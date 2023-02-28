«Купленный за 88 млн фунтов Мудрик сидит на скамейке, и это значит, что он не игрок Поттера». Мерсон об украинце
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что Грэму Поттеру Михаил Мудрик не нужен.
«В матче с «Тоттенхэмом» «Челси» выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.
Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон Sky Sports.
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Просто он регулярно поливает Мудрика. Как будто пацан особо решал куда переходить. Шахта запросила больше чем Арсенал мог дать, туда и продали. Одно дело если бы он был свободным агентом и сам выбирал