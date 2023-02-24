Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России

Теги Зенит премьер-лига Россия Владимир Путин Политика натурализация Малком Клаудиньо Футбол

Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.

На Портале правовой информации размещен указ президента России Владимира Путина от 24 февраля 2023 года.

В числе 34 человек, которые сегодня получили гражданство России, названы бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.

РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»

339 комментариев

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батьмен
Ответ Дядя ТУРА
интересно у них есть чат в Ватсапп - Озеро?)
Учитывая их возраст чат в Вайбере
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arspurs9
Ответ buryat
Ст. 29
Ну, статья 29, я расписал же о всех подходящих пунктах, и п1.1, и 1.5.
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buryat
Ответ arspurs9
Какой конкретно
Ст. 29
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Тайосич
Ответ Андрей Балабаев
Если наркоше и тыкальщику ножей в людей дадут паспорт РФ напишешь про нефтяной беспредел и совершенное позорище?
Малмом в Зените меньше 5 лет, Клаудиньо меньше 3. Промес в Спартаке больше 6.
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Дмитрий Тихонов
Ну да, всё правильно - в Бразилии слишком много людей, можно миллионам 40 дать гражданство России и через 25 лет мы выиграем чемпионат мира по футболу!
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Товарищ Наркотик
Ответ BaltikaSPb
Поклонник Центрального спортивного клуба Армии про призывной возраст что то вякает ? Много ваших на фронте ? Может давно уже пора переименовать в Центральный спортивный клуб ВЭБ К армии вы никакого отношения не имеете
Так армия сама клуб чеченцам в 90е продала
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arspurs9
Ответ buryat
Вижу ответ, но не вижу, почему п.5 ч.1 упомянутой статьи неприменим.
Какой конкретно
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SMART789
Ответ evgshk
Зачем вообще президенту вообще возможность выдавать гражданство отдельным указом, когда существуют стандартные нормы? Объясни мне с точки зрения здравого смысла и логики. Тыкнуть в закон - так себе аргумент. Мы уже видели, как законы могут приниматься 1 днем.
Мое мнение: такое право президенту вообще не нужно, выдавать гражданство надо по ускоренной процедуре всем желающим

Считаете себя россиянином? Получите паспорт за 6 месяцев и платите здесь налоги

Но выше мы обсуждает другой вопрос: законно или не законно

На пальцах и пунктах закона показал, что 100: законно и по правилам
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Добрый Ретроград
Теперь они русские пацаны и могут забрить на СВОйну.
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arspurs9
Ответ SMART789
Причем здесь "гуманитарная помощь"? В статье не сказано ни слова про "гуманитарную помощь" Не стоит натягивать сову на глобус
При том что «в гуманитарных целях» ровно из той же категории, откуда и «гуманитарная помощь».
Натягиванием совы на глобус занимаются защитники этой выдачи гражданства, натягивая эту чушь под законы, по которым у них было 0 прав на досрочное получение. Такая чушь, как и с Фернандесом.
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buryat
Ответ arspurs9
Повторю, читай ниже, местному смартику я уже по этой статье ответил
Вижу ответ, но не вижу, почему п.5 ч.1 упомянутой статьи неприменим.
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Spartakus1984
Клоунада))) неокторые годами ждут получение гражданства а этим за месяц слепили
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Товарищ Наркотик
Ответ Log in
Гражданство и гражданство, что уж там. Налоги будут платить со своих за, как все граждане, а не 30% для иностранцев. Если не ошибаюсь, то заиграны же ж за селесао олимпийскую, значит не смогут играть сборную России. С Рамиресом из Краснодара была та же история, ну получил гражданство и что дальше? Легом быть не перестал
А зачем это?
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Дмитрий9779
Ответ BeastI666I
так они не герои для Африки. Они герои Украины. У каждой страны свои герои!
Так уровень жизни на Украине как в Африке.
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arspurs9
Ответ buryat
А как быть со статьей 29 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О гражданстве Российской Федерации"?
Повторю, читай ниже, местному смартику я уже по этой статье ответил
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Артур Джаниашвили
Ну кто бы сомневался.
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Andy Tucker
это анонс изменения понятия "легионер" в следующем сезоне. вспомнил этот сюжет, в главной роли, раздающий гражданство
https://youtu.be/p3fJS1yQzBg
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evgshk
Ответ SMART789
Выше написал: на основании закона статья 29 о порядке получения Гражданства РФ Нормы и правила соблюдены
Зачем вообще президенту вообще возможность выдавать гражданство отдельным указом, когда существуют стандартные нормы? Объясни мне с точки зрения здравого смысла и логики.

Тыкнуть в закон - так себе аргумент. Мы уже видели, как законы могут приниматься 1 днем.
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Женька Овомоела
Ответ fedorbazaykin
А как у них с русским языком? А z- татуировки, как Монсон набили? 🤣
А с языком у них примерно так же как у гражданина РФ и в недавнем прошлом игрока сборной - товарища М.Фернандеса, которому Вы в 2018м аплодировали стоя со слезами на глазах)
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Денис Феношин
Ответ BeastI666I
сисян он
Казалось бы причем тут овальный)))
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Дмитрий9779
Ответ STAVRsSC
зачем ты врёшь? вопрос не в количестве школ, а в качестве воспитанников. Зениту проще купить кучу бразильцев, чем вырастить в 5-ти миллионном городе несколько классных игроков. Где новые Кержаковы, Малафеевы, Быстровы?
Назовите качественных воспитанников других клубов.
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Андрей Балабаев
Ответ Тайосич
Очередной газовый беспредел и совершенное позорище!
Если наркоше и тыкальщику ножей в людей дадут паспорт РФ напишешь про нефтяной беспредел и совершенное позорище?
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Роман
Ответ Hong Kil
Именно этот майонез неэффективный менеджмент и втирает в виски болельщиков отсталых клубов.
расскажи кто получает хотя бы 3+млн.евро в любом клубе в РФ...не говоря уже о 5-7 млн.
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SMART789
Ответ Montenegro Serbian
Нет. Они готовы благосклонно принять российское гражданство, заработать тут миллионы долларов и потом уехать. Ну а в качестве благодарности что? Ну как минимум потом обсирать Россию не будут (но это не точно) или лайки в соц.сетях бывшим клубам из России будут ставить (но это не точно). Ультрабонус: могут написать что уважают Путина.
Как это увязано одно с другим? Без гражданства они бы не заработали миллионы или не уехали бы?
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Hong Kil
Ответ Роман
зарплата в придворном клубе не достигаемая высота для других клубов
Именно этот майонез неэффективный менеджмент и втирает в виски болельщиков отсталых клубов.
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