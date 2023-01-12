«Промес и наркотики? Злая шутка спартаковских врагов». Кавазашвили о Квинси

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Анзор Кавазашвили Квинси Промес Футбол

Анзор Кавазашвили высказался об обвинениях в адрес Квинси Промеса.

Вчера стало известно, что полузащитника «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.

«Промес и наркотики? Это, видимо, чья-то плохая выдумка.

Я знаю причину, почему Квинси не поедет на сборы – он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно.

А все остальное – злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)

De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг

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36 комментариев

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varvarjuk
У деда окончательно крыша поехала.
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damondiamond
Везде враги ёпт
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Красный чай
Вот оно че... оказывается заговор против Спартака мировой! Сам Бильдербергский клуб видать замешан.
Опять на болоте заквакали не съедобные. Угомонись.
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Aviazur
Пора его в думу....созрел🤣🤣
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garp
Ответ blacksmithept
Какой же дурак был в комитете по этике.
старость - очень большое несчастье
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Злодей Спб
Вселенский заговор против спартака.
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semenoffp3trok
много писал чтобы в тегах не ставили, это его личная жизнь, суд в марте, решения на данный момент нет, смысл обсасывать
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OldRedWhite
Ответ blacksmithept
Какой же дурак был в комитете по этике.
Надеюсь на его место назначили достойного !
Терюшкова , например !
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OldRedWhite
Ответ Красный чай
Вот оно че... оказывается заговор против Спартака мировой! Сам Бильдербергский клуб видать замешан.
Мог бы Спартак проявить солидарность и поехать на сборы в Венесуэлу !
Или на Кубу !
А не в Эмираты эти …
Хотя , надежнее всего в КНДР , но там сейчас с погодой не очень
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OldRedWhite
Ответ Hong Kil
Да, да нидерландская прокуратура болеет за Зенит. Убийцу и наркодилера покрывает бывший член комитета по этике.
Вот ты и спалился !
Псевдопатриот , а на деле агент ЦРУ !
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владимир семенов
Банки тушняка и Старостины тоже
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Рашпель793
Я то думал голландцы Промеса за преступления прессуют и хотят на родине видеть, а это оказывается всё дело в клятом антиспартаковском заговоре!
Конечно, голландцы боятся, что весь мир узнает, что стиль Аякса и в целом голландскую школу придумали в Спартаке🤭
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Garikus89
Знаменитое ОПГ в прокуратуре Нидерландов, нацеленное на развал Спартака, чего вы смеетесь?
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mediaboss22
рафик , ой то есть Антошка не виноват , это его родственник сам на нож 3 раза прыгнул. и это не кокаин, а всего лишь мука. просто она с гор Колумбии, и с неё слегка бодрит
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sashka.loker
Пожалуйста, Спортс, сделайте возможность банить тэги как на Пикабу! Умоляю! Ну сил уже больше нет читать Кавазашвили, Мостового, Терешкова (даже заголовки просто) и прочих представителей палаты номер 6
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Ответ Виталий Желтоусов
Спартаковские враги!!!??? Что за бред??? Квинси реально проходит по делу.
И родственника Квинси тоже враги-антиспартаковцы ножом пырнули
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Ответ Куй Покагорячев
"Какими наркотикамииии"
Какие ваши доказательства?
Кокаинум.
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Дмитрий Станиславович
Это всё антиспартаковский заговор.
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Пирс Морган
Да тут походу сам Эль Чапо был замешан
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Eric_Cartman
Это правда смешно
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Куй Покагорячев
"Какими наркотикамииии"
Комментарий со звуком😌
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ARIGAMI ARIGAMI
Так и знал, что прокуратура королевства Нидерландов ищит дилеров и расследует их деятельность, только чтобы помешать Спартаку...
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Amalfitano
Ответ Ебздрогыч
Квинси и правда получил травму, психологическую, от надвигающихся судебных разбирательств
А вообще, пребывание Промеса в Голландии пагубно сказывается на Промесе. То пырнёт суринамца, то наркоты прикупит на пол Европы.
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Amalfitano
Знаменитые враги спартака. Они же драг дилеры.😆😆😜🤦
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nobrainnopain
400 кг там совсем другие суммы
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