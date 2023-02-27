Хакими обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки. Она приехала на вызванном им такси домой к игроку «ПСЖ», Ашраф целовал ее и совершил проникновение пальцами
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании.
Как сообщает Le Parisien, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием футболиста, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил начальству, и в результате делом заинтересовалась прокуратура.
Согласно показаниям предполагаемой жертвы, 16 января Хакими пообщался с ней в Instagram, а 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.
В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.
В конечном счете девушке удалось оттолкнуть защитника «ПСЖ», а затем послать сообщение другу, который и приехал забрать ее.
На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто.
Не каждое свидание так должно заканчиваться
Какой бред
В соответствии с этим меняется и следственно-судебная практика. Фактически теперь любая проститутка может приехать по вызову, но изволь подчиниться, если в процессе окончательных переговоров она решит отказаться от секса. Любой синяк у неё на руке - может стать решающим доказательством при обвинении....
Другое дело, что Хакими мусульманин и ему можно посочувствовать, да и вряд ли навязывание ему подобных западных принципов и правовых норм будет успешным.
Не воспитали родители, воспитают сокамерники.