Де Йонг – одна из главных целей «МЮ». Хавбека «Барсы» привлекает этот вариант (talkSPORT)
«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».
По данным talkSPORT, Френки де Йонг – одна из главных целей «МЮ» на лето.
Тренер Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты «Манчестер Юнайтед» помогут убедить де Йонга сменить клуб.
Отмечается, что хавбека «Барсы» привлекает вариант с «Манчестер Юнайтед», учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Идеально подходит Барсе, вписывается как влитой.