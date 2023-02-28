Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен

Теги ПСЖ лига 1 Франция происшествия девушки и спорт Ашраф Хакими контент Футбол

Ашраф Хакими не переживает из-за обвинений в изнасиловании.

Вчера стало известно, что защитник «ПСЖ» подозревается в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.

Как сообщает журналист Дани Хиль, окружение Хакими отрицает факт домогательств. Сам Ашраф, вчера посетивший церемонию вручения призов The Best, «очень спокоен».

Хакими обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки. Она приехала на вызванном им такси домой к игроку «ПСЖ», Ашраф целовал ее и совершил проникновение пальцами

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ripers
Ответ Vinnipukh Vinni
А вдруг это жена предложила ему пригласить девчонку для ЖМЖ?
Брат но он же мусульманин🤦Если 2 жены понятно а ЖМЖ🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mr.BadGuy
А почему Ливерпуль до сих пор не подал заявление об изнасиловании на Винисиуса, Модрича и Бензема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Трент Резнор
Дело простое, как два пальца ✌️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АГОШКИН Алексей
А что она делала у него дома?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
а потом будет 5 версий игры сунь-высунь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lisic
Пора бы уже футболистам брать расписки со своих потенциальных партнерш, что те не против вступить с ними в связь. Желательно это согласие должно быть озвучено на видеокамеру и зафиксировано через какое-нибудь специально созданное для таких случаев приложение с авторизацией через госуслуги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toscano
Ответ Maximus055
А Дзюба то умней этих всех Алвесов оказался.
Давно так не смеялся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
Ответ Айвенго
Уведомить - это значит, что можно попробовать договориться полюбовно, без проникновения, но с купюрами США.
С купюрами можно и с проникновением. По цене не сошлись, очевидно.
Странно, что кто-то минус поставил. Ведь всё настолько очевидно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
Ответ Maggio 13
А если подтвердится, что она действительно была у него дома… это будет тупой ход со стороны Хакими звать телку домой, будучи женатым. Тогда и жена может развестись и отжать 50% совместно нажитого имущества.
А вдруг это жена предложила ему пригласить девчонку для ЖМЖ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Ответ kodgong
хакими женат на актрисе большой какой-то)
В чем проблема для человека исповедающего ислам?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dario Alexys
Ответ ConorNite
Теперь Окружение Хакими.. А если касательно ситуации, футболисты уже совсем рехнулись. Считают себя всевластными и думают, что им позволено все из-за раздутых зарплат и мыльного пузыря под названием хайп. Про игроков ПСЖ и говорить не приходится. Они уже давно забили на футбол и находятся в прострации
да что себе позволяют эти богатые шлангоносцы , имеют наглость пригласить к себе домой рассчитывая , что понравились девушке как личность , а не как мешок с деньгами . Но футболисты тупые и за это они будут расплачиваться деньгами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maggio 13
А если подтвердится, что она действительно была у него дома… это будет тупой ход со стороны Хакими звать телку домой, будучи женатым. Тогда и жена может развестись и отжать 50% совместно нажитого имущества.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Don Cherry 67
Менди и Гринвуд тоже спокойны.......после года без футбола.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kodgong
Ответ dr. cage
Катарские шейхи замнут на раз.. Ещё и обставят так, что все произошедшее часть мароканской культуры по ухаживанию за будущей женой. Девушка по итогу ещё и извинится..
хакими женат на актрисе большой какой-то)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Ответ Вадим Слуцкий
Как до сих пор ещё остались футболисты, которых ни одна девушка не обвинила в изнасиловании? Это просто чудо. Очевидно, это затворники, которые, помимо тренировок и игр, просто сидят дома и не выходят даже в магазин.
У Мбаппе вообще беспроигрышный вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Айвенго
Ответ Alex1104
"Притом она сказала, что она не хочет подавать заявление, а «уведомить об изнасиловании»" Вот этот пассаж вообще непонятен, честно говоря. Больше похоже на подготовленное вымогательство в стиле: "пока ехала - передумала". "ночью предполагаемая жертва отправилась в дом игрока в Булони на такси, которое игрок «ПСЖ» заказал для нее" - для игры в лото, очевидно же.
Уведомить - это значит, что можно попробовать договориться полюбовно, без проникновения, но с купюрами США.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Северный болельщик
Как вариант, нужно изготовить сверхдорогих, искусственных телок для богатых футболистов. В таком случае, вероятность судебных дел сведется к нулю. В плане интеллекта разницы не почувствуют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дандрей
Велком ту Раша!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maximus055
А Дзюба то умней этих всех Алвесов оказался.
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
red hikkikomori
Ответ Log in
Ник символичный :)
)) да, я домосед))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ red hikkikomori
Да лучше вообще походу на базе клуба жить и никуда оттуда не выходить) и ещё сделать на всех базах 8-ми метровый забор, как на базе МЮ)
Ник символичный :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Монарх_777
Ответ Пирс Морган
Повезло Хакими, конечно, но, если так посудить, он вызвал такси, она приехала к нему домой, видимо, думала будут играть в карты
Камеру скрытую надо вешать для таких дел
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tun
Ответ Вадим Слуцкий
Как до сих пор ещё остались футболисты, которых ни одна девушка не обвинила в изнасиловании? Это просто чудо. Очевидно, это затворники, которые, помимо тренировок и игр, просто сидят дома и не выходят даже в магазин.
видимо не все домогались и звали в гости незнакомок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Вадим Слуцкий
Как до сих пор ещё остались футболисты, которых ни одна девушка не обвинила в изнасиловании? Это просто чудо. Очевидно, это затворники, которые, помимо тренировок и игр, просто сидят дома и не выходят даже в магазин.
И вот просто интересно: это "окружение" реально с ним тусит 60/24/7/365, что ли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кан и Баллак сидят в баре
Ждём новую ежемесячную рубрику "Топ 10 домагательств месяца")
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий