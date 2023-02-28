Родриго Де Поль: «Мы создали лучшую сборную, которая была у Аргентины. Мы победили всех действующих чемпионов, добились чего-то чрезвычайно важного»

Теги Атлетико Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Родриго Де Поль Футбол

Родриго Де Поль считает нынешнюю сборную Аргентину лучшей в истории. 

«Он [Лионель Скалони] сделал все с нуля и многое привнес в команду. С помощью капитана и опытных ребят он научил 19 игроков правильно носить футболки сборной. Но самое главное, что это породило, – это дух товарищества, мы стали очень хорошими друзьями внутри стадиона и на поле.

И была создана очень гармоничная связь, что непросто, когда в команде так много крупных фигур, но всегда было ясно одно: главное – это сборная, и мы все понимали, какова наша роль в этой головоломке. Я думаю, что в итоге мы создали, простите меня, лучшую сборную, которая была у нашей страны.

Я говорю это не из эгоизма, отнюдь нет. Я думаю, что в сборной были игроки лучше, чем те, которые составляют нынешний состав, но как команда мы победили всех действующих чемпионов – последнего чемпиона Америки (Бразилию), последнего чемпиона Европы (Италию) и последнего чемпиона мира (Францию).

Это было нелегко, мы прошли отборочный турнир без поражений, мы выиграли в Боливии спустя 15 лет, мы победили в Перу спустя не знаю сколько времени, мы побили рекорд по количеству матчей без поражений. Как команда, эта сборная достигла чего-то чрезвычайно важного, а также связи с общественностью... Люди видели, что мы болельщики, у которых появился шанс защищать футболку сборной.

Я не хочу, чтобы кто-то сердился [из-за моих слов], потому что у Аргентины чрезвычайно важная и богатая история», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины. 

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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32 комментария

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xbfy7wncvc
Ответ rigobersong
Сотворили историю:) А как иначе, каждый игрок Виллы, Брайтона, Севильи бился за своего капитана, люди бы не смогли в зеркало смотреть, если бы не отдались на всех 100%, что бы выиграть ЧМ с Месси. Он дарил Аргентинскому народу радость как только дебютировал в футболе, и все Аргентинцы бились за Лео, а он бился за них, это ли не настоящее величие?:))
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dagerd
Ответ bel01
Лучшая сборная Аргентины в XXI веке, так правильнее. Аргентина-78 была ярче; Аргентина-86 - как минимум, не слабее, и с меньшим количеством слабых мест.
ну, вряд-ли ты видел те сборные live...
так об этом де Поль и говорит. прочти ещё раз его интервью. он не сравнивает индивидуальности. он говорит о командном духе. и это то, что было видно каждую минуту игры. связь с болельщиками. Я получил реальный кайф от аргов
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Raybay
Ответ Стопы Зайона
Если бы Роналду выиграл чм, стал бы он показателем ? 🤔 Похоже мы никогда не узнаем ответ ))
"Победа на чемпионате мира в составе сборной Португалии была самой большой и амбициозной мечтой в моей карьере “ Роналду
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#R_M_A
Чё-то долго думает де поль уж сколько времени прошло с момента чм
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Стопы Зайона
Ответ Raybay
Не понимаю доводы фанов кринжа о том что чм не показатель. На чм отбираются лучшие сборные мира, эти сборные собирают под свои знамена лучших игроков, мундиаль является главным футбольным турниром планеты и проводится раз в 4 года. На нем как правило представлены чемпионы европы америки африки азии, практически все сильнейшие игроки. Кубок мира - самая заветная и самая труднодостижимая мечта футболистов
Если бы Роналду выиграл чм, стал бы он показателем ? 🤔
Похоже мы никогда не узнаем ответ ))
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Gal98
Ответ rigobersong
Сотворили историю:) А как иначе, каждый игрок Виллы, Брайтона, Севильи бился за своего капитана, люди бы не смогли в зеркало смотреть, если бы не отдались на всех 100%, что бы выиграть ЧМ с Месси. Он дарил Аргентинскому народу радость как только дебютировал в футболе, и все Аргентинцы бились за Лео, а он бился за них, это ли не настоящее величие?:))
Даже странно :) В каждой команде есть капитан, но не за каждого сражаются на поле, как львы - почему бы это? :)
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bel01
Лучшая сборная Аргентины в XXI веке, так правильнее.

