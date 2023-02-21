Рейхмен о «Краснодаре»: «Тетя позвонила маме: «Перевезите Богдана сюда, здесь строится лучшая академия в России, а может, и в Европе. Частный бизнесмен делает серьезный клуб»

рассказал, как попал в академию « ».

– Как и почему решился на переезд в Краснодар?

– Основную роль сыграла тетя – родная сестра мамы. Она жила в Краснодарском крае. Позвонила моей маме: «Перевезите Богдана сюда, здесь строится лучшая академия в России, а может, и в Европе. Частный бизнесмен делает серьезный клуб. Тут все условия».

И мы рванули с отцом – подгадали даты под новый набор в академии. Помню, очень тяжело добирались. По Крыму ехали на электричке, потом из Керчи на пароме, а после этого на материке до Краснодара на автобусе. Там уже отец довез меня до базы и оставил: у меня был недельный просмотр.

– Сколько тебе тогда было?

– 12. На самом деле было очень трудно. Даже плакал. Неизвестность, новые люди, я один.

Масштабы академии поражали. Когда с отцом только подъезжали к базе на такси, глаза уже разбегались. Столько футбольных полей, зданий – все казалось волшебным! – сказал полузащитник « », выступающий за « » на правах аренды.