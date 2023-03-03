Осинькин перед ЦСКА: «У «Крыльев» задача пройти дальше, а не удивлять»

Главный тренер « » высказался в преддверии матчей с ЦСКА.

Команды встретятся в 1/2 финала Фонбет Кубка России и в 19-м туре Мир .

– Можно ли назвать самым неблагоприятным вариантом, учитывая поражения в личных встречах?

– Мы в чемпионате и со «Спартаком» набирали столько же очков, сколько с ЦСКА. Принимаем все как есть. Они в хорошей форме. Показывают не только индивидуальный уровень, но добавляют в организации игры. Первый матч с «Краснодаром» был очень качественным с их стороны. Мы будем готовиться к игре с ними в чемпионате 12 марта, поэтому придется теперь чуть меньше готовиться к соперникам.

– Удивить фаворита будет труднее.

– Да, но у нас задача пройти дальше, а не удивлять.

– Ответный матч в гостях – это хорошо или плохо?

– Такие ситуации влияют индивидуально. Сейчас статистика еврокубков показывает, что большого преимущества нет у команд, которые играют второй матч дома. Единственное – если бы мы играли первый матч в Москве, нам бы не пришлось делать лишний перелёт. Но мы к такому количеству перелетов привыкли, нас этим не испугать.

– У вас три подряд матча с «Динамо», будет почти три подряд с ЦСКА. Может, у вас есть знакомые хоккеисты, которые привыкли играть сериями в плей-офф?

– В этом есть какая-то логика, психологические аспекты такой подготовки хоккеисты понимают лучше. Но будем искать свои пути решения этих проблем. Пока все мысли только о следующей игре с «Динамо», – сказал .

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков