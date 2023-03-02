«МЮ» и Де Хеа продолжают переговоры о продлении контракта. Давид хочет остаться
«Манчестер Юнайтед» и Давид Де Хеа обсуждают новый контракт.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о продлении соглашения продолжаются.
Сам 32-летний вратарь хочет остаться в «МЮ». Он выступает за клуб с 2011 года.
Статистику голкипера можно изучить здесь.
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Нужно вкладывать деньги в молодежь. Хочет остаться - пусть подписывает минималку
Тут уже приводили его метрики. Он средний вратарь, не умеющий играть ногами, и на выходах. И при этом один из самых, если не самый высокооплачиваемый в мире.
Не умаляю того факта что он легенда клуба.
P.s: минусящие ,объясните почему он должен остаться?