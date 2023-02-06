Аленичев об РФС в Азии: «Категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барсой» и «Сити». Нужно подождать»
Дмитрий Аленичев высказался против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.
– Главная тема в российском футболе последние месяцы – возможный переход РФС в АФК. Какой позиции придерживаетесь вы?
– Я категорически против. Лучше играть с «Баварией», «Барселоной» и «Манчестер Сити», чем с азиатскими клубами.
С другой стороны, мы не знаем, сколько еще ждать отмены бана. Если он будет длиться 10 лет, тогда нужно уходить в Азию.
– Но?
– Но на данный момент я против – нужно еще подождать какое-то время.
– Популярно мнение, что если мы перейдем в АФК, то на одной ноге всех там обыграем.
– Я бы не был так уверен. Прошедший чемпионат мира показал, что в Азии есть команды, которые могут составить конкуренцию нашей сборной и клубам, – сказал бывший тренер «Спартака».
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