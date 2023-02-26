Де Хеа установил рекорд «МЮ» по сухим матчам, превзойдя Шмейхеля – 181

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок английской лиги Петер Шмейхель Давид Де Хеа рекорды Футбол

Давид Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по количеству сухих матчей.

Финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла» закончился со счетом 2:0 в пользу «МЮ». Для Де Хеа это 181-й матч без пропущенных голов в составе манкунианцев. Таким образом, испанский вратарь стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед» по этому показателю, обойдя Петера Шмейхеля, в активе которого 180 таких игр.

Всего Де Хеа провел за «Юнайтед» 522 матча.

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26 комментариев

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Philatelist79
Это очень серьёзное достижение! Так держать!
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Artuom Batishev
Ответ андрэ
Рад за него, под конец карьеры есть шанс и чемпионат взять
Разве он не брал еще с САФом?
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андрэ
Рад за него, под конец карьеры есть шанс и чемпионат взять
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Вадим Симонов
Только вот с трофеями тяжело, всё круто ,но кубков маловато.
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rcbkz6mrtd
Де Хеа легенда Манчестер Юнайтед!!!
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MU RD2
Надеюсь с приходом ЭТХ, у суперДейва прибавятся титулы. За столько лет больше всех заслуживший игрок
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black11berry
Де хеа лучший воротчик МЮ
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Манул Манулов
Легенда МЮ!
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Вячеслав Шишкин
Ответ DolJun
сильнейший кипер в истории мю, за последний год уже несколько раз обосновал это всем скептикам
Хоть и не долго играл, но Ван Дер Сар покруче был
+11
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Владимир Владимирович
Единственный его запомнившийся минус , то что он решающий пенальти промазал в той серии в финале ЛЕ с Вилльярреалом, а вратарь он конечно отличный. Но и напомню, он самый высокооплачиваемый кипер мира, если не ошибаюсь
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инок
Де Хея - стабильный вратарь и стал легендой МЮ. Молодец.
Успехов ему и в дальнейшем...
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muse muse
Давидушка молодцом, очень радостно за парня. Никогда не пойму людей, которые его срут.
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2OLEGEND1999
Ответ DolJun
мои поздравления, долго ждали!
Спасибо 🤝
Да, долго не то слово, наконец то команда на верном пути и с потрясающим тренером у руля
+2
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Аскар Хакимов
В этом сезоне вместе с командой преобразился! продолжай в том же духе, Легенда!
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Анваржан Хашимов
Дану Де Хеа Давидушка сушка
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Yerkebulan
Величайший вратарь в истории МЮ
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Elik1989
Красавчик!
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Mekanych Red Devil
Заслужил своей карьерой в Юнайтед поставить рекорд в выигранном финале кубка. Браво, Давид!
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Павел Ларичев
Кто бы что не говорил, но Де Хеа уже легенда МЮ.
+7
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f0rmoceft
Де Хеа легенда МЮ, хорошо что не ушел в свое время из клуба
+20
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А.В.Бубнов
А физрук енрике даже не вызвал его в сборную на ЧМ. Профнепригодная пародия на тренера!
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Eziiko
Наверное вдвойне приятнее,что в финале побил рекорд
+2
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DolJun
Ответ 2OLEGEND1999
Легенда 👑 Браво, Давид 👏🏻
мои поздравления, долго ждали!
+9
-5
+4
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Bolvan
Легенда МЮ
+5
0
+5
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DolJun
сильнейший кипер в истории мю, за последний год уже несколько раз обосновал это всем скептикам
+37
-8
+29
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