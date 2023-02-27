Защитник «ПСЖ» подозревается в изнасиловании.

Как сообщает Le Parisien, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием футболиста, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил начальству, и в результате делом заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям предполагаемой жертвы, 16 января Хакими пообщался с ней в Instagram, а 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

В конечном счете девушке удалось оттолкнуть защитника « », а затем послать сообщение другу, который и приехал забрать ее.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто.