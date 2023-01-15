«Промес прячется в России. У него не хватит яиц, чтобы приехать и ответить за преступления». Нидерландский журналист о хавбеке «Спартака» и наркотиках

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес контент Футбол

Нидерландский журналист Gelderlander критично отозвался о Квинси Промесе.

Игрока «Спартака» подозревают в передаче 250 тысяч евро наркодилеру в качестве штрафа за пропажу партии кокаина весом 400 кг. Квинси не поехал на первый сбор клуба в Дубае.

«Промес, как всегда, отрицает свою причастность уже ко второму преступлению. Это именно тот случай, когда правительство Нидерландов может доказать причастность игрока к делу о наркотиках.

Пока Квинси официально не предъявлено обвинение, но следователи хотят допросить его в суде именно в Нидерландах, и это может привести к заключению.

Промес не хочет ехать, потому что он подозревается еще и в другом деле (нанесение ножевых ранений человеку), и поэтому может попасть надолго в тюрьму.

Промес, как подобает преступнику, прячется в России. Не думаю, что у него хватит яиц, чтобы приехать в Нидерланды и ответить за совершенные преступления», – сказал Лекс Ламмерс.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?   

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60 комментариев

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Slavick Nemkovsky
Ответ balander09
Опять яйца... Может совести и ответственности ?
Ни яиц, ни совести
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tony
А у журналиста бы хватило? На месте Квинси я бы тоже не поехал никуда (хотя я бы на этом месте вряд ли оказался). Там срок серьёзный, а тут отличная зпшка свобода.
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KOTOV71
А почему молчат владельцы Спартака? Их игрока обвиняют,они молчат? Может пора внести ясность? Какая-то реакция должна быть?
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Олег Устименко
Ответ Иван Никулин
пока еще не официально))вот если осудят промеса(а все к этому идет),то тогда да спартак станет клубом уголовников
Для кого?😳
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Олег Устименко
Ответ Иван Шуткин
Если был такой объем наркотиков , то Интерпол бы обратился в России и его выдали бы , если нет запроса , значит нет официального обвинения
С Дона выдачи нет☝️
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Олег Устименко
Ответ SMART789
сколько вам платят за это?)
Сколько тебе за это платит Миллер, вот хороший вопрос☝️
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Олег Устименко
Ответ Ivan Petrov
То что Тимощук с Семаком до сих пор не осудили сво говорит ,что они полные трусы
У тебя всё в порядке, почему они должны осуждать СВО?😳
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Олег Устименко
Ответ balander09
Опять яйца... Может совести и ответственности ?
Ты бы на месте Промеса поехал?😏
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Олег Устименко
Так приезжай сам и скажи ему всё что думаешь или не хватает яиц😏
+4
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Иван Шуткин
Если был такой объем наркотиков , то Интерпол бы обратился в России и его выдали бы , если нет запроса , значит нет официального обвинения
+3
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+3
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Michael Boldyrev
Ответ Sevuska
Когда Голландец говорит критически о наркотиках , где они официальны , вызывает только улыбку ☺️
Вы удивитесь, но у кокаина есть код ТНВЭД. Вот такой: 2939 72 000 0.
Улыбаетесь?
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dart darteg
Ответ Иван Никулин
на спартак по ходу вообще плевать на репутацию.уже сейчас ясно что промеса осудят,и тогда интересно не побоится ли спартак разорвать с ним контракт,или будет поддерживать то преступление которое промес совершил.?
кому ясно?
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Pok_Toholo
Ответ Ivan Petrov
То что Тимощук с Семаком до сих пор не осудили сво говорит ,что они полные трусы
С какого они должны осуждать сво? Рехнулся?
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Michael Boldyrev
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Может он не верит в судебную систему Нидерландов? Например история с Менди показала, что повестка важнее и может сломать жизнь человека. Это не оправдание Промеса, но в справедливость судебной системы не верится.
а тут какая повестка? "Не сбегай от правосудия в Россию - мы тебя накажем"?
Ну, такая повестка универсальная. Меняем названия стран в случайном порядке и всегда смысл один и тот же: свалил? ну, мы тебя теперь особо подозреваем.
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Pok_Toholo
Ответ Павел Ермаков
Почитайте про двоюродного брата Промеса.Тварь та ещё.Мутит темные дела.С наркотой связан.Недаром Квинси психанул и пером его пощекотал.Так этот сучонок остался должен Волтеру,а Квинси заплатил (дурак) за брата.Номерок телефона Квинси у Волтера оказался с подачи брата.Квинси топи подонка по полной.
Звучит как краткий синопсис из сиквела "Гарлемские ночи"
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Ivan Petrov
Ответ ЗЕНИТ65
Откуда у девочки яйца?
Всё правильно у балельщиков зенита их и нет,иначе бы они не проносили петарды у себя в заднем рюкзачке
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Michael Boldyrev
Ответ Павел Ермаков
Почитайте про двоюродного брата Промеса.Тварь та ещё.Мутит темные дела.С наркотой связан.Недаром Квинси психанул и пером его пощекотал.Так этот сучонок остался должен Волтеру,а Квинси заплатил (дурак) за брата.Номерок телефона Квинси у Волтера оказался с подачи брата.Квинси топи подонка по полной.
Павел, а вы по этому делу кем проходите?)
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Stereophonics89
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Может он не верит в судебную систему Нидерландов? Например история с Менди показала, что повестка важнее и может сломать жизнь человека. Это не оправдание Промеса, но в справедливость судебной системы не верится.
А что за претензии к судебной системе?
Вроде Менди по многим эпизодам как раз суд и оправдал
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Ivan Petrov
Ответ Hong Kil
То что Промес прячется от Гааги, лишний раз подтверждает, что он виноват.
То что Тимощук с Семаком до сих пор не осудили сво говорит ,что они полные трусы
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Michael Boldyrev
Хм, на кого это работает? Промес знает, что сядет в тюрьму как только покинет Россию, а его пытаются выманить яйцами)
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Ivan Petrov
Ответ SMART789
сколько вам платят за это?)
Откуда мы знаем сколько вам там платят в Лахте
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Ivan Petrov
Ответ Давид Agabekyan
Покушения на убийства мало?
На тебя?
Или ты это ты про дзюбу и азмуна в раздевалке зенита?Откуда вы такие дятлы берётесь
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Сибирский литовец
ЧВК Промес
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psycho killer
Реальный ганста
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d.xoxlov
Ответ сервисник
Как и подабает преступнику, прячется в России? Кого это он ещё имеет ввиду?
Свою бестолковую говорящую голову и надежду, что попадёт в повестку.
+1
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