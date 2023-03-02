Невилл о важнейших игроках «МЮ»: «Каземиро, затем Рэшфорд, а Варан и Де Хеа делят 3-е место»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Давид Де Хеа Рафаэль Варан Каземиро Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал важнейших игроков команды.

«Если по порядку, то сначала Каземиро, потом Рэшфорд, а третье место делят Варан и Де Хеа. Я даже поверить не могу в то, что Варан, Рэшфорд и Де Хеа поднялись на столь высокие позиции, это означает, что они в отличной форме.

Де Хеа вчера [в матче с «Вест Хэмом»] пришлось совершать сэйвы, на поле пришлось выйти Рэшфорду, Каземиро. Варан не вышел, но я думаю, что он сейчас самый важный центральный защитник, особенно в больших матчах, поэтому получил отдых», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.

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9 комментариев

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Всеволод Коледенков
Ответ Мовлид Байсалуев
А Мартинес, Фернандеш?
Да он тупой
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Кудри Гендузи
Ответ Sevuska
Фигасе, даже Бруно не упомянул. Видимо , футбол через раз смотрит 🤨
Бруно штормит, стабильности не хватает все еще
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Aidos9419
а про маэстро Бруну не упомянул, Бруну главный дирижёр команды
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V@d!m
полностью с ним согласен. игроки вроде Бруно расцветают в благоприятных условиях, а игроки вроде Каземиро эти благоприятные условия создают сами. Каземиро будет хорош в любой команде в любых условиях, у Бруно хорош только тогда, когда у команды идёт игра, и начинает увядать, когда дела не клеятся
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answer89
Мартинез однозначно вместо Варана, француз все таки слишком травмат, редко играет. А фернандеш бесит неимоверно своей игрой в этом сезоне. Слишком часто принимает неверные решения, для его амплуа и класса это непростительно.
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Тюменский медвежонок
сейчас бы Мартинеса не назвать... когда это по сути и есть успех в обороне, игрока с таким характером МЮ не хватало все эти 10 лет, грызется за каждый сантиметр поля, в нем дух дьявола
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Мовлид Байсалуев
А Мартинес, Фернандеш?
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Sevuska
Фигасе, даже Бруно не упомянул.
Видимо , футбол через раз смотрит 🤨
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-1
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llolishe
1.Де Хеа-столько раз спасал Манчестер Юнайтед суперсейвами за последние сезоны
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