Хакими обвиняют в изнасиловании 23-летней девушки. Она приехала на вызванном им такси домой к игроку «ПСЖ», Ашраф целовал ее и совершил проникновение пальцами

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия Сборная Марокко по футболу девушки и спорт Ашраф Хакими контент Футбол

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими подозревается в изнасиловании.

Как сообщает Le Parisien, в минувшее воскресенье в полицию обратилась 23-летняя девушка, заявившая о половом акте с участием футболиста, совершенном без ее согласия. При этом она отказалась подавать заявление, но сотрудник полиции доложил начальству, и в результате делом заинтересовалась прокуратура.

Согласно показаниям предполагаемой жертвы, 16 января Хакими пообщался с ней в Instagram, а 25 февраля девушка на такси, вызванном марокканцем, приехала к его дому в Булонь-Бийанкур, коммуне в западном пригороде Парижа.

В доме Ашрафа «ситуация вышла из-под контроля», игрок начал целовать гостью в губы, снимать с нее одежду и ласкать грудь, несмотря на протесты. Также Хакими совершил проникновение в нее пальцами.

В конечном счете девушке удалось оттолкнуть защитника «ПСЖ», а затем послать сообщение другу, который и приехал забрать ее.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес Хакими не выдвинуто.

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215 комментариев

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Anatolii
Ответ Kirill Kotletsov
Женщина, переступившая порог жилища мужчины, прекрасно осознаёт чем это может закончиться, более того желает этого.
Безусловно
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Daniel
Ответ d.xoxlov
А приезжала чего? В плэйстэйшн поиграть?
Да какая разница... Для секса изначально - могла передумать. Он и пальцем ее не должен трогать, если она не согласна. Может просто на свидание. Не каждое свидание дома заканчивается сексом и приставаниями. Просто пообщаться. Что угодно
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Anatolii
Ответ Demon44
уверен, что продуманный план хитрой бабищи. надеюсь её на чистую воду выведут. ехала значит сама и тут её изнасиловали пальцем.
Выведут и что ей за это будет? А ничего. В этом-то и проблема
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Anatolii
Ответ OnTuMyC
я так понял богатым и знаменитым лучше предаваться разврату теперь только при свидетелях под видеозапись и с заранее составленным договором согласия заверенным у нотариуса.
Лучше пользоваться услугами индивидуалок
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Доржи Бордоев
Ответ RembaXXX
И что, это дает право принуждать к сексу женщин, если она кому то в гости зашла? Кто вообще это плюсует, задумайтесь, ваша сестра или дочь возможно так захочет познакомиться со знаменитостью, а он ее трахнет в задницу, без ее согласия, мотивируя тем, она сама в гости пришла.
Мозги должны быть у женщины, не стихи же ей будут там читать
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Anatolii
Ответ Я Гражданин Мира
Мне кажется в таких ситуациях сажать надо уже девушек. И много позволено в таких ситуациях. Что ты делала у дома чужого мужика.? Идиотка !!!!! Бедные мужчины, чут не так смотрел, это уже изнасилование. Мне кажется девушкам много позволено
Почему идиотка? Не идиотка. Прекрасно знала, куда и зачем шла. Сексуальная провокация с последующими обвинениями. Беспроигрышный вариант для современной ОЖП.
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evil
Сейчас на церемонии the Best показали Хакими, сидит, как ни в чём не бывало, пальцы нюхает
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Daniel
Ответ tm5pvbngvj
Господи, и кто плюсует таких имбецилов😂
Я просто в шоке с этих комментариев. У этих людей вообще нет понимания того, что такое активное согласие, что девушка сама после свидания решает, хочет она секса или нет
Не каждое свидание так должно заканчиваться
Какой бред
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Marduhai
Очевидно, что комменты идут от ребят, которые совершенно не следят за изменениями в базовых нормах взаимоотношений с женщинами. За "любовь" надо платить - так что изволь получить четкое согласие. Таково решение хозяев мира, которые и объявили о харассменте.
В соответствии с этим меняется и следственно-судебная практика. Фактически теперь любая проститутка может приехать по вызову, но изволь подчиниться, если в процессе окончательных переговоров она решит отказаться от секса. Любой синяк у неё на руке - может стать решающим доказательством при обвинении....
Другое дело, что Хакими мусульманин и ему можно посочувствовать, да и вряд ли навязывание ему подобных западных принципов и правовых норм будет успешным.
