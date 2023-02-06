Аленичев об РФС в Азии: «Категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барсой» и «Сити». Нужно подождать»

Теги Спартак премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Дмитрий Аленичев Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Дмитрий Аленичев высказался против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

– Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?

– Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.

С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.

– Но?

– Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.

– Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.

– Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам, – сказал бывший тренер «Спартака».

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21 комментарий

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Bremensk 111
Ну так ни японцев ни корейцев не будет. А играть против афганских клубов это да, самое то....
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MAKS$$
А зачем ждать когда можно всё решит, один очень смелы человек может всё закончит, рано или поздно так и будет , но смелы человек мог бы решить это, просто нужно «убрать « одного человека ( человек это не про него, может когда то, он был человеком, но сейчас он враг своего народа)
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bat90
Ответ Arman FCSM
Все же видели в детстве засохшую муху между окон? Это российские клубы, которые ждали возвращения в ЕК
Боюсь, здесь уже сидят пользователи, которые с детства знают только евроокна)
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Mechel**
Еврокубков вы лишились на долгие годы. Половина Европы просто не будет с вами играть в знак солидарности, а вторая половина окажется играть на нейтральных полях (которые ещё поискать надо).
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Geronimo Good
Ответ Tpy6kaMerlina
Комментарий удален пользователем
Почему сейчас лучшее время?
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Geronimo Good
Молодец Аленичев
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Забил ли Заболотный?
Ответ Максим Пантелеев
Кто в комментах склоняется к Азии - это наемная ботва подогревает срач на заданную тему. Надо народ чем-то отвлекать. В РФС не идиоты, клубами руководят тоже не дураки, чтобы самим матрас на петушатник отнести.
Вечер в хату
+2
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Arman FCSM
Все же видели в детстве засохшую муху между окон? Это российские клубы, которые ждали возвращения в ЕК
+9
-2
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Фут.Боль
Ответ Максим Пантелеев
Кто в комментах склоняется к Азии - это наемная ботва подогревает срач на заданную тему. Надо народ чем-то отвлекать. В РФС не идиоты, клубами руководят тоже не дураки, чтобы самим матрас на петушатник отнести.
Не идиоты из РФС были на недавнем конгрессе АФК.
+1
-1
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DJIGURDEZ
"Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно ещё потерпеть" где то я уже это слышал
+4
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Максим Пантелеев
Кто в комментах склоняется к Азии - это наемная ботва подогревает срач на заданную тему. Надо народ чем-то отвлекать. В РФС не идиоты, клубами руководят тоже не дураки, чтобы самим матрас на петушатник отнести.
+2
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Тайосич
Сити можно вычёркивать
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-4
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Aleksey Yashin
Даже если очень смело предположить, что "события в Украине" скоро закончатся, и нас с распростёртыми объятиями вернут во все турниры УЕФА, то с учётом просадки рейтинга коэффициентов, и особенно просадки уровня нашего футбола, то до Баварии, Барсы и Сити мыу ещё не скоро доберёмся. Но согласен с Аленичевым, что надо оставаться. Таких эмоций у болельщиков, как от побед ЦСКА над Сити и Реалом, в кубке УЕФА, Зенита над Баварией и потом в куьке УЕФА, Рубина над Барселоной, Ростова над Баварией, в Азии не будет никогда
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Tpy6kaMerlina
Комментарий удален
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Максим Пантелеев
Россия топовая европейская страна.С мировой культурой,с истрией. Тащить Россию в азиатщину -это очередное преступление жамкающих совков.
+2
-6
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Алексей Маркин
Наши играют максимум 2 матча в год с топами.А когда вернут нас,у нас вообще не будет команды в ЛЧ.Будут отборы в ЛЕ и ЛК
+1
-1
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Фут.Боль
Ответ Lanc
Разве эти клубы играют в Лиге Конференций и Лиге Европы?
Барса играет
+18
0
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Фут.Боль
Я против, но нужно подождать, но не 10 лет, 5 лет тоже много, 1-2 года нормально.После возможного разбана ни о каких Бавариях и Сити можно даже не мечтать.
0
-1
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Spartak ist besser
Сколько ждать, Дима? С нами даже товарняки играть отказываются, причём демонстративно. Когда же вы все на землю опуститесь?
+2
-1
+1
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Lanc
Разве эти клубы играют в Лиге Конференций и Лиге Европы?
+3
-2
+1
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Иван А. Лазарев
Подождать... Багаж.
0
-1
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Адепт Суперлиги
Лучше отлетать от Баварий, чем от Пахтакоров..
+10
-2
+8
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