Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России

Футболисты « » Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

На Портале правовой информации размещен указ президента России Владимира Путина от 24 февраля 2023 года.

В числе 34 человек, которые сегодня получили гражданство России, названы бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.

РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»