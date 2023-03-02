Охранник «Мегаспорта» не разрешил Квинси Промесу поиграть с детьми после матча ЦСКА – УНИКС
Охранник «Мегаспорта» не разрешил футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу поиграть с детьми в мини-баскетбол после матча ЦСКА – УНИКС.
Видео опубликовано в Telegram-канале «Свободный агент».
В четверг в «Мегаспорте» в Москве состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между ЦСКА и УНИКСом. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 91:77.
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