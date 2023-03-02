«МЮ» и Де Хеа продолжают переговоры о продлении контракта. Давид хочет остаться

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Юнайтед» и Давид Де Хеа обсуждают новый контракт.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения продолжаются.

Сам 32-летний вратарь хочет остаться в «МЮ». Он выступает за клуб с 2011 года.

Статистику голкипера можно изучить здесь.

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7 комментариев

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Манул Манулов
По-любасу надо продлевать! Сразу до конца карьеры! Легендарный кипер МЮ!
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Никита Куприянов (NK23)
зачем этот баласт ? это близко не нойер, играть ногами он не научится, ему уже за 30.
Нужно вкладывать деньги в молодежь. Хочет остаться - пусть подписывает минималку
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WelcomeBackPURE
150 и норма
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Андрей Хенто
Давид заслужил своей игрой продления контракта, тем более, что сам Давид хочет этого + готов пойти на существенное понижение своей зарплаты.
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Kobra Kobra
Я тоже хочу , чтоб Давид остался.Все хотят, чтоб Давид остался
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red hikkikomori
Если уменьшить ЗП в три раза, и найти нового вратаря в основу, и если он готов принять роль второго, то можно оставлять.
Тут уже приводили его метрики. Он средний вратарь, не умеющий играть ногами, и на выходах. И при этом один из самых, если не самый высокооплачиваемый в мире.
Не умаляю того факта что он легенда клуба.

P.s: минусящие ,объясните почему он должен остаться?
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Jack Stifferson
надо оставлять, легенда МЮ
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