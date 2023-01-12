«Промес и наркотики? Злая шутка спартаковских врагов». Кавазашвили о Квинси
Анзор Кавазашвили высказался об обвинениях в адрес Квинси Промеса.
Вчера стало известно, что полузащитника «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг.
«Промес и наркотики? Это, видимо, чья-то плохая выдумка.
Я знаю причину, почему Квинси не поедет на сборы – он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно.
А все остальное – злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.
Промес заплатил наркодилеру 250 тысяч евро за пропажу партии кокаина весом 400 кг в 2019-м (AD)
De Telegraaf: Промеса подозревают в торговле наркотиками – у полиции Бельгии данные о вложениях в партию кокаина весом 4000 кг
Терюшкова , например !
Или на Кубу !
А не в Эмираты эти …
Хотя , надежнее всего в КНДР , но там сейчас с погодой не очень
Псевдопатриот , а на деле агент ЦРУ !
Кокаинум.