Боссы «Челси» пока поддерживают Поттера, но хотят результата в матчах с «Лидсом» и «Боруссией». Переговоров с другими тренерами нет
«Челси» пока поддерживает Грэма Поттера, но ближайшие матчи могут изменить ситуацию.
«Челси» поддерживает Грэма Поттера, но это не означает, что клуб не подвергает сложившуюся ситуацию внимательной оценке, сообщает Фабрицио Романо.
Руководство клуба совместно с тренером пытается понять, почему у «Челси» ничего не получается. Это касается не только результатов, но и общего уровня игры, работы на тренировках и отношений с некоторыми футболистами. Боссы «Челси» не просто поддерживают Грэма, но и пытаются понять, что привело к сложившейся ситуации.
Давление на Поттера растет. Сейчас «Челси» не ведет переговоров с другими тренерами, но руководство владеет полной информацией о ситуации вокруг Поттера. Боссы хотят точно знать, что в ближайших матчах с «Лидсом» и «Боруссией» положение «Челси» резко изменится.
Сейчас тренера поддерживают, но руководство хочет, чтобы в ближайшее время «Челси» начал добиваться результатов. Если этого не произойдет, то позиция боссов лондонцев по будущему Поттера может измениться.
«Челси» занимает 10-е место в таблице АПЛ и отстает от 4-го места на 14 очков.
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