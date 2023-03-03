Боссы «Челси» пока поддерживают Поттера, но хотят результата в матчах с «Лидсом» и «Боруссией». Переговоров с другими тренерами нет

«Челси» пока поддерживает , но ближайшие матчи могут изменить ситуацию.

«Челси» поддерживает Грэма Поттера, но это не означает, что клуб не подвергает сложившуюся ситуацию внимательной оценке, сообщает .

Руководство клуба совместно с тренером пытается понять, почему у « » ничего не получается. Это касается не только результатов, но и общего уровня игры, работы на тренировках и отношений с некоторыми футболистами. Боссы «Челси» не просто поддерживают Грэма, но и пытаются понять, что привело к сложившейся ситуации.

Давление на Поттера растет. Сейчас «Челси» не ведет переговоров с другими тренерами, но руководство владеет полной информацией о ситуации вокруг Поттера. Боссы хотят точно знать, что в ближайших матчах с « » и «Боруссией» положение «Челси» резко изменится.

Сейчас тренера поддерживают, но руководство хочет, чтобы в ближайшее время «Челси» начал добиваться результатов. Если этого не произойдет, то позиция боссов лондонцев по будущему Поттера может измениться.

«Челси» занимает 10-е место в таблице и отстает от 4-го места на 14 очков.

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