Аргентина-78 была ярче; Аргентина-86 - как минимум, не слабее, и с меньшим количеством слабых мест.
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upuckuH
Прямо скажем по пенальти два раза победили, при этом отдав матчи с 2:0.
Ни разу первыми не пропускали , не видели как Аргентина может отыгрываться.
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upuckuH
Прямо скажем по пенальти два раза победили, при этом отдав матчи с 2:0.
Ни разу первыми не пропускали , не видели как Аргентина может отыгрываться.
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Raybay
Ответ Sevuska
По Мбаппе не скажешь, что это самая труднодостижимая мечта . Если бы не валял дурака в первом тайме финала уже бы был двухкратным чемпионом мира 👍
Как говорит вв если бы у бабушки был …
+2
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Gal98
Не врёт, шельма, всё так и есть. Хотя, возможно, что текст ему писал кто-то очень грамотный, не он. А может и он.
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-2
-1
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alexis2020
Ну по составу была сильнейшей сборная Пекермана на ЧМ-2006) вот там бы реально пригодился Эмилиано Мартинес. Но что есть то есть, команда Скалони тоже очень интересная
+6
0
+6
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Андрей Евсеенко
У Аргентины и правда сильнейшая команда на чм, с 12-ю игроками на поле
0
-4
-4
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aidos_1979
Как Барса 2015:года когда она снесла практически всех действующих чемпионов топ5
+2
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pit4er
Раз уж начал про рекорды говорить, то надо было и про рекордное количество пенальти сказать :)
+1
-2
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Mohnatiy
Ответ Sevuska
Но проиграли великой Саудовской Аравии 😎
Это для отвода глаз, чтобы все расслабились 😁
+4
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Raul14
Если бы не шейхи, хорваты прошли бы дальше)) Убили их психику с левой пенкой))
0
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aidos_1979
Ответ Sevuska
Но проиграли великой Саудовской Аравии 😎
В которой играет сами знаете кто)
+4
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Raul14
С помощью шейхов))
0
-6
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зак
Ответ Экспертное мнение
Какое точное описание матча Гана-Португалия. Если бы не судейки, португезы поехали бы домой сразу после группы)
ага ехали они) это агры если-бы не судьи ехали домой..
0
-4
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Sevuska
Ответ Raybay
Не понимаю доводы фанов кринжа о том что чм не показатель. На чм отбираются лучшие сборные мира, эти сборные собирают под свои знамена лучших игроков, мундиаль является главным футбольным турниром планеты и проводится раз в 4 года. На нем как правило представлены чемпионы европы америки африки азии, практически все сильнейшие игроки. Кубок мира - самая заветная и самая труднодостижимая мечта футболистов
По Мбаппе не скажешь, что это самая труднодостижимая мечта .
Если бы не валял дурака в первом тайме финала уже бы был двухкратным чемпионом мира 👍
0
-7
-7
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Денис Кёнигсберг
Ответ Денис Кёнигсберг
Соревнование, кто быстрее напишет гадость... Классная сборная. Даже Месси изменился в лучшую сторону, став Лидером, а лучшим игроком.
Эх, не исправить уже. Лидером, а НЕ лучшим игроком
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Сикарио
Этот чувак по фамилии "кто это?" реально верит, что они что-то сами выиграли))
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-4
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Денис Кёнигсберг
Соревнование, кто быстрее напишет гадость...
Классная сборная. Даже Месси изменился в лучшую сторону, став Лидером, а лучшим игроком.
+4
-3
+1
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Экспертное мнение
Ответ зак
Лучшая оборона это нападение, но когда не хватает сил забить, на помощь приходит судья и пенальти)
Какое точное описание матча Гана-Португалия. Если бы не судейки, португезы поехали бы домой сразу после группы)
+8
-4
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