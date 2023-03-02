Мерсон о «Челси»: «2 победы за 16 матчей – ужасно для клуба такого уровня. Будущее Поттера решится после игры с «Боруссией» – только в ЛЧ «синие» на что-то претендуют»

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» обыграет « » 4 марта.

«Это очень сложный матч, но я думаю, что « » победит. У команды лишь 2 победы за последние 16 игр. Это ужасно для клуба такого уровня. «Лидс» необходимо обыгрывать.

Считаю, что будущее «Челси» будет решено во вторник после игры с «Боруссией». Это единственный турнир, в котором «синие» еще на что-то претендуют.

Кто его заменит? Говорят, это может быть Почеттино, но он работал в «Тоттенхэме», это ставит под сомнение сделку», – отметил Мерсон.

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