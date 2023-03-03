Кулибали о Поттере: «Ему все равно, стоишь ты 100 млн фунтов или 20 млн. Это черта отличного тренера»
Калиду Кулибали похвалил тренера «Челси» Грэма Поттера.
«Грэм Поттер очень хорош в общении со всеми. И ему все равно, сколько ты стоишь – 100 млн фунтов или 20 млн. Он ко всем относится одинаково. Это черта отличного тренера», – сказал защитник «Челси».
Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.
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Кулибали о Поттере: «Ему все равно, стоишь ты 100 млн фунтов или 120 млн. Это черта отличного тренера»🙃
и со всякой прочей живой тварью.
У него одинаковое отношение, как к лошади,
так и к своей жене.
© Ихалайнен
Или это Кулибали по-своему опыту судит, но его могли и по другому признаку ущемлять))
Тут выбор и не нужен!