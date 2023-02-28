Родриго Де Поль: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного»
Родриго Де Поль считает нынешнюю сборную Аргентину лучшей в истории.
«Он [Лионель Скалони] сделал все с нуля и многое привнес в команду. С помощью капитана и опытных ребят он научил 19 игроков правильно носить футболки сборной. Но самое главное, что это породило, – это дух товарищества, мы стали очень хорошими друзьями внутри стадиона и на поле.
И была создана очень гармоничная связь, что непросто, когда в команде так много крупных фигур, но всегда было ясно одно: главное – это сборная, и мы все понимали, какова наша роль в этой головоломке. Я думаю, что в итоге мы создали, простите меня, лучшую сборную, которая была у нашей страны.
Я говорю это не из эгоизма, отнюдь нет. Я думаю, что в сборной были игроки лучше, чем те, которые составляют нынешний состав, но как команда мы победили всех действующих чемпионов – последнего чемпиона Америки (Бразилию), последнего чемпиона Европы (Италию) и последнего чемпиона мира (Францию).
Это было нелегко, мы прошли отборочный турнир без поражений, мы выиграли в Боливии спустя 15 лет, мы победили в Перу спустя не знаю сколько времени, мы побили рекорд по количеству матчей без поражений. Как команда, эта сборная достигла чего-то чрезвычайно важного, а также связи с общественностью... Люди видели, что мы болельщики, у которых появился шанс защищать футболку сборной.
Я не хочу, чтобы кто-то сердился [из-за моих слов], потому что у Аргентины чрезвычайно важная и богатая история», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
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так об этом де Поль и говорит. прочти ещё раз его интервью. он не сравнивает индивидуальности. он говорит о командном духе. и это то, что было видно каждую минуту игры. связь с болельщиками. Я получил реальный кайф от аргов
Похоже мы никогда не узнаем ответ ))
Аргентина-78 была ярче; Аргентина-86 - как минимум, не слабее, и с меньшим количеством слабых мест.
Ни разу первыми не пропускали , не видели как Аргентина может отыгрываться.
Ни разу первыми не пропускали , не видели как Аргентина может отыгрываться.
Если бы не валял дурака в первом тайме финала уже бы был двухкратным чемпионом мира 👍
Классная сборная. Даже Месси изменился в лучшую сторону, став Лидером, а лучшим игроком.