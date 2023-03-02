Де Йонг – одна из главных целей «МЮ». Хавбека «Барсы» привлекает этот вариант (talkSPORT)

« » сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».

По данным talkSPORT, Френки де Йонг – одна из главных целей «МЮ» на лето.

Тренер Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты « » помогут убедить де Йонга сменить клуб.

Отмечается, что хавбека «Барсы» привлекает вариант с «Манчестер Юнайтед», учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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