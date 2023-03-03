Георгий Джикия: «Все когда-то заканчивается. Надеюсь, бан России тоже закончится. Азия – не выход»
Георгий Джикия рассказал, как относится к возможному переходу РФС в АФК.
– Азия – это выход, на твой взгляд?
– Когда это все началось, я позитивно на это смотрел. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход. Нужно подождать все-таки.
– Ты чувствуешь, что ситуация немножко меняется?
– Я чувствую, что немного меняется, да. Все когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.
– Что тебя подталкивает к ощущению, что это меняется?
– Не то что подталкивает, а просто хочется. Это элементарное желание.
Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн. Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
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