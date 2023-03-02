Невилл о важнейших игроках «МЮ»: «Каземиро, затем Рэшфорд, а Варан и Де Хеа делят 3-е место»
Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл назвал важнейших игроков команды.
«Если по порядку, то сначала Каземиро, потом Рэшфорд, а третье место делят Варан и Де Хеа. Я даже поверить не могу в то, что Варан, Рэшфорд и Де Хеа поднялись на столь высокие позиции, это означает, что они в отличной форме.
Де Хеа вчера [в матче с «Вест Хэмом»] пришлось совершать сэйвы, на поле пришлось выйти Рэшфорду, Каземиро. Варан не вышел, но я думаю, что он сейчас самый важный центральный защитник, особенно в больших матчах, поэтому получил отдых», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.
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Видимо , футбол через раз смотрит 🤨