Экс-защитник «Челси» Мелхиот: «В мое время Поттер не продержался бы долго. Все говорят, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно что-то менять»
Марио Мелхиот высказался о работе Грэма Поттера в «Челси».
«В мое время Поттер не продержался бы долго – это все, что я могу сказать.
Мне его жаль. Я знаю, все говорят о том, какой он отличный тренер, но с такими результатами нужно извиниться и что-то менять», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью ESPN FC.
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Но возможно не для больших клубов (ментально не все готовы работать на таком уровне, а сколотить команду-банду в условном Брайтоне, всё же полегче, чем в МЮ или Челси).
И самое главную ошибку Поттер уже допустил: через прессу пожаловался как ему тяжело.
Увы, в команде где тренер должен быть глыбой и лидером, авторитета среди игроков ему эти жалобы не добавят точно. Ибо он должен подавать пример, а не наоборот.
Если игроки слышат и видят что тренер поплыл и открыто говорит что не вывозит.....с чего должно стать лучше и откуда у них будет мотивация сплотиться вокруг него?
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