм», 2 победы и 2 ничьих в 4 матчах) и Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед», 3 победы и 1 ничья в 4 матчах).
Голосование на сайте АПЛ продлится до 6 марта.
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