Де Йонг – одна из главных целей «МЮ». Хавбека «Барсы» привлекает этот вариант (talkSPORT)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Френки де Йонг Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» сохраняет интерес к полузащитнику «Барселоны».

По данным talkSPORT, Френки де Йонг – одна из главных целей «МЮ» на лето.

Тренер Эрик тен Хаг надеется, что хорошие результаты «Манчестер Юнайтед» помогут убедить де Йонга сменить клуб.

Отмечается, что хавбека «Барсы» привлекает вариант с «Манчестер Юнайтед», учитывая, что команда близка к квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне де Йонг провел 21 игру в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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21 комментарий

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Ussaev M
Аякс 2019 года 🔥🔥🔥
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Чёрный тюльпан
Ответ arspurs9
«Нет бойцовского характера» Идеально подходит Барсе, вписывается как влитой.
Так он там, как свой по всем параметрам. Если учесть, что хвалёная ДНК, Ла Масия и т.п. у БЧК появились за счёт Кройфа, который благополучно был аяксидом и позаимствовал идеи Михелса (воспитанника, игрока и тренера Аякса, а также тренера Барселоны), то хвалёная история, стиль и ДНК, о котором так вопят "сосьос" сине-гранатовых со Спортса, это нечто иное, как "рука", приложенная Аяксом. Так что Френки несёт в себе "наследственность" почище, чем воспитанники БЧК по типу Гави.
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Любезный Коссутий
Ответ Answer1
Фред альтернативная опция в пару к Каземиро, когда нужно много бегать, постоянно прессинговать и вцелом сыграть вторым номером. Во всех остальных случаях игрок типа Френки, или Эриксена необходим для системы Тен Хага.
ну и я примерно о том же: Фред много бегал и прессинговал Френки, в результате чего Френки просто потерялся. особенно в 1-й игре
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Momos
Де Йонг: Хочу остаться в Барселоне и доить эту корову. Пример Бейла вдохновляет меня.
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Answer1
Ответ kokakoka
Нужен ли он сейчас МЮ?
Однозначно нужен, роль Де Йонга до травмы исполнял Эриксен, такой глубинный плеймейкер, для системы Тен Хага он необходим.
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Alex-R
Ответ Eziiko
Ахахахах а раньше он же в ЛЧ хотел играть, сомневался в уровне МЮ,ну ну:)
Удивительно! Год назад МЮ закончил шестым, а сейчас в зоне ЛЧ
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Answer1
Ответ Любезный Коссутий
будем откровенны: Фред был лучше Френки
Фред альтернативная опция в пару к Каземиро, когда нужно много бегать, постоянно прессинговать и вцелом сыграть вторым номером. Во всех остальных случаях игрок типа Френки, или Эриксена необходим для системы Тен Хага.
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Bazilic
Ответ Eziiko
Ахахахах а раньше он же в ЛЧ хотел играть, сомневался в уровне МЮ,ну ну:)
А не было поводов?
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Илья Пудов
Эриксон ни чем не хуже, только Дейонг помоложе
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arspurs9
Ответ Чёрный тюльпан
То есть летом он нос воротил вместе со своей спутницей, мол в Каталонии им нравится (хотя очевидно, что просто 24 мульта от БЧК хотели и хотят поиметь), а сейчас его стал привлекать такой вариант. Нахрен этого наёмника, у которого нет бойцовского характера. Да, он хорош в продвижении мяча, и МЮ, безусловно, нужен ЦП с такими качествами, но пусть он дальше ножки подгибает в любимой Каталонии, когда против него соперник вступает в единоборства. На рынке есть и другие игроки, которые с радостью присоединяться к МЮ, особенно на фоне роста вверх позиций клуба при новом тренере.
«Нет бойцовского характера»
Идеально подходит Барсе, вписывается как влитой.
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yarmuck
Ответ Eziiko
Ахахахах а раньше он же в ЛЧ хотел играть, сомневался в уровне МЮ,ну ну:)
А где он говорит, что хочет в МЮ? И что это за толкспорт?
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Ksandvankneshas
Ответ kokakoka
Нужен ли он сейчас МЮ?
Да. Де Йонг или похожий по умениям игрок
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kokakoka
Нужен ли он сейчас МЮ?
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Любезный Коссутий
будем откровенны: Фред был лучше Френки
+9
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ljolik888
150 миллиона и плюс надо уговорить его девушку. Ну это ещё плюс сто .
+1
-2
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Гарун Алиев
Ответ & Co1366
Френки уже много раз заявлял, что хочет остаться в Барсе.
Щас бы словам футболистов на публику сказанным верить
+2
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Чёрный тюльпан
То есть летом он нос воротил вместе со своей спутницей, мол в Каталонии им нравится (хотя очевидно, что просто 24 мульта от БЧК хотели и хотят поиметь), а сейчас его стал привлекать такой вариант. Нахрен этого наёмника, у которого нет бойцовского характера. Да, он хорош в продвижении мяча, и МЮ, безусловно, нужен ЦП с такими качествами, но пусть он дальше ножки подгибает в любимой Каталонии, когда против него соперник вступает в единоборства. На рынке есть и другие игроки, которые с радостью присоединяться к МЮ, особенно на фоне роста вверх позиций клуба при новом тренере.
+19
-8
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LLiriKK
Глядя на то, как преобразился «Юнайтед» под руководством Тен Хага, не только Френки, но и многие другие отличные футболисты станут вновь рассматривать, после периода безвременья, «дьяволов» в качестве прекрасного варианта для продолжения карьеры.
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& Co1366
Френки уже много раз заявлял, что хочет остаться в Барсе.
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Pushkin_CR7
Привлекает этот вариант тем, что ему в кайф все лето отказывать? Или ему все еще не вернули 20 млн?
+3
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Eziiko
Ахахахах а раньше он же в ЛЧ хотел играть, сомневался в уровне МЮ,ну ну:)
+25
-5
+20
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