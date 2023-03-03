Георгий Джикия: «Все когда-то заканчивается. Надеюсь, бан России тоже закончится. Азия – не выход»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Георгий Джикия Футбол

Георгий Джикия рассказал, как относится к возможному переходу РФС в АФК.

– Азия – это выход, на твой взгляд?

– Когда это все началось, я позитивно на это смотрел. Время прошло, я проанализировал – думаю, что не выход. Нужно подождать все-таки.

– Ты чувствуешь, что ситуация немножко меняется?

– Я чувствую, что немного меняется, да. Все когда-то заканчивается. И надеюсь, что наш бан тоже закончится.

– Что тебя подталкивает к ощущению, что это меняется?

– Не то что подталкивает, а просто хочется. Это элементарное желание.

Я застал Лигу чемпионов, Лигу Европы, я знаю, что такое послушать гимн. Но когда ты смотришь на молодых футболистов, хочется, чтобы они тоже это ощутили. Чтобы они увидели наших болельщиков – наши молодые не видели полные трибуны, – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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9 комментариев

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Hong Kil
Азия выход, если есть желание играть, а не быть ждуном .
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Владимир Молявин
Азия пока не выход. Просто надо немного подождать.
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&_Bishep_&
Ответ David Aprasidze
Страну Джикия сменил, осталось сменить континент. Планету пока не получится.
Он не в Москве родился?
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Jon May
Спортсмены конечно веселые люди, все как то само пройдет - ага хлопнешь в ладоши и война пропала.
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Виталий Желтоусов
Азия - не выход, но входа нет вообще.
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Ильдар Фарукшин
Красно белая братья лучше сразу посмотрите коммент шоу с капитаном Джикия. Поглядел не пожалел😊❤️
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David Aprasidze
Страну Джикия сменил, осталось сменить континент. Планету пока не получится.
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bengalsckyzh
После летних ОИ 2032 года... НЕ раньше... Да и то НЕ факт...
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Виталий
Нужно оставаться в Европе , при всём уважении к Азии уровень сильно отличается
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