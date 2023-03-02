Мерсон о «Челси»: «2 победы за 16 матчей – ужасно для клуба такого уровня. Будущее Поттера решится после игры с «Боруссией» – только в ЛЧ «синие» на что-то претендуют»
Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» обыграет «Лидс» 4 марта.
«Это очень сложный матч, но я думаю, что «Челси» победит. У команды лишь 2 победы за последние 16 игр. Это ужасно для клуба такого уровня. «Лидс» необходимо обыгрывать.
Считаю, что будущее «Челси» будет решено во вторник после игры с «Боруссией». Это единственный турнир, в котором «синие» еще на что-то претендуют.
Кто его заменит? Говорят, это может быть Почеттино, но он работал в «Тоттенхэме», это ставит под сомнение сделку», – отметил Мерсон.
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Ну да сейчас у клуба дела идут хреново,но не обязательно в каждом интервью об этом говорить.Как будто у Мерсона за все те годы накипело когда Арсенал не мог попасть в топ - 4 а Челси регулярно там был.