Хавбек «Краснодара» Кади: «Галицкий – лучший футбольный руководитель в России»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий Кади Футбол

Хавбек «Краснодара» Кади высоко отозвался о президенте клуба Сергее Галицком.

«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.

Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление.

Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал Кади.

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2 комментария

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Ваге Геворгян
Ответ Arman FCSM
Вне всяких сомнений, Галицкий - величина. Таких в нашей стране, к сожалению, немного. Но в его голове есть свои "бзыки", которые, как мне кажется, мешают подняться "Краснодару" на ступеньку повыше
Он уже несколько лет не так вмешивается в дела клуба.... К сожалению.. Я думаю это время когда он продал Магнит... То есть проблемы со здоровьем начались.... Желаю ему перебороть эту болезнь... Он заслужил, чтобы жить дольше и развивать наш любимый клуб...
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Arman FCSM
Вне всяких сомнений, Галицкий - величина. Таких в нашей стране, к сожалению, немного. Но в его голове есть свои "бзыки", которые, как мне кажется, мешают подняться "Краснодару" на ступеньку повыше
+2
-1
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