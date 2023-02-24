Путин предоставил Малкому и Клаудиньо гражданство России
Футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо стали гражданами России.
На Портале правовой информации размещен указ президента России Владимира Путина от 24 февраля 2023 года.
В числе 34 человек, которые сегодня получили гражданство России, названы бразильские полузащитники Малком и Клаудиньо.
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, Клаудиньо – с августа 2021-го.
РФС о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России и перестанут считаться легионерами»
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Но выше мы обсуждает другой вопрос: законно или не законно
На пальцах и пунктах закона показал, что 100: законно и по правилам
Натягиванием совы на глобус занимаются защитники этой выдачи гражданства, натягивая эту чушь под законы, по которым у них было 0 прав на досрочное получение. Такая чушь, как и с Фернандесом.
https://youtu.be/p3fJS1yQzBg
Тыкнуть в закон - так себе аргумент. Мы уже видели, как законы могут приниматься 1 днем.