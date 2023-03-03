Кулибали о Поттере: «Ему все равно, стоишь ты 100 млн фунтов или 20 млн. Это черта отличного тренера»

похвалил тренера « » .

«Грэм Поттер очень хорош в общении со всеми. И ему все равно, сколько ты стоишь – 100 млн фунтов или 20 млн. Он ко всем относится одинаково. Это черта отличного тренера», – сказал защитник «Челси».

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице и отстает от 4-го места на 14 очков.

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