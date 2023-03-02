Охранник «Мегаспорта» не разрешил Квинси Промесу поиграть с детьми после матча ЦСКА – УНИКС

Охранник «Мегаспорта» не разрешил футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу поиграть с детьми в мини-баскетбол после матча ЦСКА – УНИКС.

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В четверг в «Мегаспорте» в Москве состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата лиги ВТБ между ЦСКА и . Встреча завершилась победой хозяев со счетом 91:77.

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