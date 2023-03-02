Директор «Брайтона»: «С удовольствием отвечаю на звонок «Челси», если это не касается наших тренеров. Сказал уборщикам, что их тоже могут переманить»
Генеральный директор «Брайтона» с юмором высказался о «Челси».
«Я с удовольствием отвечаю на звонок «Челси»... Кроме тех случаев, когда это касается наших тренеров. Сказал уборщикам, чтобы они были осторожны, ведь их тоже могут переманить», – сказал Пол Барбер.
Напомним, ранее тренер «Брайтона» Грэм Поттер возглавил «Челси».
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-Сто миллионов.
-Мы согласны.