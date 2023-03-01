Экс-защитник «Челси» Мелхиот: «В мое время Поттер не продержался бы долго. Все говорят, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно что-то менять»

Теги Марио Мелхиот Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Марио Мелхиот высказался о работе Грэма Поттера в «Челси».

«В мое время Поттер не продержался бы долго – это все, что я могу сказать.

Мне его жаль. Я знаю, все говорят о том, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно извиниться и что-то менять», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью ESPN FC.

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13 комментариев

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Старый Сухи
Думаю что Боули сам уже понял что он натворил заменив Тухеля на Поттера. Но выставлять себя дураком и увольнять Поттера он пока не готов. Оттуда и все эти заявления о поддержке тренера руководством синих. Но пару следующих игр и вполне возможный вылет из ЛЧ могут подтолкнуть Боули на радикальные меры.
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Кино Музыка
Когда в команде есть Хаверц, можно играть без тренера.
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Джейме Ланнистер
Ответ ConorNite
Согласен с ним. Не покидает ощущение, что Поттера назначили на время. Чтобы стабилизировать результаты. А они все хуже..
На время, это 5 лет?)
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Etcetera
Ответ ConorNite
Согласен с ним. Не покидает ощущение, что Поттера назначили на время. Чтобы стабилизировать результаты. А они все хуже..
Ага, на время, и поэтому выписали 5-летний контракт. Да и до его прихода не надо было никакие результаты стабилизировать, у команды были так, временные трудности из-за травм.
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Джейме Ланнистер
Не знаю что за ноунейм. Но, по послужному списку он играл всегда в середняках и аутсайдерах. Не, ему что-то говорить о тренерах.
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Lindeman
Ответ alexis2020
при Абрамовиче его бы и не назначили. тогда тренировали тренера только с мировым именем, кроме Лэмпарда, ну и Грант с ди Маттео были лишь временными вариантами
Гранта и Ди Маттео после победы в лч взяли на постоянную основу
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Bega Dj
Комментарии без полезны Поттера не уволят хот Челси докатиться 15 го места.И я не верю что он выграет Дортмунд в ответном матче С Лидсом скромно сыграют в ничю.Потера не уволят успокойтесь уже нервы у всех на пределе но только можем молиться что тренер сам ушёл.А кредит доверия у него бетонная.Спасибо всем за внимание
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Montenegro Serbian
Может Поттер и правда неплохой тренер.
Но возможно не для больших клубов (ментально не все готовы работать на таком уровне, а сколотить команду-банду в условном Брайтоне, всё же полегче, чем в МЮ или Челси).

И самое главную ошибку Поттер уже допустил: через прессу пожаловался как ему тяжело.
Увы, в команде где тренер должен быть глыбой и лидером, авторитета среди игроков ему эти жалобы не добавят точно. Ибо он должен подавать пример, а не наоборот.
Если игроки слышат и видят что тренер поплыл и открыто говорит что не вывозит.....с чего должно стать лучше и откуда у них будет мотивация сплотиться вокруг него?
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Gestor_36
во времена мельхиота этот рыжий фермер команду конференц-лиги тренировал бы, не более
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ConorNite
Согласен с ним. Не покидает ощущение, что Поттера назначили на время. Чтобы стабилизировать результаты. А они все хуже..
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alexis2020
при Абрамовиче его бы и не назначили. тогда тренировали тренера только с мировым именем, кроме Лэмпарда, ну и Грант с ди Маттео были лишь временными вариантами
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Sevuska
С таким результатом нужно извиниться и скромно уйти с опущенной головой .
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melmi
Думаю еще пару китайских предупреждений и уволят.
Хотя фаны всех клубов Англии будут топить чтобы оставить Волшебника до конца сезона
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-1
+3
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