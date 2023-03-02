Мерсон о «Челси»: «2 победы за 16 матчей – ужасно для клуба такого уровня. Будущее Поттера решится после игры с «Боруссией» – только в ЛЧ «синие» на что-то претендуют»

Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Лидс Грэм Поттер Футбол

Экс-форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» обыграет «Лидс» 4 марта.

«Это очень сложный матч, но я думаю, что «Челси» победит. У команды лишь 2 победы за последние 16 игр. Это ужасно для клуба такого уровня. «Лидс» необходимо обыгрывать.

Считаю, что будущее «Челси» будет решено во вторник после игры с «Боруссией». Это единственный турнир, в котором «синие» еще на что-то претендуют.

Кто его заменит? Говорят, это может быть Почеттино, но он работал в «Тоттенхэме», это ставит под сомнение сделку», – отметил Мерсон.

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9 комментариев

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Иван Иванов
Сейчас Челси не пинает только ленивый ,они удобная мишень а попробовали бы найти и светлые моменты в их игре , например удачный трансфер Мудрика .Но Боруссию Дортмунд думаю в драматичном стиле не смогут пройти .
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The Best
Почему бывший игрок Арсенала так часто говорит про Челси?)
Ну да сейчас у клуба дела идут хреново,но не обязательно в каждом интервью об этом говорить.Как будто у Мерсона за все те годы накипело когда Арсенал не мог попасть в топ - 4 а Челси регулярно там был.
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#SharkTeam
Ответ Lavinka
Это не ужасно . Это катастрофа !
Не знаю, мне этот челси нравится
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Al22cm
С Поттером синие ни на что не претендуют, после Боруссии его можно и не увольнять до конца сезона, если конечно не будут близки к вылету.
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Lavinka
Это не ужасно . Это катастрофа !
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Philatelist79
Игроков купили, а играть не купили
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Совесть Черданцева
Они и в ЛЧ ни на что не претендуют. С такой игрой даже в Лиге Конференций будут проблемы
+3
0
+3
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DolJun
да с боруссией понятно что будет аут, вопрос пойдет ли боули на нарушение своего слова
0
-2
-2
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bodasik
чисто математически у челси есть все шансы вылететь в чемпионшип
+7
-1
+6
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