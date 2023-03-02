«МЮ» и Де Хеа продолжают переговоры о продлении контракта. Давид хочет остаться

« » и обсуждают новый контракт.

По данным инсайдера , переговоры о продлении соглашения продолжаются.

Сам 32-летний вратарь хочет остаться в «МЮ». Он выступает за клуб с 2011 года.

Статистику голкипера можно изучить здесь.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков