Кулибали о Поттере: «Ему все равно, стоишь ты 100 млн фунтов или 20 млн. Это черта отличного тренера»

Теги Челси премьер-лига Англия Калиду Кулибали Грэм Поттер Футбол

Калиду Кулибали похвалил тренера «Челси» Грэма Поттера.

«Грэм Поттер очень хорош в общении со всеми. И ему все равно, сколько ты стоишь – 100 млн фунтов или 20 млн. Он ко всем относится одинаково. Это черта отличного тренера», – сказал защитник «Челси». 

Лондонский клуб занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.

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14 комментариев

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Юрий Кечко
Ему все равно Боруссия или Саутгемптон, он сольёт всем
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Сергей Штырков
Грэм Поттер очень хорош в общении со всеми. И ему все равно, сколько ты стоишь – 100 млн фунтов или 20 млн. - он всех купит за 120
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Born is the King
Ответ Shuller18
Поттер небось сам не в курсе, сколько у него игроков, и сколько каждый стоит
Поттер вообще не в курсе,как он оказался в Челси. Казалось бы очередной английский физрук, которого при Абрамовиче за 1000 км не пустили бы в Челси и вот благодаря Тодду Лассо он в клубе, который был силой в Европе
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Redmurza
В принципе, у вас пока и игроки за 100 и за 20 миллионов играют на 50 тысяч рублей
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Shuller18
Поттер небось сам не в курсе, сколько у него игроков, и сколько каждый стоит
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DrSlyozkin
Ответ wonderwall
Я думаю дело в помощниках : всё-таки у настоящего Поттера всегда были рядом Уизли,Грейнджер и конечно же Хагрид. без них,как говорил мэтр отечественного тренерского цеха: не то
Чем вам Кукурелья не Хагрид?
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да здравствует лодка
Девушка лёгкого поведения о сутере : ему все равно сколько ты стоишь, он ко всем относится одинаково)
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ХавиГави_Паратрупер
Кажется, там небольшая опечатка, поэтому поправляю.
Кулибали о Поттере: «Ему все равно, стоишь ты 100 млн фунтов или 120 млн. Это черта отличного тренера»🙃
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Н.Ф.
Юсси всегда ласково обращается со своей лошадью
и со всякой прочей живой тварью.
У него одинаковое отношение, как к лошади,
так и к своей жене.
© Ихалайнен
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wonderwall
Я думаю дело в помощниках : всё-таки у настоящего Поттера всегда были рядом Уизли,Грейнджер и конечно же Хагрид. без них,как говорил мэтр отечественного тренерского цеха: не то
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Xell
Не зря учился финансам в Хогвартсе))
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Niko [Ars]
А что, в других командах ущемляют тех, кто клубу обошёлся недорого)))?
Или это Кулибали по-своему опыту судит, но его могли и по другому признаку ущемлять))
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Black Phoenix
Вот то-то и оно, что Поттеру всё равно. А нормальный тренер должен смотреть на игроков с позиции самоотдачи, вклада в игру, футбольных качеств, и жёстко пихать всяким инфантильным лентяям. Этого всего нет, поэтому Челси и в заднице.
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Футбол_это_жизнь
Так у него весь состав в районе сотки
Тут выбор и не нужен!
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