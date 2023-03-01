Экс-защитник «Челси» Мелхиот: «В мое время Поттер не продержался бы долго. Все говорят, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно что-то менять»

высказался о работе в «Челси».

«В мое время Поттер не продержался бы долго – это все, что я могу сказать.

Мне его жаль. Я знаю, все говорят о том, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно извиниться и что-то менять», – сказал бывший защитник « » в интервью ESPN FC.

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