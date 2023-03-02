Эмилиано Мартинес: «Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Люди не знают, как он любит сборную»

Теги ПСЖ Астон Вилла премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Гонсало Монтьель Футбол

Эмилиано Мартинес рассказал о диалоге с Лионелем Месси по окончании финала ЧМ-2022.

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» также вспомнил об эмоциях, которые испытал сразу после завершения серии пенальти в матче против Франции (3:3, пен. 4:2).

«Впервые в жизни я рухнул на землю. Я был в сознании и в обмороке одновременно. У меня не было сил бежать, но я хотел сделать это и поднять Монтьеля [после его удара]. Когда я понял, что лежу на земле, я схватился за голову и не знал, что делать.

Сначала я поблагодарил его [Месси] за то, что он сделал меня чемпионом мира. Он парень, который оказывает на себя большое давление. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем людям одинаково. Вот тут-то ты и понимаешь, какой он человек», – сказал Мартинес. 

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35 комментариев

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TAGAY
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Роналдо 2002) ахахах! это ясно и четко дает понять что ЧМ02 ты не смотрел а лишь по слухам и по легендам наслышан) и да, советую посмотреть на все матчи аргов на ЧМ86,благо есть записи, не смотри на ютюбе хайлайты а матчи ЦЕЛИКОМ!
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Акыл Сатыбалдиев
а вот как раз таки наоборот Мартинес сделал Месси чемпионом мира
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Nikita Chesnokov
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Вот это заявление
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Фран
Человек осчастливил всю страну и полмира. Месси есть Месси. Мартинес, конечно, эксцентричный слишком, чем-то напоминает Златана, только в рамке и без такого таланта. Но Мартинесу лучше бы благодарить не Месси, не самого себя даже, поскольку сыграл он отменно, а тренера. Скалони сделал эту сборную, как бы хейтерам того не хотелось. Чего греха таить, я и сам не верил в него. Очень ошибался.
Да, Скалони показал невероятную гибкость практически в каждом матче, придумывая отдельный план для следующего соперника. Но люди продолжат удивляться(читай: "скрежетать зубами"), почему он получил премию ФИФА🤓
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Sevuska
Но бывало и такое 😊

