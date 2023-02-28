Окружение Хакими отрицает, что он домогался девушки, обвинившей его в изнасиловании. Игрок «ПСЖ» спокоен

не переживает из-за обвинений в изнасиловании.

Вчера стало известно, что защитник «ПСЖ» подозревается в изнасиловании. 24-летняя девушка заявила, что футболист проник в нее пальцами без ее согласия у себя дома.

Как сообщает журналист Дани Хиль, окружение Хакими отрицает факт домогательств. Сам Ашраф, вчера посетивший церемонию вручения призов The Best, «очень спокоен».

Хакими обвиняют в изнасиловании 24-летней девушки. Она приехала на вызванном им такси домой к игроку «ПСЖ», Ашраф целовал ее и совершил проникновение пальцами