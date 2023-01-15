«Промес прячется в России. У него не хватит яиц, чтобы приехать и ответить за преступления». Нидерландский журналист о хавбеке «Спартака» и наркотиках
Нидерландский журналист Gelderlander критично отозвался о Квинси Промесе.
Игрока «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.
«Промес, как всегда, отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.
Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению.
Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.
Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Лекс Ламмерс.
Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?
Улыбаетесь?
Ну, такая повестка универсальная. Меняем названия стран в случайном порядке и всегда смысл один и тот же: свалил? ну, мы тебя теперь особо подозреваем.
Вроде Менди по многим эпизодам как раз суд и оправдал
Или ты это ты про дзюбу и азмуна в раздевалке зенита?Откуда вы такие дятлы берётесь