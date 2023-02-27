Де Хеа о победе в Кубке лиги: «Мы проиграли несколько финалов и знали, что должны победить. «МЮ» в трех турнирах, есть шанс взять больше трофеев»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Петер Шмейхель Давид Де Хеа Футбол

Давид де Хеа прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги.

В финале турнира «МЮ» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:0. Де Хеа провел 181-й матч за «МЮ» без пропущенных голов, обойдя по этому показателю Петера Шмейхеля.

«Это было великолепно. Это трудно описать, и я взволнован, потому что так долго не выигрывал трофей. Я рад за болельщиков.

Мы играли в нескольких финалах, но проигрывали, поэтому в этот раз мы знали, что должны победить. Нам противостоял непростой соперник, но я очень горжусь командой. Через три дня у нас игра, и нам нужно сосредоточиться.

Я здесь уже давно, и это много значит для меня. Мы по-прежнему участвуем в трех соревнованиях, и у нас есть шанс выиграть больше трофеев. Я знаю, что менталитет команды нацелен на победу.

Выиграть финал и побить рекорд [Петера Шмейхеля] – просто невероятно. Я люблю эту команду, и это отличный момент. Мы выигрываем матчи, и те, кто остается на скамейке запасных, тоже оказывают влияние. Нам нужно удержать набранный темп», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в эфире BBC Radio 5.

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1 комментарий

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MU RD2
Не сбавляем обороты ребята. GGMU
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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