Директор «Брайтона»: «С удовольствием отвечаю на звонок «Челси», если это не касается наших тренеров. Сказал уборщикам, что их тоже могут переманить»

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Пол Барбер Футбол

Генеральный директор «Брайтона» с юмором высказался о «Челси».

«Я с удовольствием отвечаю на звонок «Челси»... Кроме тех случаев, когда это касается наших тренеров. Сказал уборщикам, чтобы они были осторожны, ведь их тоже могут переманить», – сказал Пол Барбер.

Напомним, ранее тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавил «Челси».

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9 комментариев

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Gaiar
Ответ DolJun
директору брайтона грех жаловаться в этом плане. понимает, что скоро вполне можно будет де дзерби упаковывать, правда пока похоже на то что он на багаже поттера едет.
Как эксперт, готов с уверенностью рассеять ваши сомнения. Да, Роберто использует базу Поттера, но он использует многих игроков по другому, в разы больше доверяет молодежи и команда гораздо больше владеет мячом + выше прессингует
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Самозанятый
-Добрый день, мистер Барбер. Из Челси Вас беспокоит...
-Сто миллионов.
-Мы согласны.
+1
0
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Roman
Уже в открытую угарают над синим мешком из Лондона
+1
-1
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ljolik888
Ответ Бухгалтер2021
выставил себя клоуном..вся англия смеется
Нет он правильно сказал . Главный клоун сейчас это Челси и их хозяин
+3
0
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Бухгалтер2021
выставил себя клоуном..вся англия смеется
0
-4
-4
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DolJun
директору брайтона грех жаловаться в этом плане. понимает, что скоро вполне можно будет де дзерби упаковывать, правда пока похоже на то что он на багаже поттера едет.
+1
-5
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Ахахаха, вот это бадибэг, конечно. Хотя, учитывая сколько неликвида скопилось в Челси, то уборщики им точно не помешают🤓
+11
-2
+9
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Arman FCSM
Ща доржешься и тебя Боули купит
+20
-2
+18
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Андер Эррера
🤣🤣🤣
0
-1
-1
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