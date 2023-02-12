Слуцкий отказался возглавить «Краснодар», чтобы сохранить хорошие отношения с Галицким («РИА Новости»)

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия отставки Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог возглавить «Краснодар».

Президент «быков» Сергей Галицкий лично обсуждал с 51-летним специалистом его возможное назначение, но Слуцкий ответил отказом из-за желания сохранить хорошие отношения с владельцем клуба, так как они приятельствуют достаточно давно, в том числе по линиям развития детского и юношеского футбола, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

В итоге в начале января «Краснодар» возглавил Владимир Ивич, работавший ранее с «Маккаби» из Тель-Авива, ПАОК и «Уотфордом».

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3 комментария

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Gornostaev
Чтобы наша любовь не умерла - никакой свадьбы!
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sfilatov13
молодец Лёня, понимал, что обделается
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну и хорошо что он не принял Краснодар, рано им ещё в ФНЛ вылетать.
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