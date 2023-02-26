Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам, превзойдя Шмейхеля – 181
Давид Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству сухих матчей.
Финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла» закончился со счетом 2:0 в пользу «МЮ». Для Де Хеа это 181-й матч без пропущенных голов в составе манкунианцев. Таким образом, испанский вратарь стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по этому показателю, обойдя Петера Шмейхеля, в активе которого 180 таких игр.
Всего Де Хеа провел за «Юнайтед» 522 матча.
Успехов ему и в дальнейшем...
Да, долго не то слово, наконец то команда на верном пути и с потрясающим тренером у руля