«Для меня в сборной все заканчивается, ведь это уже четвертый финал в карьере и третий подряд, который я проигрываю. Мне трудно что-то анализировать. Первое, что мне приходит в голову, это то, что уже все. Пора заканчивать. Никто не хочет останавливаться в финале, и мы тоже не хотим. Мне очень грустно. Я сделал все возможное».
Эти слова капитан «альбиселесте» произнес спустя минуты после поражения в финале Кубка Америки-2016 от сборной Чили, одним из виновников которого стал сам Месси, промазавший в серии послематчевых пенальти. «Думаю, так будет лучше для всех. В первую очередь для меня, а затем и для всех остальных. Думаю, что многие хотят этого, кто, очевидно, точно так же, как и мы, не удовлетворены тем, что мы не выиграли. Я уже достаточно пытался. Неспособность стать чемпионом в составе сборной ранит меня больше, чем кого-либо еще, но так сложилось. Не должно было быть так, но, к сожалению, я ухожу, не добившись этого», — резюмировал футболист, 24 июня отпраздновавший свое 29-летие.
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Emkafa
Ответ Kemal Gul
Вы их перфомансы лично помните, чтобы сравнивать?
Я лично помню, но Роналдо 2002, здесь явно лишний. Можно Платини 84 или Баджо 94 вспомнить. Месси не сделал ничего выдающегося.
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Подкат Мальдини
Ответ Winterburn
Ты-то в 27 лет конечно помнишь перформанс Марадоны!
Что мешает просмотреть чм?
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CvlrXXI
Все что любит меси-деньги, пиар и хайп.
После трагедии в Турции он отдал свою грязную и потную майку для "помощи" пострадавшим. И в то же время "подарил" спонсорские телефоны партнерам по сборной ради рекламы бренда.
То есть меси пиарится и на трагедии, и на своей стране и партнерах. Как же это гадко и противно
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DpeMa111
Месси живая легенда, кто бы что не говорил, а хейтеры пусть идут лесом
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Владимир Самсонов
Ответ Kemal Gul
Есть подозрение, что лет через 20 Эмилиано превратится в аргентинского Мостового, который по-прежнему будет травить байки про ЧМ-2022, благодарить Месси и критиковать молодёжь, которая "ничего не добилась"
Аргентинский Царь!
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Фран
Ответ Kemal Gul
Есть подозрение, что лет через 20 Эмилиано превратится в аргентинского Мостового, который по-прежнему будет травить байки про ЧМ-2022, благодарить Месси и критиковать молодёжь, которая "ничего не добилась"
Если вы переживаете за сборную Аргентины, то там уже таких хватает. Чемпионов мира с острым языком там полно)
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Jaxongir Shodiev
Его сейв на последних минутах был не менее прекрасным. Вообще эта сборная была одной из самых интересных на моей памяти
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Kemal Gul
Есть подозрение, что лет через 20 Эмилиано превратится в аргентинского Мостового, который по-прежнему будет травить байки про ЧМ-2022, благодарить Месси и критиковать молодёжь, которая "ничего не добилась"
Ну, по сравнению с Мостовым, достижения у Эмилиано теперь точно позволяют критиковать молодёжь. Чашки увесистые, а главную соловьиную песнь про бумажки, не дающие ему показать тренерский гений, он вряд ли заводить будет🙂
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fellx
Ответ Kemal Gul
Есть подозрение, что лет через 20 Эмилиано превратится в аргентинского Мостового, который по-прежнему будет травить байки про ЧМ-2022, благодарить Месси и критиковать молодёжь, которая "ничего не добилась"
То есть превратится в нынешнего Агэро
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Фран
Человек осчастливил всю страну и полмира. Месси есть Месси. Мартинес, конечно, эксцентричный слишком, чем-то напоминает Златана, только в рамке и без такого таланта.
Но Мартинесу лучше бы благодарить не Месси, не самого себя даже, поскольку сыграл он отменно, а тренера. Скалони сделал эту сборную, как бы хейтерам того не хотелось. Чего греха таить, я и сам не верил в него. Очень ошибался.
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Екн Лор
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
3+3 на ЧМ без учёта пенок. У Альвареса 4+1, к тому же ещё постоянный прессинг. Ну и кто тащил Аргентину?
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DpeMa111
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Месси в 2014 году тащил в соло, а сейчас команда подсобила, спасибо им за это, не забываем, что ему уже 36 скоро стукнет
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20!8
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Вообще то он забил 7 пенальти из 7 включая послематчевые, это ли не величие?
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Konstar
Они реально сектанты
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Maksat Nurgaliev
Ответ Kemal Gul
Есть подозрение, что лет через 20 Эмилиано превратится в аргентинского Мостового, который по-прежнему будет травить байки про ЧМ-2022, благодарить Месси и критиковать молодёжь, которая "ничего не добилась"
И обсирать тренеров без лицензии
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eazyjet
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
В 14 году был пик на ЧМ чуть чуть не хватило
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Homelender_666
Почему люди не знают? Все видят, как Лео выкладывается за сборную, как тяжело переживает её поражения. Для многих игроков сборная стоит выше клуба.
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Kemal Gul
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Вы их перфомансы лично помните, чтобы сравнивать?
+9
-4
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Пётр Смирнов
Думаю, там и Месси благодарил всех без исключения. Мартинес сделал самый важный сейв 2022 года в футбольном мире
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Winterburn
Ответ Rio de Janeiro
Месси ничего особенного в одиночку не сделал.Его игра на прошедшем ЧМ и близко не перфоманс уровня Марадоны-1986 или Роналдо-2002
Ты-то в 27 лет конечно помнишь перформанс Марадоны!
+17
-6
+11
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