Рейхмен о «Краснодаре»: «Тетя позвонила маме: «Перевезите Богдана сюда, здесь строится лучшая академия в России, а может, и в Европе. Частный бизнесмен делает серьезный клуб»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Торпедо КАМАЗ Краснодар Сергей Галицкий Богдан Рейхмен Футбол

Богдан Рейхмен рассказал, как попал в академию «Краснодара». 

– Как и почему решился на переезд в Краснодар?

– Основную роль сыграла тетя – родная сестра мамы. Она жила в Краснодарском крае. Позвонила моей маме: «Перевезите Богдана сюда, здесь строится лучшая академия в России, а может, и в Европе. Частный бизнесмен делает серьезный клуб. Тут все условия».

И мы рванули с отцом – подгадали даты под новый набор в академии. Помню, очень тяжело добирались. По Крыму ехали на электричке, потом из Керчи на пароме, а после этого на материке до Краснодара на автобусе. Там уже отец довез меня до базы и оставил: у меня был недельный просмотр.

– Сколько тебе тогда было?

– 12. На самом деле было очень трудно. Даже плакал. Неизвестность, новые люди, я один.

Масштабы академии поражали. Когда с отцом только подъезжали к базе на такси, глаза уже разбегались. Столько футбольных полей, зданий – все казалось волшебным! – сказал полузащитник «Торпедо», выступающий за «КАМАЗ» на правах аренды.

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2 комментария

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Арсений Элин
ждём оправданий надежд,в лучшей лиге мира уже играл голешники клал со штрафных но потом в Торпедо скис...в прочем там было сложно себя проявить, надеюсь в камазе себя покажет,там боевой коллектив с молодым тренером!
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n9mn977m27
Перевезите из Израиля?
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