Хавбек «Краснодара» Кади: «Галицкий – лучший футбольный руководитель в России»

Хавбек « » Кади высоко отозвался о президенте клуба .

«Я не знал Галицкого раньше, но перед переходом в «Краснодар» я много спрашивал о нем – все говорили, что это отличный человек.

Мы общались с ним один раз, он произвел на меня огромное впечатление.

Думаю, что Галицкий – лучший футбольный президент в России, он многое делает. Очень приятно было с ним пообщаться», – сказал .

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