Де Хеа о победе в Кубке лиги: «Мы проиграли несколько финалов и знали, что должны победить. «МЮ» в трех турнирах, есть шанс взять больше трофеев»

де Хеа прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

В финале турнира «МЮ» обыграл « » со счетом 2:0. Де Хеа провел 181-й матч за «МЮ» без пропущенных голов, обойдя по этому показателю .

«Это было великолепно. Это трудно описать, и я взволнован, потому что так долго не выигрывал трофей. Я рад за болельщиков.

Мы играли в нескольких финалах, но проигрывали, поэтому в этот раз мы знали, что должны победить. Нам противостоял непростой соперник, но я очень горжусь командой. Через три дня у нас игра, и нам нужно сосредоточиться.

Я здесь уже давно, и это много значит для меня. Мы по-прежнему участвуем в трех соревнованиях, и у нас есть шанс выиграть больше трофеев. Я знаю, что менталитет команды нацелен на победу.

Выиграть финал и побить рекорд [Петера Шмейхеля] – просто невероятно. Я люблю эту команду, и это отличный момент. Мы выигрываем матчи, и те, кто остается на скамейке запасных, тоже оказывают влияние. Нам нужно удержать набранный темп», – сказал вратарь « » в эфире BBC Radio 5.