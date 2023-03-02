Охранник «Мегаспорта» не разрешил Квинси Промесу поиграть с детьми после матча ЦСКА – УНИКС

Теги Спартак ЦСКА УНИКС видео Единая лига ВТБ Квинси Промес Баскетбол

Охранник «Мегаспорта» не разрешил футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу поиграть с детьми в мини-баскетбол после матча ЦСКАУНИКС.

Видео опубликовано в Telegram-канале «Свободный агент».

В четверг в «Мегаспорте» в Москве состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 91:77.

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7 комментариев

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catcher69
страна охранников
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Александр Павлов
Херня полнейшая
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A. V.
Так как дети пришли без справок о прививках
+4
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Старостин
Юмористы-клоуны "с ножом в колено" - ваш звëздный час!
+6
-3
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Назар Игорь
Качество видео на 2 -, но кажется Промес был обут не в баскетбольную обувь.
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Konstantin Zorin
Талантливо подана новость. Ничего не понятно, кроме итога матча.
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Ебздрогыч
Охранник мог за это и нож в колено получить
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-15
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