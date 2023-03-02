Хавбек «Краснодара» Кади: «Галицкий – лучший футбольный руководитель в России»
Хавбек «Краснодара» Кади высоко отозвался о президенте клуба Сергее Галицком.
«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.
Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление.
Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал Кади.
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