Невилл о важнейших игроках «МЮ»: «Каземиро, затем Рэшфорд, а Варан и Де Хеа делят 3-е место»

Экс-защитник « » назвал важнейших игроков команды.

«Если по порядку, то сначала Каземиро, потом Рэшфорд, а третье место делят и Де Хеа. Я даже поверить не могу в то, что Варан, и Де Хеа поднялись на столь высокие позиции, это означает, что они в отличной форме.

Де Хеа вчера [в матче с «Вест Хэмом»] пришлось совершать сэйвы, на поле пришлось выйти Рэшфорду, . Варан не вышел, но я думаю, что он сейчас самый важный центральный защитник, особенно в больших матчах, поэтому получил отдых», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков