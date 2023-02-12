Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», чтобы сохранить хорошие отношения с Галицким («РИА Новости»)
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить «Краснодар».
Президент «быков» Сергей Галицкий лично обсуждал с 51-летним специалистом его возможное назначение, но Слуцкий ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, в том числе по линиям развития детского и юношеского футбола, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
В итоге в начале января «Краснодар» возглавил Владимир Ивич, работавший ранее с «Маккаби» из Тель-Авива, ПАОК и «Уотфордом».
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