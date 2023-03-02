Директор «Брайтона»: «С удовольствием отвечаю на звонок «Челси», если это не касается наших тренеров. Сказал уборщикам, что их тоже могут переманить»

Генеральный директор « » с юмором высказался о «Челси».

«Я с удовольствием отвечаю на звонок «Челси»... Кроме тех случаев, когда это касается наших тренеров. Сказал уборщикам, чтобы они были осторожны, ведь их тоже могут переманить», – сказал Пол Барбер.

Напомним, ранее тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавил « ».

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