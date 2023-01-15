«Промес прячется в России. У него не хватит яиц, чтобы приехать и ответить за преступления». Нидерландский журналист о хавбеке «Спартака» и наркотиках

Нидерландский журналист Gelderlander критично отозвался о .

Игрока « » подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Промес, как всегда, отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению.

Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Лекс Ламмерс.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?