«Купленный за 88 млн фунтов Мудрик сидит на скамейке, и это значит, что он не игрок Поттера». Мерсон об украинце

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Грэм Поттер Михаил Мудрик Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что Грэму Поттеру Михаил Мудрик не нужен.

«В матче с «Тоттенхэмом» «Челси» выглядел так, словно не забьет гол даже в том случае, если воскресенье будет длиться год.

Мудрик, подписанный за 88 млн фунтов, сидит на скамейке. Это говорит о том, что он не игрок Поттера. Если бы это был его игрок, если бы Грэм говорил руководству, что Мудрик ему нужен, Поттеру пришлось бы его выпускать», – сказал Мерсон Sky Sports.

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17 комментариев

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glock17
Ответ deadjoker
Фабиньо у Клоппа тоже пол года лавку полировал без шансов. Потом адаптировался и стал крепким основным. Только тут через 6 месяцев скорее всего будет другой тренер и придется опять привыкать. Это не Энцо который подойдет любому тренеру, Мудрик Конте бы подошел а владеющей команде он слабо подходит.
Грилишь в Сити только через год стал походить на себя
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Гамарджоба Генацвале
Весь этот пиар вокруг Мудрика, в том числе неадекватная цена трансфера, в итоге делает ему только хуже как футболисту.
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Андрюха с района
Да сразу было понятно, что это нулина, а не игрок)
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SeRgE23
Ответ Артём Лапицкий
Ты бы погуглил хоть кто такой Мерсон
Спасибо. Знаю кто такой Мерсон, часто сижу на спортсе)))
Просто он регулярно поливает Мудрика. Как будто пацан особо решал куда переходить. Шахта запросила больше чем Арсенал мог дать, туда и продали. Одно дело если бы он был свободным агентом и сам выбирал
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deadjoker
Фабиньо у Клоппа тоже пол года лавку полировал без шансов. Потом адаптировался и стал крепким основным. Только тут через 6 месяцев скорее всего будет другой тренер и придется опять привыкать. Это не Энцо который подойдет любому тренеру, Мудрик Конте бы подошел а владеющей команде он слабо подходит.
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Fona
У Челси за февраль один гол, команда идет на дно, тренер ничего не может придумать, а спортс в это время печатает новости о провалившемся Мудрике, который в старте раза 2 сыграл и в команде чуть больше месяца, вам делать нефиг? Почему об остальных игроках за 600 миллионов столько новостей нет? Нравится веселить местных патриотов?
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Фут.Боль
Ответ Spartakus1984
100 млн.Долларов,только вдумайтесь в эти цыфры,можно целый городишко построить на эти деньги и это за игрока УПЛ с несколькими голами)))
А сколько можно беспилотников купить.
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Teodrakis
Значит игрок Волдеморта
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Spartakus1984
100 млн.Долларов,только вдумайтесь в эти цыфры,можно целый городишко построить на эти деньги и это за игрока УПЛ с несколькими голами)))
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Eliza77
Как обесценить игрока и деньги.. Боули..
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Артём Лапицкий
Ответ SeRgE23
Такое ощущение что Мерсон выбрал новую жертву в лице Мудрика и пытается его через прессу загнобить. Вроде Мудрик не переходил дорогу Роналду…
Ты бы погуглил хоть кто такой Мерсон
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Wekil Halylow
Ответ DolJun
не, у него просто припекает что мудрик кинул арсенал)
Спасиба Мкдрику что кинул нас
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Назар Игорь
Это значит что он игрок уровня Шахтëра. Этот трансфер был чисто политическим мероприятием, спортивная составляющая была минимальная. Потешили самолюбие Украины, и отправили в запас. По-человечески парня жалко, стал пешкой в политической игре.
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DolJun
Ответ SeRgE23
Такое ощущение что Мерсон выбрал новую жертву в лице Мудрика и пытается его через прессу загнобить. Вроде Мудрик не переходил дорогу Роналду…
не, у него просто припекает что мудрик кинул арсенал)
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Вадим Слуцкий
Половинный Мерсон: "За Мудрика отдали 88 лимонов, а за меня ни полушки никто не даёт. Обидно!"
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angry horse
Челси после Абрамовича - бездарный мешок😎
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SeRgE23
Такое ощущение что Мерсон выбрал новую жертву в лице Мудрика и пытается его через прессу загнобить. Вроде Мудрик не переходил дорогу Роналду…
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