Эмилиано Мартинес: «Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Люди не знают, как он любит сборную»
Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с Лионелем Месси по окончании финала ЧМ-2022.
Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» также вспомнил об эмоциях, которые испытал сразу после завершения серии пенальти в матче против Франции (3:3, пен. 4:2).
«Впервые в жизни я рухнул на землю. Я был в сознании и в обмороке одновременно. У меня не было сил бежать, но я хотел сделать это и поднять Монтьеля [после его удара]. Когда я понял, что лежу на земле, я схватился за голову и не знал, что делать.
Сначала я поблагодарил его [Месси] за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он парень, который оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем людям одинаково. Вот тут-то ты и понимаешь, какой он человек», – сказал Мартинес.
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
«Для меня в сборной все заканчивается, ведь это уже четвертый финал в карьере и третий подряд, который я проигрываю. Мне трудно что-то анализировать. Первое, что мне приходит в голову, это то, что уже все. Пора заканчивать. Никто не хочет останавливаться в финале, и мы тоже не хотим. Мне очень грустно. Я сделал все возможное».
Эти слова капитан «альбиселесте» произнес спустя минуты после поражения в финале Кубка Америки-2016 от сборной Чили, одним из виновников которого стал сам Месси, промазавший в серии послематчевых пенальти. «Думаю, так будет лучше для всех. В первую очередь для меня, а затем и для всех остальных. Думаю, что многие хотят этого, кто, очевидно, точно так же, как и мы, не удовлетворены тем, что мы не выиграли. Я уже достаточно пытался. Неспособность стать чемпионом в составе сборной ранит меня больше, чем кого-либо еще, но так сложилось. Не должно было быть так, но, к сожалению, я ухожу, не добившись этого», — резюмировал футболист, 24 июня отпраздновавший свое 29-летие.
После трагедии в Турции он отдал свою грязную и потную майку для "помощи" пострадавшим. И в то же время "подарил" спонсорские телефоны партнерам по сборной ради рекламы бренда.
То есть меси пиарится и на трагедии, и на своей стране и партнерах. Как же это гадко и противно
Но Мартинесу лучше бы благодарить не Месси, не самого себя даже, поскольку сыграл он отменно, а тренера. Скалони сделал эту сборную, как бы хейтерам того не хотелось. Чего греха таить, я и сам не верил в него. Очень ошибался.