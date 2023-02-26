Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам, превзойдя Шмейхеля – 181

стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству сухих матчей.

Финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла» закончился со счетом 2:0 в пользу «МЮ». Для Де Хеа это 181-й матч без пропущенных голов в составе манкунианцев. Таким образом, испанский вратарь стал рекордсменом « » по этому показателю, обойдя , в активе которого 180 таких игр.

Всего Де Хеа провел за «Юнайтед» 522 матча.