«Купленный за 88 млн фунтов Мудрик сидит на скамейке, и это значит, что он не игрок Поттера». Мерсон об украинце

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что Грэму Поттеру Михаил Мудрик не нужен.

«В матче с « » « » выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон Sky Sports.

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