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Роман Смирнов
когда там вас полу педиков всех уже посадят
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Тен мать его Хаг
Ответ El Fenomeno 9️⃣
А что не так? Посмотрел бы я как ты запел когда твоя сестра или дочь к монобровому поехала🙈
Что эти люди, что те люди, не надо быть высокомерными и считать себя лучше других, это глупо. Каждый может еб****ся с кем хочет, не наше дело
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Интересная личность
Ответ Александр Зубков
Вареники.
Хакими и пытался слепить, но не фартануло
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Team_Coach
Видимо хинкали хотели приготовить)
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Дядя Гор
Проникновение пальцами или как ее называют футболисты.Рука бога.
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Тен мать его Хаг
Ответ Great ManUtd
Ну если белая девушка, едет к не белому парню - это реально странно.
Каждый имеет право заниматься любовью с кем хочет и когда хочет
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Anatolii
Ответ Андрюха с района
И?) Она и отказалась, только Хакими успел пальчиками немного пошалить) Он же ее не изнасиловал) И женская непредсказуемость не избавляет от ответственности) Поэтому в какой-то степени сама виновата)
Сама виновата 100%
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Добрый Ноунейм
Ответ Great ManUtd
Я бы вообще запретил секс до брака. А в наказание - кастрация. Сразу бы все стали правильно себя вести. Хочешь секса - женись, нет - значит терпи или помпа-мастурбатор.
Проблема в том, что много ложных обвинений. Женщин таких стерилизовать выходит надо за подобное. Девка прыгнула в такси и знала куда едет. Просто домой никто не приезжает, так что это такая ссанина
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QueenAmidala
Между прочим, Ашраф женат и у него двое детей
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Kemal Gul
Ответ андрэ
пора уже закон издавать - сама пришла/приехала, значит дала согласие
Эмм, очень странный комментарий. Я не рассматриваю конкретный случай, тут может деваха просто захотела попиариться или срубить бабла. Но если рассмотреть ситуацию в целом, разве девушка не может передумать? Или раз уже приехала, то обязана заняться сексом, отказы больше не принимаются?
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Алекс 777
Ответ RembaXXX
И что, это дает право принуждать к сексу женщин, если она кому то в гости зашла? Кто вообще это плюсует, задумайтесь, ваша сестра или дочь возможно так захочет познакомиться со знаменитостью, а он ее трахнет в задницу, без ее согласия, мотивируя тем, она сама в гости пришла.
ты своей сестре/дочери не будешь запрещать ходить в гости к незнакомым мужчинам? ведь 99,9% мужчин зовя в гости девушку не имеют мыслей о сексе
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encaro_one
Ответ Вахид Акберов
Очередной сериал начинается. Интересно что она думала, когда он её домой позвал, что они мультики смотреть будут)))
На зоне потом будешь рассказывать с такой статьёй, что в гостях обязательно женщина должна отдаться.
Не воспитали родители, воспитают сокамерники.
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Ильдар М
Скоро богатых футболистов начнут обвинять в изнасиловании взглядом. Она не хотела, но он так на нее смотрел, что она потекла. Следы на ее белье - подтверждение. Практически проникновение, просто не пальцами, а ментальное, но какая разница уже)
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Alexander Kochet
Ответ justbored
Are you okay?
So far so good
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GromwuD
Ответ Prokuror Prokurorov
С Альфачей в комментах конечно прихожу в ужас. Ох уж этот аргумент про "Су4ка не захочет - кабель не вскочет". Ну и что с того, что она добровольно к нему приехала? Я, конечно, понимаю, что в российских (снгшных) реалиях самостоятельный визит девушки на 90% означает ее согласие, но в Европе все же другая модель поведения и воспитания. Нельзя трогать человека без его согласия и не важно: Человек это или женщина.
муа- ха ха))))) какая другая?))) во всем мире она одинаковая, эта модель)))
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Dark.Babysitter
Ответ Altim
Так никто не признается в такой статье. Она не в почёте на зоне.
У каждого есть документы - обвинительное заключение и приговор суда. Если ты это не покажешь тем, кто спрашивает, то автоматически ты будешь "под вопросом". А это равноценно петушатне. Не сидеть за столом, не пользоваться общим, ничего не трогать. И т.д. и т.п.
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